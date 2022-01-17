Как простое SMS поможет вашему бизнесу — полезные решения для предпринимателей

Нынешние реалии требуют от бизнеса быть на связи в режиме 24/7. Никаких перерывов и выходных!

В условиях свободной рыночной экономики скорость коммуникации — одно из главных конкурентных преимуществ. Кто вовремя не ответил клиенту — проиграл.

Рассмотрим, как применение сервиса автоматических СМС рассылок и интеграция его с сайтом и CRM, способно увеличить прибыль компании и оптимизировать расходы.

Зачем бизнесу sms сервисы

Если сайт является основным средством коммуникации с покупателями, подключение SMS сервиса может существенно упростить многие этапы воронки продаж.

Сервис рассылок — это внешний интерфейс, который связан с административной панелью сайта. Когда посетитель совершает определенное целевое действие, программа получает команду на отправку сообщения.

Какова выгода для бизнеса? Ответ очевиден! Роботизированная программа управляемая искусственным интеллектом работает 365 дней в году. Данные обрабатываются за считанные секунды.

Отсутствуют ошибки по причине человеческого фактора (робот не устает и не пропускает заявки). Время используется максимально эффективно. Затраты на персонал сокращаются.

Коммуникация бизнеса с клиентами становится легкой и повышается качество обслуживания.

Автоматизация позволяет масштабировать бизнес, не увеличивая расходы на дополнительный персонал.

Другие преимущества sms сервиса включают оптимизацию расходов на мобильную связь и повышение лояльности аудитории за счет регулярного общения с клиентами.

Кроме того, интеграция sms сервиса сокращает количество касаний и срок завершения сделки.

Клиент может сделать заказ поздно ночью или в выходной. Уже не нужно ждать начала рабочего дня, чтобы связаться с отделом продаж.

Благодаря автоматической коммуникации бизнес продолжает работать, даже когда владелец отдыхает.

А персональные уведомления и рассылки, приуроченные к общегосударственным и личным праздником (например, день рождения клиента) — отличная возможность напомнить о себе и привлечь покупателей.

В каких сферах sms сервис — это must-have

Совершая покупку мы привыкли получать уведомления, что заказ принят. Отправляя посылку, мы хотим видеть номер товарно-транспортной накладной.

Расплачиваясь в магазине банковской картой, мы проверяем остаток на счету в оповещении от банка. Короткие текстовые уведомления воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Это еще одна причина внедрить sms сервис как можно быстрее.

Рассмотрим, как работает sms интеграция в разных видах бизнеса, и какие сообщения нужно отправлять клиентам:

гостиннично-ресторанный и развлекательный бизнес — подтверждение бронирования, уведомление об оплате, напоминания о посещении;

— подтверждение бронирования, уведомление об оплате, напоминания о посещении; банковские и финансовые услуги — уведомление о движении по счету, напоминание об оплате кредита;

— уведомление о движении по счету, напоминание об оплате кредита; логистические компании и службы доставки — статус посылки, номер товарно-транспортной накладной уведомление о получении;

— статус посылки, номер товарно-транспортной накладной уведомление о получении; онлайн торговля — подтверждение заказа, условия оплаты, подтверждение оплаты, уведомления о доставке;

— подтверждение заказа, условия оплаты, подтверждение оплаты, уведомления о доставке; салоны красоты и частные медицинские учреждения — подтверждение записи, напоминания о посещении;

— подтверждение записи, напоминания о посещении; офлайн магазины — акции, скидки, распродажи, программы лояльности;

— акции, скидки, распродажи, программы лояльности; службы такси — подтверждение заказа, номер автомобиля и данные водителя для связи.

И это лишь неполный перечень сфер где можно применить sms–рассылки для повышения эффективности бизнеса.