З настанням зими у багатьох із нас виникає питання – як правильно доглядати за взуттям. Адже не секрет, що сіль та реагенти, якими активно обробляють дорогу взимку, точно підуть не на користь черевикам.

Тож що робити, аби взуття прослужило вам більше сезону, до того ж у гарному вигляді, ми запитали в експерта з догляду за взуттям Миколи Субачова.

Шкіряне взуття

Шкіряне взуття завжди має бути сухим та чистим. Прати такі черевики чи кросівки категорично заборонено, бо перепади температури можуть пошкодити поверхню. Мити лише вручну за допомогою м’якої ганчірки. А ще – жодних вологих серветок.

Зараз дивляться

– У жодному випадку не витирайте постійно шкіряне взуття вологими серветками. Будь-яка серветка має вміст спирту. А він, якщо часто наносити, сприятиме тому, що шкіра зтискатиметься і даватиме тріщини. І потім люди будуть дивуватися, що нове взуття, якому пів року, так зіпсувалося. А це – результат дії спирту, – застерігає Микола Субачов.

Також перед виходом із дому шкіряне взуття варто обробити захисними засобами: кремом, воском або ж водовідштовхувальним спреєм.

– Це потрібно робити, аби взимку, коли падає мокрий сніг чи йде дощ, захистити взуття від потрапляння води всередину. Відтак і ноги будуть постійно сухі. До складу таких спреїв входить натуральний віск чи тваринний жир. Якщо ж взуття промокло – не сушіть його на батареї, бо можуть виникнути різні дефекти, які потім прибрати складно. Краще це робити у природний спосіб, – радить експерт з догляду за взуттям.

Важливим елементом є зберігання. Кожну пару шкіряного взуття потрібно класти в окрему картонну коробку, попередньо очистивши, просушивши і обробивши спеціальним засобом. А всередину рекомендовано помістити спеціальну пластикову вкладку чи зім’ятий папір. Таким чином можна уникнути деформації черевиків.

Нубук і замша

Для догляду за взуттям з нубуку також використовують водовідштовхувальні спреї. Однак перед цим поверхню слід очистити від забруднень. Не користуйтеся жорсткими губками. Лише щітками з м’яким ворсом.

– Пінка наноситься не на взуття, не на щітку, а розмішується з водою. По консистенції – 80% пінки, 20% води. І вже в саму воду занурюється щітка з м’яким ворсом і плавними рухами наноситься на нубук. Після цього обов’язкового протирається мікрофіброю. Саме мікрофібра з нубуком краще “товаришує”. Далі чекаємо, поки взуття підсохне, – розповідає Микола Субачов.

Якщо нубук змок – його слід добре висушити. Для цього можна наповнити взуття папером, а згодом – очистити сухою щіткою.

Спеціальних спреїв та емульсій вимагає і догляд за замшевим взуттям. Зауважте, що їх можна наносити лише на суху поверхню. Якщо на замші залишилися сліди висохлого бруду, спочатку обробіть черевики піною-очищувачем, а потім приберіть залишки щіткою. Загалом, взимку замшеве взуття варто носити лише в суху погоду. Бо сніг, волога та сіль можуть його добряче зіпсувати.

– До речі, щітка для догляду за замшевим взуттям має бути прогумованою, тобто взагалі без ворсу. Загалом, догляд за натуральною замшею дещо простіший, ніж за натуральним нубуком, – розповідає експерт з догляду за взуттям.

Взуття з тканини

– Якщо взуття текстильне, то дуже не радив би прати його у пральній машинці, бо при великих обертах воно втрачатиме свою форму. Тканина розтягуватиметься і, наприклад, кросівки будуть вже не такими зручними, як були при купівлі. Щітка для догляду має бути з жорстким ворсом,- радить Микола Субачов.

А взагалі, взуття з тканини теж рекомендовано носити лише за сухої погоди. Так воно напевно вам прослужить довше.