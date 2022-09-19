Сьогодні зустріти піч можна хіба що у стареньких заміських будинках або лазнях. Більшість думає, що розтопити піч – завдання легке та не завдає багато клопоту. Насправді, так і є, проте, щоб правильно розтопити піч, необхідно знати певні правила.
Як правильно розтопити піч – дивіться в нашому матеріалі.
Підготовка
Спершу потрібно підготувати необхідні матеріали та оглянути конструкцію печі:
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- уважно огляньте піч та димову трубу – якщо ви знайшли тріщини, їх необхідно закласти глиняним розчином;
- у газоході та димовій трубі не повинно бути сажі, інакше сільська піч буде погано віддавати тепло, а сажа в димоході може загорітися і викликати пожежу;
- підготуйте паливо – у піч не можна кидати будь-що. Дрова мають бути сухі, їх волога не повинна перевищувати 30%. Крім того, вибирайте дрова середнього розміру.
Щоб уникнути утворення шару сажі, в печах не можна спалювати пластик, гуму та інше побутове сміття.
Процес топки печі
Незалежно від того, дрова чи вугілля ви використовуєте, процес топки печі буде однаковим.
- Очистіть камеру для топки кочергою чи віником. Не забудьте також видалити залишки попелу з притворів дверцят, щоб вони вільно зачинялися.
- Щоб розтопити грубу, укладіть кілька зім’ятих аркушів паперу та сухих дров. Не використовуйте рідке паливо чи інші суміші для розпалу багаття.
- Сухі та тонкі дрова складіть будиночком або хрест навхрест.
- Відкрийте каглянку (засувка у димарі для збереження тепла) десь наполовину, а дверцята прочиніть на чверть.
- Через відкриті дверцята основної камери підпаліть папір, а потім причиніть їх.
- Щоб спостерігати за процесом горіння, дверцята залиште трохи відчиненими.
- Коли вогонь розгориться, слідкуйте за дровами та вчасно підкидайте нові.