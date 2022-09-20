Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Як правильно топити грубу – правила

20 Вересня 2022, 16:22
Анна Голішевська Редакторка сайту
Груба
Джерело: Unsplash

Сьогодні грубу можна побачити у приватних будинках або хатинах у сільській місцевості. Однак безліч людей не знають, що означає це слово.

Що таке груба і як правильно її топити – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Що таке груба: для чого і де її використовують 

Груба – це пічка, яка опалює дровами або вугіллям. Груба необхідна для обігріву будинку. Також її використовують для приготування їжі. На грубу доволі часто говорять грубка.

Зараз дивляться

Що таке груба і з чого вона складається

  • Топка — внутрішній об’єм, в якому відбувається згоряння.
  • Піддувало — отвір між топкою і зольником.
  • Колосники — чавунні бруски, на яких відбувається згоряння.
  • Димар — труба для відведення диму з печі.
  • Комин — нижня частина димаря.
  • Зольник — отвір, куди засипається зола з топки.
  • Верхня плита — поверхня печі, споряджена конфорками. Призначена для приготування їжі.
  • Духовка — ніша у печі поруч з топкою, закрита дверцятами. Призначена для приготування їжі, однак не у кожній грубі вона є.
  • Дверці — пристрій для зачинення топки.
  • Каглянка — засувка для димаря.

Як правильно топити грубу

  1. Якщо восени ви зібралися топити грубу, необхідно спочатку очистити вміст зольника/піддувала.
  2. Димову трубу слід очистити від сажі.
  3. Для паління в грубі підійдуть тільки сухі дрова, адже вологе дерево не загориться без розпалювача.
  4. Візьміть тоненькі дрова, папір і сірники, та розпаліть у топці.
  5. Відкрийте засуву у димарі, аби тепло збереглося у домі.
  6. Закрийте дверці та час від часу підкидайте нові дрова.
Читайте також:
Як правильно топити грубу – правилаСписок речей, які мають бути в квартирі у разі тривалих відключень світла

Теги
Опалення Пічне опалення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь