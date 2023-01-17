Ветеринари стверджують, що кігті у котів – це дуже важливий інструмент, який вони використовують для свого захисту, для безпечного пересування по деревах та інших предметах.

Улюбленці, що мають доступ на вулицю, самостійно доглядають за своїми кігтиками, регулярно їх точать об кору дерев та чистять. Як правильно обрізати кігті коту в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Ветеринар Іван Петришин упевнений, що для того, щоб кігті домашніх улюбленців були в нормальному стані, потрібно обов’язково купити дряпку. Якщо ж ваш улюбленець дряпається, псує меблі чи шпалери в домі й не хоче користуватися дряпкою, слід регулярно обрізати йому кігті самостійно. Для цієї процедури вам знадобиться спеціальний інструмент – кігтеріз.

Зараз дивляться

Коли потрібно підстригати кігті котам

Підрізати кігті улюбленцям необхідно в таких ситуаціях:

Коли тварина через похилий вік, травми, захворювання суглобів, опорно-рухового апарату не може сточувати кігті самостійно;

домашній кіт не привчений до кігтеточки, псує меблі;

кіт агресивний або дуже грайливий, часто дряпає людей. Особливо важливо це зробити тоді, коли в будинку є діти;

у будинку живуть інші тварини, і вони часто конфліктують, б’ються, пускають в хід кігті;

породисту кішку готують до участі у виставці. Підрізання кігтів – одна з вимог регламенту;

планується в’язка, під час якої тварина може поранити партнера.

Як правильно обрізати кігті

Кота потрібно привчати до стрижки кігтів з двох місяців, щоби тварина простіше адаптувалася. Кігтики в цьому віці досить довгі, але ще м’які, легко зістригаються, а стрес – мінімальний.

Спочатку кіт повинен звикнути до зовнішнього вигляду та запаху кігтеріза, до того, що господар торкається його лап, натискає на подушечки. Для стрижки кігтів потрібно вибрати момент, коли кішка спокійна та нічим не зайнята.

Перед початком гігієнічної процедури необхідно крім інструменту підготувати антисептик і ватні диски, щоб можна було одразу зупинити кровотечу та продезінфікувати рану (якщо вона буде).

Леза інструмента і руки теж протирають антисептиком. Якщо кішка чинить опір, можна купити спеціальний комбінезон, який обмежує рухливість лап, або просто загорнути в рушник і вивільняти по одній лапі.

Як правильно обстригати кігті: інструкція