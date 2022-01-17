Как простое SMS поможет вашему бизнесу — полезные решения для предпринимателей

Нынешние реалии требуют от бизнеса быть на связи в режиме 24/7. Никаких перерывов и выходных!
В условиях свободной рыночной экономики скорость коммуникации — одно из главных конкурентных преимуществ. Кто вовремя не ответил клиенту — проиграл.
Рассмотрим, как применение сервиса автоматических СМС рассылок и интеграция его с сайтом и CRM, способно увеличить прибыль компании и оптимизировать расходы.
Зачем бизнесу sms сервисы
Если сайт является основным средством коммуникации с покупателями, подключение SMS сервиса может существенно упростить многие этапы воронки продаж.
Сервис рассылок — это внешний интерфейс, который связан с административной панелью сайта. Когда посетитель совершает определенное целевое действие, программа получает команду на отправку сообщения.
Какова выгода для бизнеса? Ответ очевиден! Роботизированная программа управляемая искусственным интеллектом работает 365 дней в году. Данные обрабатываются за считанные секунды.
Отсутствуют ошибки по причине человеческого фактора (робот не устает и не пропускает заявки). Время используется максимально эффективно. Затраты на персонал сокращаются.
Коммуникация бизнеса с клиентами становится легкой и повышается качество обслуживания.
Автоматизация позволяет масштабировать бизнес, не увеличивая расходы на дополнительный персонал.
Другие преимущества sms сервиса включают оптимизацию расходов на мобильную связь и повышение лояльности аудитории за счет регулярного общения с клиентами.
Кроме того, интеграция sms сервиса сокращает количество касаний и срок завершения сделки.
Клиент может сделать заказ поздно ночью или в выходной. Уже не нужно ждать начала рабочего дня, чтобы связаться с отделом продаж.
Благодаря автоматической коммуникации бизнес продолжает работать, даже когда владелец отдыхает.
А персональные уведомления и рассылки, приуроченные к общегосударственным и личным праздником (например, день рождения клиента) — отличная возможность напомнить о себе и привлечь покупателей.
В каких сферах sms сервис — это must-have
Совершая покупку мы привыкли получать уведомления, что заказ принят. Отправляя посылку, мы хотим видеть номер товарно-транспортной накладной.
Расплачиваясь в магазине банковской картой, мы проверяем остаток на счету в оповещении от банка. Короткие текстовые уведомления воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Это еще одна причина внедрить sms сервис как можно быстрее.
Рассмотрим, как работает sms интеграция в разных видах бизнеса, и какие сообщения нужно отправлять клиентам:
- гостиннично-ресторанный и развлекательный бизнес — подтверждение бронирования, уведомление об оплате, напоминания о посещении;
- банковские и финансовые услуги — уведомление о движении по счету, напоминание об оплате кредита;
- логистические компании и службы доставки — статус посылки, номер товарно-транспортной накладной уведомление о получении;
- онлайн торговля — подтверждение заказа, условия оплаты, подтверждение оплаты, уведомления о доставке;
- салоны красоты и частные медицинские учреждения — подтверждение записи, напоминания о посещении;
- офлайн магазины — акции, скидки, распродажи, программы лояльности;
- службы такси — подтверждение заказа, номер автомобиля и данные водителя для связи.
И это лишь неполный перечень сфер где можно применить sms–рассылки для повышения эффективности бизнеса.