Сегодня грубу можно увидеть в частных домах или домиках в сельской местности. Однако много людей не знают, что означает это слово.
Что такое груба и как правильно ее топить – смотрите в материале Фактов ICTV.
Что такое груба: для чего и где ее используют
Груба – это печь, которая отапливает дровами или углем. Груба необходима для обогрева дома. Также ее используют для приготовления пищи. Грубу довольно часто называют грубка.
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Что такое груба и из чего она состоит
- Топка – внутренний объем, в котором происходит сгорание.
- Поддувало – отверстие между топкой и зольником.
- Колосники – чугунные бруски, на которых происходит сгорание.
- Дымоход — труба для отвода дыма из печи.
- Труба — нижняя часть дымохода.
- Зольник – отверстие, куда ссыпается зола из топки.
- Верхняя плита – поверхность печи, снаряженная конфорками. Предназначена для приготовления пищи.
- Духовка — отверстие в печи рядом с топкой, закрытое дверцей. Предназначена для приготовления пищи, однако не в каждой грубе она есть.
- Дверца – устройство для закрывания топки.
- Каглянка – задвижка для дымохода.
Как правильно топить грубу
- Если осенью вы собрались топить грубу, необходимо для начала очистить содержимое зольника/поддувала.
- Дымовую трубу нужно очистить от сажи.
- Для растопки в грубе подойдут только сухие дрова, ведь влажное дерево не загорится без разжигателя.
- Возьмите тонкие дрова, бумагу и спички и разожгите в топке.
- Откройте засов в дымоходе, чтобы тепло сохранилось в доме.
- Закройте дверцу и время от времени подбрасывайте новые дрова.