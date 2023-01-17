Ветеринары утверждают, что когти у кошек – это очень важный инструмент, который они используют для защиты, для безопасного передвижения по деревьям и другим предметам.

Любимцы, имеющие доступ на улицу, самостоятельно ухаживают за своими коготками, регулярно их точат о кору деревьев и чистят. Как правильно обрезать когти коту в домашних условиях – читайте в материале.

Ветеринар Иван Петришин уверен, что для того, чтобы когти домашних питомцев были в нормальном состоянии, нужно обязательно купить царапку.

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Если же ваш любимец царапается, портит мебель или обои в доме и не хочет пользоваться царапкой, следует регулярно обрезать ему когти самостоятельно. Для этой процедуры вам понадобится специальный инструмент – когтерез.

Когда нужно подстригать когти котам

Подрезать когти любимцам необходимо в следующих ситуациях:

Когда животное из-за пожилого возраста, травмы, заболевания суставов, опорно-двигательного аппарата не может стачивать когти самостоятельно;

домашний кот не приучен к когтеточке, портит мебель;

кот агрессивен или очень игрив, часто царапает людей. Особенно важно это сделать тогда, когда в доме есть дети;

в доме живут другие животные, и они часто конфликтуют, дерутся, пускают в ход когти;

породистую кошку готовят к участию в выставке. Подрезка когтей – одно из требований регламента;

планируется вязка, во время которой животное может ранить партнера.

Как правильно обрезать когти

Кота нужно приучать к стрижке когтей с двух месяцев, чтобы животное проще адаптировалось. Когтики в этом возрасте достаточно длинные, но еще мягкие, легко состригаются, а стресс – минимальный. Сначала кот должен привыкнуть к внешнему виду и запаху когтереза, к тому, что хозяин касается его лап, нажимает на подушечки.

Для стрижки когтей нужно выбрать момент, когда кошка спокойна и ничем не занята.

Перед началом гигиенической процедуры необходимо, кроме инструмента, подготовить антисептик и ватные диски, чтобы можно было сразу остановить кровотечение и продезинфицировать рану (если она будет). Лезвия инструмента и руки тоже протирают антисептиком.

Если кошка сопротивляется, можно купить специальный комбинезон, который ограничивает подвижность лап, или просто завернуть в полотенце и высвобождать по одной лапе.

Как правильно остригать когти: инструкция