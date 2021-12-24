Новогодние праздники – идеальный сезон для красной икры. Прилавки заставляют сотнями банок, а в супермаркетах их разбирают очень быстро. Как отличить настоящий деликатес от подделки – узнавали Вікна Новини.

Диапазон цен на красную икру удивляет – баночку весом в 100 граммов можно взять как за 140 грн, так и за 400 грн.

Чтобы узнать правду, стоит показать несколько вариантов пищевому эксперту. Например, с рыбного маркета. Там убеждают – продают свежеразмороженный продукт. Но, в отличие от того, что в банке – это без консервантов.

— Кижуч, чавича, кета, горбуша – все это лососевые. Она отличается размером икринки, вкусовыми качествами, – рассказывает тренер по продукции рыбного маркета Александр Погосов.

Впрочем, такая икра стоит от 400 гривен за 100 граммов. Эксперт говорит, это потому, что ехала из Аляски.

Еще один образец для исследования – контрабандный деликатес. Банка – 150 грн. Эксперт предупреждает, покупая такое – покупатель сам отвечает за собственное здоровье.

Чтобы узнать как правильно выбирать красную икру, пищевая технология Елена Сидоренко проверит три образца – свежеразмороженную за 450 грн, консервированную акционную за 140 грн и российскую контрабандную за 150 грн.

Сначала тестируем икру кеты, которую продают по весу.

— Одного цвета и примерно одного размера. Нежный рыбный запах, одинаковые икринки – фактически нет лопанца и водного отстоя, – делится своим мнением Елена.

Потому и цена соответствующая — объясняет эксперт. Следующий образец – горбуша второго сорта. Фасованная в Киевской области.

— Е200 – сорбиновая кислота и Е211 бензоат натрия. Главное – что два консерванта, а не три. Три уже запрещено использовать, – объясняет эксперт.

Впрочем, как только пробует образец, понимает, что консервантов все-таки не два.

– Скорее всего, что был использован уротропин предварительно при консервировании в бочке. Потому что достаточно жесткая икряная оболочка. И именно при использовании уротропина, поскольку в морге, например, формальдегид используют для бальзамирования – так и здесь, конечно, используют уротропин для того, чтобы лучше сохранялось, – рассказывает Елена.

Вкус старой рыбы, икринки разной окраски. Эксперт убеждает – эту икру законсервировали по второму кругу.

Последний образец – российская контрабанда. Внутри – обычный желатин

— На вкус, как резиновые перчатки – с привкусом рыбы. Химический привкус, – делит своими впечатлениями пищевой эксперт.

Проверить икру на подлинность можно и с помощью єксперимента. Икра — белковый продукт, так что если залить ее горячей водой, приобретает молочный полупрозрачный цвет. Желатиновая икра просто выделяет краску и жир, которые в нее добавили. Такой тест прошла только первая икра.

— Если эта цена слишком высока, тогда нужно покупать прекрасную форелевую икру отечественных производителей, которая также реализуется и сейчас. Основное, чтобы икра была свежа, – поделилась советом Елена.

Оптимальный срок годности для икры в банке – полгода. Чем он продолжительнее — тем больше в такой икре консервантов.