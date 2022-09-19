Сегодня встретить печь можно разве что в стареньких загородных домах или банях. Большинство думает, что растопить печь — задача легкая и не занимает много хлопот.
На самом деле, так и есть, однако, чтобы правильно растопить печь, необходимо знать определенные правила.
Как правильно растопить печь — смотрите в нашем материале.
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Подготовка
Сперва нужно подготовить необходимые материалы и осмотреть конструкцию печи:
- внимательно осмотрите печь и дымовую трубу — если вы нашли трещины, их необходимо заложить глиняным раствором;
- в газоходе и дымовой трубе не должно быть сажи, иначе сельская печь будет плохо отдавать тепло, а сажа в дымоходе может загореться и вызвать пожар;
- подготовьте топливо — в печь нельзя бросать что угодно. Дрова должны быть сухие, их влага не должна превышать 30%. Кроме того, выбирайте дрова среднего размера.
Чтобы избежать образования слоя сажи, в печах нельзя сжигать пластик, резину и прочий бытовой мусор.
Процесс топки печи
Независимо от того, дрова или уголь вы используете, процесс топки печи будет одинаковым.
- Очистите камеру для топки кочергой или веником. Не забудьте также удалить остатки золы с притворов дверей, чтобы они свободно закрывались.
- Чтобы растопить грубу, уложите несколько смятых листов бумаги и сухих дров. Не используйте жидкое топливо или другие смеси для розжога костра.
- Сухие и тонкие дрова сложите домиком или крест накрест.
- Откройте каглянку (задвижка в дымоходе для сохранения тепла) где-то наполовину, а дверцу приоткройте на четверть.
- Через открытую дверцу основной камеры подожгите бумагу, а затем прикройте дверку.
- Чтобы наблюдать за процессом горения, дверцу оставьте немного открытой.
- Когда огонь разгорится, следите за дровами и вовремя подбрасывайте новые.