Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Как правильно писать украинские адреса на английском языке — правила и примеры

16 августа 2022, 17:55
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как правильно писать украинские адреса на английском языке — правила и примеры
Источник: Depositphotos

Если вам нужно отправить посылку или документ, где необходимо указать собственный адрес на английском языке, нужно правильно его написать. Потому что если вы ошибетесь, получатель вас потом не найдет.

Как правильно писать украинские адреса на английском языке — смотрите в нашем материале.

Правила написания адреса на английском

Если вам нужно отправить письмо за границу, то писать адрес на конверте нужно крупными печатными буквами. Адрес получателя пишите большими буквами, чем свой.

Сейчас смотрят

Кроме того, слева вверху нужно разместить адрес отправителя, а в правом нижнем — получателя.

Когда вы будете указывать данные получателя в США или Великобритании, писать почтовый адрес на английском нужно по следующему шаблону:

  • имя получателя;
  • название организации (для деловой переписки);
  • номер дома, название улицы, номер квартиры;
  • город (и штат — для США);
  • почтовый индекс;
  • страна.

Например, адрес для отправки в США будет выглядеть:

Kitty Lee

155 Main Street

apt. 17B

Brooklyn, NY 11311

 USA

Для Великобритании адрес будет выглядеть так:

Miss A Pollard

2 Chapel Hill

Heswall

BOURNEMOUTH

BH1 1AA

То есть для каждой страны будет разное оформление адресов. Также стоит помнить, что английский язык любит сокращать улицы, бульвары, скверы и тому подобное. Например:

  • STR – street
  • AVE – avenue
  • LN – lane
  • RD – road
  • TPKE – turnpike
  • PL – place
  • DR – drive
  • BLVD – boulevard.

Письмо в Украину

Знать, как правильно указывать украинские адреса на английском довольно полезно и необходимо. Это понадобится вам во время написания письма за границу или при заказе посылок из иностранных сайтов, где нужно указать свой адрес.

Особых правил в написании адресов на английском нет. Ведь, согласно новым правилам, адрес указывается не на английском, а с помощью транслитерации – передачи звучание каждого отдельно взятого слова.

То есть, улица Цветочная пишите как ul. Kvitkova а не Flower Street.

Это значительно упрощает процесс получения посылки/письма из-за рубежа, поскольку чтением адреса будут заняты наши местные почтальоны, которые могут быть неосведомленными в английском.

Например, у вас есть такой адрес:

Шевченко Анна 

ул. Героев, д. 1, кв. 33

Ирпень, Киевская область

08203

На английском этот адрес будет выглядеть:

Shevchenko Hanna 

vul. Heroyiv, bud. 1, kv. 33

Irpin, Kyyivsʹka oblast

08203

Как быстро переводить украинские адреса на английский

Поскольку, главное в написании украинских адресов на английском-это транслитерация, существует лайфхак, как быстро перевести любой адрес.

  • Перейдите на Google переводчик.
  • Напишите на украинском полный адрес.
  • Внизу, под украинскими словами, вы найдете транслитерацию — именно так и пишите свой адрес на письме, посылке или документе.

Читайте также:
Як повернути гроші з Аліекспрес: все, що потрібно знатиКак вернуть деньги с AliExpress, если товар не пришел или он в ненадлежащем состоянии

Теги
Англійська мова Українська мова
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь