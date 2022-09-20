Сегодня грубу можно увидеть в частных домах или домиках в сельской местности. Однако много людей не знают, что означает это слово.

Что такое груба и как правильно ее топить – смотрите в материале Фактов ICTV.

Что такое груба: для чего и где ее используют

Груба – это печь, которая отапливает дровами или углем. Груба необходима для обогрева дома. Также ее используют для приготовления пищи. Грубу довольно часто называют грубка.

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Что такое груба и из чего она состоит

Топка – внутренний объем, в котором происходит сгорание.

Поддувало – отверстие между топкой и зольником.

Колосники – чугунные бруски, на которых происходит сгорание.

Дымоход — труба для отвода дыма из печи.

Труба — нижняя часть дымохода.

Зольник – отверстие, куда ссыпается зола из топки.

Верхняя плита – поверхность печи, снаряженная конфорками. Предназначена для приготовления пищи.

Духовка — отверстие в печи рядом с топкой, закрытое дверцей. Предназначена для приготовления пищи, однако не в каждой грубе она есть.

Дверца – устройство для закрывания топки.

Каглянка – задвижка для дымохода.

Как правильно топить грубу