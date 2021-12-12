На свято Андрія Первозванного, яке відзначають 13 грудня, заведено влаштовувати гуляння, ворожіння. Також одним із важливих атрибутів свята, який прийшов до нас ще з язичницьких часів, завжди була калита.

Калита – це кругла здобна випічка, яка символізує Сонце. Раніше тісто на калиту дівчата замішували по черзі – від старшої до наймолодшої. Після випічки калиту підвішували на червоному паску.

Далі, разом з хлопцями гралися у гру. Хлопці по черзі повинні були відкусити шматок здоби. Тих кому не вдалось відкусити калиту, змащували сажею, а кому вдалося скуштувати калиту, величали Андріями.

Якщо хочете відзначити свято Андрія згідно з усіма традиція, Факти ICTV підготували рецепт калити.

Інгредієнти:

Борошно – 400 г;

вершкове масло – 75 г;

яйця – 1 шт.;

молоко – 200 г;

цукор – 75 г;

мед – 3 ст. л.;

сода та оцет – по 1 ч.л.;

мак – 3 ст.л;

волоські горіхи – 40 г;

родзинки – 5 ст.л.

Для оздоблення:

Мак – 3 ст.л;

волоські горіхи – 3 ст.л;

хурма – 1 шт;

мед – 6 ст.л.

Спосіб приготування: