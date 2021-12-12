Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Лайфхаки

Як приготувати калиту на Андрія – рецепт від Євгена Клопотенка

12 Грудня 2021, 07:25
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Як приготувати калиту на Андрія – рецепт від Євгена Клопотенка

На свято Андрія Первозванного, яке відзначають 13 грудня, заведено влаштовувати гуляння, ворожіння. Також одним із важливих атрибутів свята, який прийшов до нас ще з язичницьких часів, завжди була калита.

Калита – це кругла здобна випічка, яка символізує Сонце. Раніше тісто на калиту дівчата замішували по черзі – від старшої до наймолодшої. Після випічки калиту підвішували на червоному паску.

Далі, разом з хлопцями гралися у гру. Хлопці по черзі повинні були відкусити шматок здоби. Тих кому не вдалось відкусити калиту, змащували сажею, а кому вдалося скуштувати калиту, величали Андріями.

Якщо хочете відзначити свято Андрія згідно з усіма традиція, Факти ICTV підготували рецепт калити.

Інгредієнти:

  • Борошно – 400 г;
  • вершкове масло – 75 г;
  • яйця – 1 шт.;
  • молоко – 200 г;
  • цукор – 75 г;
  • мед – 3 ст. л.;
  • сода та оцет – по 1 ч.л.;
  • мак – 3 ст.л;
  • волоські горіхи – 40 г;
  • родзинки – 5 ст.л.

Для оздоблення:

  • Мак – 3 ст.л;
  • волоські горіхи – 3 ст.л;
  • хурма – 1 шт;
  • мед – 6 ст.л.

Спосіб приготування: 

  1. Молоко змішайте з медом, цукром, сіллю та вершковим маслом.
  2. Прогрійте, щоб утворилась однорідна маса.
  3. Додайте яйце та перемішайте вінчиком.
  4. Висипте родзинки, мак, борошно з содою та оцтом.
  5. Замість тісто – воно має бути липким.
  6. Викладіть тісто на деко з пергаментом, формуючи диск із невеликим отвором посередині.
  7. Верх калити прикрасьте горіхами, маком та скибочками хурми.
  8. Випікайте в духовці 25-30 хвилин за температури 180 градусів.
  9. Гарячу калиту змастіть половиною меду, а через 10 хвилин – рештою.
Читайте також:
Як приготувати калиту на Андрія – рецепт від Євгена КлопотенкаРіздво та Тетянин день: календар свят на січень 2022

Теги
День Андрія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка