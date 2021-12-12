На свято Андрія Первозванного, яке відзначають 13 грудня, заведено влаштовувати гуляння, ворожіння. Також одним із важливих атрибутів свята, який прийшов до нас ще з язичницьких часів, завжди була калита.
Калита – це кругла здобна випічка, яка символізує Сонце. Раніше тісто на калиту дівчата замішували по черзі – від старшої до наймолодшої. Після випічки калиту підвішували на червоному паску.
Далі, разом з хлопцями гралися у гру. Хлопці по черзі повинні були відкусити шматок здоби. Тих кому не вдалось відкусити калиту, змащували сажею, а кому вдалося скуштувати калиту, величали Андріями.
Якщо хочете відзначити свято Андрія згідно з усіма традиція, Факти ICTV підготували рецепт калити.
Інгредієнти:
- Борошно – 400 г;
- вершкове масло – 75 г;
- яйця – 1 шт.;
- молоко – 200 г;
- цукор – 75 г;
- мед – 3 ст. л.;
- сода та оцет – по 1 ч.л.;
- мак – 3 ст.л;
- волоські горіхи – 40 г;
- родзинки – 5 ст.л.
Для оздоблення:
- Мак – 3 ст.л;
- волоські горіхи – 3 ст.л;
- хурма – 1 шт;
- мед – 6 ст.л.
Спосіб приготування:
- Молоко змішайте з медом, цукром, сіллю та вершковим маслом.
- Прогрійте, щоб утворилась однорідна маса.
- Додайте яйце та перемішайте вінчиком.
- Висипте родзинки, мак, борошно з содою та оцтом.
- Замість тісто – воно має бути липким.
- Викладіть тісто на деко з пергаментом, формуючи диск із невеликим отвором посередині.
- Верх калити прикрасьте горіхами, маком та скибочками хурми.
- Випікайте в духовці 25-30 хвилин за температури 180 градусів.
- Гарячу калиту змастіть половиною меду, а через 10 хвилин – рештою.
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