Сьогодні зустріти піч можна хіба що у стареньких заміських будинках або лазнях. Більшість думає, що розтопити піч – завдання легке та не завдає багато клопоту. Насправді, так і є, проте, щоб правильно розтопити піч, необхідно знати певні правила.

Як правильно розтопити піч – дивіться в нашому матеріалі.

Підготовка

Спершу потрібно підготувати необхідні матеріали та оглянути конструкцію печі:

Зараз дивляться

уважно огляньте піч та димову трубу – якщо ви знайшли тріщини, їх необхідно закласти глиняним розчином;

у газоході та димовій трубі не повинно бути сажі, інакше сільська піч буде погано віддавати тепло, а сажа в димоході може загорітися і викликати пожежу;

підготуйте паливо – у піч не можна кидати будь-що. Дрова мають бути сухі, їх волога не повинна перевищувати 30%. Крім того, вибирайте дрова середнього розміру.

Щоб уникнути утворення шару сажі, в печах не можна спалювати пластик, гуму та інше побутове сміття.

Процес топки печі

Незалежно від того, дрова чи вугілля ви використовуєте, процес топки печі буде однаковим.