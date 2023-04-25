Полуниця – літня ягода, яка містить велику кількість корисних речовин та антиоксидантів. Щоб безпечно насолоджуватися її смаком, перед вживанням полуницю потрібно обовʼязково помити.

Факти ICTV дізнавалися, як правильно мити полуницю, та підготували кілька корисних порад.

Навіщо мити полуницю

Миття будь-яких ягід перед вживання – дуже важлива процедура, оскільки це допомагає видалити залишки ґрунту, пилу та інших забруднень, які можуть опинитися на їжі.

Ба більше, полуниця містить залишки пестицидів, які використовуються під час вирощування, тому миття допомагає знизити ризик споживання хімічних речовин. А ще на полуниці є пилок, бактерії та різні маленькі комашки, яких варто видалити перед вживанням.

Також миття полуниці може допомогти зберегти її свіжість та якість на тривалий час.

Як правильно мити полуницю

Полуниця доволі вибаглива ягода, тому потребує особливого підходу навіть під час миття. Перше, що потрібно памʼятати – не можна видаляти плодоніжку, поки миття не закінчиться.

Плодоніжка допоможе речовинам, які ви використовуватимете для миття ягоди, не потрапити всередину.

Традиційний спосіб

Підготуйте миску з прохолодною водою та додайте кілька шматочків льоду. Гарячу та теплу воду використовувати не варто, оскільки це нашкодить ягоді та зіпсує її смак.

Далі обережно помістіть полуницю в миску з водою та дбайливо помішуйте її руками. Не натискайте на ягоди занадто сильно, щоб не пошкодити їх.

Зачекайте близько 30 секунд, щоб залишки ґрунту та забруднень осіли на дні миски. Після цього злегка підніміть полуницю з миски та обережно вилийте воду. Не вимивайте ягоди під прямим потоком води, оскільки це зіпсує їх смак.

Покладіть ягоди на паперовий рушник та промокніть їх. Якщо вода залишиться на полуниці, це значно зменшить тривалість її зберігання.

За допомогою харчової соди

Спершу потрібно приготувати спеціальний розчин: зʼєднайте 1 л води та 10 гр харчової соди. Ретельно перемішайте та помістіть туди полуницю.

Ягода має пролежати в содовій воді 10 хв. Потім відкиньте полуницю на друшляк та добре промийте ягоду. Це допоможе видалити пилок та бактерії.

Допоможе оцет

Суміш оцту та води також є чудовим природним засобом для очищення полуниці.

Вам необхідно лише занурити полуницю у миску із цими інгредієнтами на 5 хв, а потім промити ягоду у прохолодній воді.

Аби приготувати суміш для миття полуниці, зʼєднайте в мисці пів склянки води на пів склянки оцту.

Сіль та вода

Аби вигнати з полуниці різних жуків та комашок, вам потрібно набрати у миску прохолодної води, додати 1 ст. л солі та перемішати розчин.

Занурте в миску полуницю та залиште ягоду на 15 хв. Увесь бруд та комахи опиняться в мисці, а ви зможете безпечно ласувати ягодами!