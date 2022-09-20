Сьогодні грубу можна побачити у приватних будинках або хатинах у сільській місцевості. Однак безліч людей не знають, що означає це слово.
Що таке груба і як правильно її топити – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Що таке груба: для чого і де її використовують
Груба – це пічка, яка опалює дровами або вугіллям. Груба необхідна для обігріву будинку. Також її використовують для приготування їжі. На грубу доволі часто говорять грубка.
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Що таке груба і з чого вона складається
- Топка — внутрішній об’єм, в якому відбувається згоряння.
- Піддувало — отвір між топкою і зольником.
- Колосники — чавунні бруски, на яких відбувається згоряння.
- Димар — труба для відведення диму з печі.
- Комин — нижня частина димаря.
- Зольник — отвір, куди засипається зола з топки.
- Верхня плита — поверхня печі, споряджена конфорками. Призначена для приготування їжі.
- Духовка — ніша у печі поруч з топкою, закрита дверцятами. Призначена для приготування їжі, однак не у кожній грубі вона є.
- Дверці — пристрій для зачинення топки.
- Каглянка — засувка для димаря.
Як правильно топити грубу
- Якщо восени ви зібралися топити грубу, необхідно спочатку очистити вміст зольника/піддувала.
- Димову трубу слід очистити від сажі.
- Для паління в грубі підійдуть тільки сухі дрова, адже вологе дерево не загориться без розпалювача.
- Візьміть тоненькі дрова, папір і сірники, та розпаліть у топці.
- Відкрийте засуву у димарі, аби тепло збереглося у домі.
- Закрийте дверці та час від часу підкидайте нові дрова.