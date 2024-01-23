Как правильно выбрать зимнюю обувь для каждого члена семьи

Зима к нам приходит каждый год, и чтобы она не стала неожиданностью, следует позаботиться о хорошем теплом гардеробе. Тогда снег будет радовать красотой и развлечениями, а морозец только бодрить. Для качественного утепления главное внимание уделяют выбору зимней обуви. Чтобы поиски идеальной пары не стали изрядным квестом, следует разобраться, как правильно выбрать ее для себя и ребенка.

В выборе взрослых и детских моделей много общих критериев: качество и свойства материалов, утепление, комфортность, безопасность. Привлекательность дизайна и соответствие модным тенденциям тоже важны, но предпочтение отдавать надо первым трем параметрам. Хотя современная мода тоже адаптирована к климатическим особенностям.

Поэтому известные модные бренды предлагают не только модельные варианты, но и вполне комфортные, приспособленные к зимним температурам и дорогам.

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Как выбрать идеальную зимнюю пару

Хорошая зимняя обувь должна максимально сохранить тепло, создавать удобную посадку, не промокать и не скользить на скользкой поверхности. Ведь зимой бывает не только мороз и ветер, но и снежные сугробы, гололед, дождь. Чтобы все это не мешало привычному образу жизни, следует иметь варианты разного назначения.

Для особых случаев или если на работу и вообще по городу вы передвигаетесь на личном авто, можно покупать модельные ботильоны и ботинки на каблуках. Но когда ехать надо городским транспортом, ходить пешком, следует выбирать тщательнее. В этом случае важно, чтобы подошва хорошо держалась на дороге, верх обуви не промокал, а нога не потела, утепление хорошо сохраняло тепло.

Таким требованиям соответствуют модели из натуральной кожи и нубука. На сильные морозы лучше приобрести снегоходы. Это ботинки и сапоги из мембранного материала, которые не пропускают и одновременно хорошо отводят влагу, легкие и теплые. Большой выбор брендовых моделей найдете на https://evzuttya.com.ua/c/zhinoche/choboty-i-inshe/snihokhody.

Какая обувь нужна детям

Детей всегда радует зима: спуски на ледянках, снежные сугробы, катки, снежки. Поэтому домой они идут очень неохотно, даже когда уже замерзли. Чтобы развлечения не привели к неприятным последствиям, нужна хорошая обувь. Выбирать детскую стоит значительно внимательнее. Чтобы купить детскую обувь правильно, следует ознакомиться с советами врачей-ортопедов.

Ступня ребенка растет быстро, поэтому не нужно пытаться брать вещи на вырост больше на 2-3 размера. Это приводит к неправильной осанке, а то и болезни стопы. К тому же детишки изнашивают вещи еще быстрее, чем вырастают до них. Материал верха должен не промокать, но отводить влагу, в качестве утеплителя лучше отдавать предпочтение цигейке, овчине.

Голенища должны хорошо фиксироваться на голени, чтобы при падении нога не повернулась и не случилось вывиха, внутрь не попадал снег. Лучше выбирать шнуровку или застежки-липучки.

На что обратить внимание

Хорошая качественная обувь обычно стоит недешево. Поэтому всем хочется, чтобы она служила долго, не теряла форму и свойства, соответствовала зимним требованиям. Мы советуем при выборе обратить внимание на такие характеристики:

Материал — самыми прочными и выносливыми являются натуральная кожа, нубук, к тому же они долго не промокают, отводят влагу изнутри. Хорошие показатели имеют мембранные материалы.

Подошва — предпочтение следует отдавать резиновой или полиуретановой с рифленой поверхностью, толщиной не менее 1 сантиметра.

Каблуки — зимой лучше не рисковать с высокими, а выбирать не выше 3-4 см или остановиться на платформе.

Утеплитель — лучше всего сохраняет тепло натуральный мех цигейка, овчина.

Размер — при выборе следует учесть, что будут еще теплые носки.

Будем рады, если помогли в вашем выборе.