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Як правильно топити піч – поради та правила

19 Вересня 2022, 14:23
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як правильно топити піч – поради та правила
Джерело: Depositphotos

Сьогодні зустріти піч можна хіба що у стареньких заміських будинках або лазнях. Більшість думає, що розтопити піч – завдання легке та не завдає багато клопоту. Насправді, так і є, проте, щоб правильно розтопити піч, необхідно знати певні правила.

Як правильно розтопити піч – дивіться в нашому матеріалі.

Підготовка

Спершу потрібно підготувати необхідні матеріали та оглянути конструкцію печі:

Зараз дивляться
  • уважно огляньте піч та димову трубу – якщо ви знайшли тріщини, їх необхідно закласти глиняним розчином;
  • у газоході та димовій трубі не повинно бути сажі, інакше сільська піч буде погано віддавати тепло, а сажа в димоході може загорітися і викликати пожежу;
  • підготуйте паливо – у піч не можна кидати будь-що. Дрова мають бути сухі, їх волога не повинна перевищувати 30%. Крім того, вибирайте дрова середнього розміру.

Щоб уникнути утворення шару сажі, в печах не можна спалювати пластик, гуму та інше побутове сміття.

Процес топки печі

Незалежно від того, дрова чи вугілля ви використовуєте, процес топки печі буде однаковим.

  1. Очистіть камеру для топки кочергою чи віником. Не забудьте також видалити залишки попелу з притворів дверцят, щоб вони вільно зачинялися.
  2. Щоб розтопити грубу, укладіть кілька зім’ятих аркушів паперу та сухих дров. Не використовуйте рідке паливо чи інші суміші для розпалу багаття.
  3. Сухі та тонкі дрова складіть будиночком або хрест навхрест.
  4. Відкрийте каглянку (засувка у димарі для збереження тепла) десь наполовину, а дверцята прочиніть на чверть.
  5. Через відкриті дверцята основної камери підпаліть папір, а потім причиніть їх.
  6. Щоб спостерігати за процесом горіння, дверцята залиште трохи відчиненими.
  7. Коли вогонь розгориться, слідкуйте за дровами та вчасно підкидайте нові.
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підготовка Пічне опалення
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