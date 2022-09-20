Сьогодні грубу можна побачити у приватних будинках або хатинах у сільській місцевості. Однак безліч людей не знають, що означає це слово.

Що таке груба і як правильно її топити – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Що таке груба: для чого і де її використовують

Груба – це пічка, яка опалює дровами або вугіллям. Груба необхідна для обігріву будинку. Також її використовують для приготування їжі. На грубу доволі часто говорять грубка.

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Що таке груба і з чого вона складається

Топка — внутрішній об’єм, в якому відбувається згоряння.

Піддувало — отвір між топкою і зольником.

Колосники — чавунні бруски, на яких відбувається згоряння.

Димар — труба для відведення диму з печі.

Комин — нижня частина димаря.

Зольник — отвір, куди засипається зола з топки.

Верхня плита — поверхня печі, споряджена конфорками. Призначена для приготування їжі.

Духовка — ніша у печі поруч з топкою, закрита дверцятами. Призначена для приготування їжі, однак не у кожній грубі вона є.

Дверці — пристрій для зачинення топки.

Каглянка — засувка для димаря.

Як правильно топити грубу