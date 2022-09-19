Сегодня встретить печь можно разве что в стареньких загородных домах или банях. Большинство думает, что растопить печь — задача легкая и не занимает много хлопот.

На самом деле, так и есть, однако, чтобы правильно растопить печь, необходимо знать определенные правила.

Как правильно растопить печь — смотрите в нашем материале.

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Подготовка

Сперва нужно подготовить необходимые материалы и осмотреть конструкцию печи:

внимательно осмотрите печь и дымовую трубу — если вы нашли трещины, их необходимо заложить глиняным раствором;

в газоходе и дымовой трубе не должно быть сажи, иначе сельская печь будет плохо отдавать тепло, а сажа в дымоходе может загореться и вызвать пожар;

подготовьте топливо — в печь нельзя бросать что угодно. Дрова должны быть сухие, их влага не должна превышать 30%. Кроме того, выбирайте дрова среднего размера.

Чтобы избежать образования слоя сажи, в печах нельзя сжигать пластик, резину и прочий бытовой мусор.

Процесс топки печи

Независимо от того, дрова или уголь вы используете, процесс топки печи будет одинаковым.