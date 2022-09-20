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Как правильно топить грубу – правила

20 сентября 2022, 16:22
Анна Голишевская Редактор сайта
Груба
Источник: Unsplash

Сегодня грубу можно увидеть в частных домах или домиках в сельской местности. Однако много людей не знают, что означает это слово.

Что такое груба и как правильно ее топить – смотрите в материале Фактов ICTV.

Что такое груба: для чего и где ее используют

Груба – это печь, которая отапливает дровами или углем. Груба необходима для обогрева дома. Также ее используют для приготовления пищи. Грубу довольно часто называют грубка.

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Что такое груба и из чего она состоит

  • Топка – внутренний объем, в котором происходит сгорание.
  • Поддувало – отверстие между топкой и зольником.
  • Колосники – чугунные бруски, на которых происходит сгорание.
  • Дымоход — труба для отвода дыма из печи.
  • Труба — нижняя часть дымохода.
  • Зольник – отверстие, куда ссыпается зола из топки.
  • Верхняя плита – поверхность печи, снаряженная конфорками. Предназначена для приготовления пищи.
  • Духовка — отверстие в печи рядом с топкой, закрытое дверцей. Предназначена для приготовления пищи, однако не в каждой грубе она есть.
  • Дверца – устройство для закрывания топки.
  • Каглянка – задвижка для дымохода.

Как правильно топить грубу

  1. Если осенью вы собрались топить грубу, необходимо для начала очистить содержимое зольника/поддувала.
  2. Дымовую трубу нужно очистить от сажи.
  3. Для растопки в грубе подойдут только сухие дрова, ведь влажное дерево не загорится без разжигателя.
  4. Возьмите тонкие дрова, бумагу и спички и разожгите в топке.
  5. Откройте засов в дымоходе, чтобы тепло сохранилось в доме.
  6. Закройте дверцу и время от времени подбрасывайте новые дрова.
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