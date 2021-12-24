Новорічні свята – ідеальний сезон для червоної ікри. Прилавки заставляють сотнями баночок, а у супермаркетах їх розбирають дуже швидко. Як відрізнити справжній делікатес від підробки – дізнавалися Вікна Новини.

Діапазон цін на червону ікру дивує – баночку вагою у 100 грамів можна взяти як за 140 грн, так і за 400 грн.

Щоб дізнатися правду — варто показати кілька варіантів харчовому експерту. Наприклад, з рибного маркету. Там переконують – продають свіжорозморожений продукт. Але, на відміну від того, що в банці – цей без консервантів.

– Кижуч, чавича, кета, горбуша – все це лососеві. Вона відрізняється розміром ікринки, смаковими якостями, – Розповідає тренер із продукції рибного маркету Олександр Погосов.

Утім, така ікра коштує від 400 грн гривень за 100 грамів. Експерт каже, це тому, що їхала з Аляски.

Ще один зразок для дослідження – контрабандний делікатес. Банка – 150 грн. Експерт попереджує, купуючи таке – покупець сам відповідає за власне здоров’я.

Щоб дізнатися як правильно обирати червону ікру, харчова технологиня Олена Сидоренко перевірить три зразки – свіжорозморожену за 450 грн, консервовану акційну за 140 грн та російську контрабандну за 150 грн.

Спершу тестуємо ікру кети, яку продають на вагу.

– Одного кольору і приблизно одного розміру. Ніжний рибний запах, однакові ікринки – фактично нема лопанця і водного відстою, – ділиться своєю думкою Олена.

Тому й ціна відповідна — пояснює експертка. Наступний зразок — горбуша другого сорту. Фасована на Київщині.

– Е200 – сорбінова кислота та Е211 бензоат натрію. Головне – що два консерванти, а не три. Три уже заборонено використовувати, – пояснює експерт.

Утім, щойно куштує зразок, розуміє, що консервантів усе-таки не два.

– Скоріше за все, що був використаний уротропін попередньо при консервуванні у бочці. Тому що досить жорстка ікряна оболонка. І саме при використанні уротропіну, оскільки в морзі, наприклад, формальдегід використовують для бальзамування — так і тут, звичайно, використовують уротропін для того, щоб краще зберігалося, – розповідає Олена.

Смак старої риби, ікринки різного забарвлення. Експертка переконує – цю ікру законсервували по другому колу.

Останній зразок — російська контрабанда. Усередині – звичайний желатин

– На смак, як гумові рукавиці – із присмаком риби. Хімічний присмак, – ділить своїми враженнями харчовий експерт.

Перевірити ікру на справжність можна і за допомогою експерименту. Ікра — білковий продукт, тож якщо залити її гарячою водою, набуває молочного напівпрозорого кольору. Желатинова ж ікра просто виділяє фарбу та жир, які в неї додали. Такий тест пройшла лише перша ікра.

– Якщо ця ціна надто висока, тоді треба купувати прекрасну ікру форелеву вітчизняних виробників, яка також реалізується і зараз. Основне, щоб ікра була свіжа, – поділилася порадою Олена.

Оптимальний термін придатності для ікри в банці – пів року. Бо чим він триваліший – тим більше в такій ікрі консервантів.