Если вам нужно отправить посылку или документ, где необходимо указать собственный адрес на английском языке, нужно правильно его написать. Потому что если вы ошибетесь, получатель вас потом не найдет.

Как правильно писать украинские адреса на английском языке — смотрите в нашем материале.

Правила написания адреса на английском

Если вам нужно отправить письмо за границу, то писать адрес на конверте нужно крупными печатными буквами. Адрес получателя пишите большими буквами, чем свой.

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Кроме того, слева вверху нужно разместить адрес отправителя, а в правом нижнем — получателя.

Когда вы будете указывать данные получателя в США или Великобритании, писать почтовый адрес на английском нужно по следующему шаблону:

имя получателя;

название организации (для деловой переписки);

номер дома, название улицы, номер квартиры;

город (и штат — для США);

почтовый индекс;

страна.

Например, адрес для отправки в США будет выглядеть:

Kitty Lee

155 Main Street

apt. 17B

Brooklyn, NY 11311

USA

Для Великобритании адрес будет выглядеть так:

Miss A Pollard

2 Chapel Hill

Heswall

BOURNEMOUTH

BH1 1AA

То есть для каждой страны будет разное оформление адресов. Также стоит помнить, что английский язык любит сокращать улицы, бульвары, скверы и тому подобное. Например:

STR – street

AVE – avenue

LN – lane

RD – road

TPKE – turnpike

PL – place

DR – drive

BLVD – boulevard.

Письмо в Украину

Знать, как правильно указывать украинские адреса на английском довольно полезно и необходимо. Это понадобится вам во время написания письма за границу или при заказе посылок из иностранных сайтов, где нужно указать свой адрес.

Особых правил в написании адресов на английском нет. Ведь, согласно новым правилам, адрес указывается не на английском, а с помощью транслитерации – передачи звучание каждого отдельно взятого слова.

То есть, улица Цветочная пишите как ul. Kvitkova а не Flower Street.

Это значительно упрощает процесс получения посылки/письма из-за рубежа, поскольку чтением адреса будут заняты наши местные почтальоны, которые могут быть неосведомленными в английском.

Например, у вас есть такой адрес:

Шевченко Анна

ул. Героев, д. 1, кв. 33

Ирпень, Киевская область

08203

На английском этот адрес будет выглядеть:

Shevchenko Hanna

vul. Heroyiv, bud. 1, kv. 33

Irpin, Kyyivsʹka oblast

08203

Как быстро переводить украинские адреса на английский

Поскольку, главное в написании украинских адресов на английском-это транслитерация, существует лайфхак, как быстро перевести любой адрес.