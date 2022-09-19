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Как правильно топить печь — советы и правила

19 сентября 2022, 14:23
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как правильно топить печь — советы и правила
Источник: Depositphotos

Сегодня встретить печь можно разве что в стареньких загородных домах или банях. Большинство думает, что растопить печь — задача легкая и не занимает много хлопот.

На самом деле, так и есть, однако, чтобы правильно растопить печь, необходимо знать определенные правила.

Как правильно растопить печь — смотрите в нашем материале.

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Подготовка

Сперва нужно подготовить необходимые материалы и осмотреть конструкцию печи:

  • внимательно осмотрите печь и дымовую трубу — если вы нашли трещины, их необходимо заложить глиняным раствором;
  • в газоходе и дымовой трубе не должно быть сажи, иначе сельская печь будет плохо отдавать тепло, а сажа в дымоходе может загореться и вызвать пожар;
  • подготовьте топливо — в печь нельзя бросать что угодно. Дрова должны быть сухие, их влага не должна превышать 30%. Кроме того, выбирайте дрова среднего размера.

Чтобы избежать образования слоя сажи, в печах нельзя сжигать пластик, резину и прочий бытовой мусор.

Процесс топки печи

Независимо от того, дрова или уголь вы используете, процесс топки печи будет одинаковым.

  1. Очистите камеру для топки кочергой или веником. Не забудьте также удалить остатки золы с притворов дверей, чтобы они свободно закрывались.
  2. Чтобы растопить грубу, уложите несколько смятых листов бумаги и сухих дров. Не используйте жидкое топливо или другие смеси для розжога костра.
  3. Сухие и тонкие дрова сложите домиком или крест накрест.
  4. Откройте каглянку (задвижка в дымоходе для сохранения тепла) где-то наполовину, а дверцу приоткройте на четверть.
  5. Через открытую дверцу основной камеры подожгите бумагу, а затем прикройте дверку.
  6. Чтобы наблюдать за процессом горения, дверцу оставьте немного открытой.
  7. Когда огонь разгорится, следите за дровами и вовремя подбрасывайте новые.
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