Клубника — летняя ягода, которая содержит большое количество полезных веществ и антиоксидантов. Чтобы безопасно наслаждаться вкусом, перед употреблением клубнику нужно обязательно помыть.

Факты ICTV узнавали, как правильно мыть клубнику, и подготовили несколько полезных советов.

Зачем мыть клубнику

Мытье любых ягод перед употреблением — очень важная процедура, поскольку она помогает удалить остатки почвы, пыли и других загрязнений, которые могут оказаться на пище.

Более того, клубника содержит остатки пестицидов, которые используются при выращивании, поэтому мытье помогает снизить риск потребления химических веществ. А еще на клубнике есть пыльца, бактерии и различные маленькие букашки, которых стоит удалить перед употреблением.

Также мытье клубники поможет сохранить ее свежесть на длительное время.

Как правильно мыть клубнику

Клубника довольно привередливая ягода, поэтому нуждается в особом подходе даже во время мытья. Первое, что нужно помнить — нельзя удалять плодоножку, пока мытье не закончится.

Плодоножка поможет веществам, которые вы будете использовать для мытья ягоды, не попасть внутрь.

Традиционный способ

Подготовьте миску с прохладной водой и добавьте несколько кусочков льда. Горячую и теплую воду использовать не стоит, поскольку это навредит ягоде и испортит ее вкус.

Далее осторожно поместите клубнику в миску с водой и бережно помешивайте ее руками. Не давите на ягоды слишком сильно, чтобы не повредить их.

Подождите около 30 секунд, чтобы остатки почвы и грязи осели на дне миски. После этого слегка поднимите клубнику из миски и осторожно вылейте воду. Не мойте ягоды под прямым потоком воды, так как это может испортить их вкус.

Положите ягоды на бумажное полотенце и промокните их. Если вода останется на клубнике, это значительно уменьшит продолжительность ее хранения.

С помощью пищевой соды

Сперва нужно приготовить специальный раствор: соедините 1 л воды и 10 гр пищевой соды. Тщательно перемешайте раствор и поместите туда клубнику.

Ягода должна пролежать в содовой воде 10 мин. Затем откиньте клубнику на дуршлаг и хорошо промойте ягоду. Это поможет удалить пыльцу и бактерии.

Поможет уксус

Смесь уксуса и воды также является отличным натуральным очищающим средством для клубники.

Вам нужно только погрузить клубнику в миску с этими ингредиентами на 5 мин., а затем промыть в прохладной воде.

Чтобы приготовить смесь для мытья клубники, соедините в миске полстакана воды на полстакана уксуса.

Соль и вода

Чтобы выгнать из клубники различных жуков и букашек, вам нужно набрать в миску прохладной воды, добавить 1 ст. л соли и перемешать раствор.

Окуните в миску клубнику и оставьте на 15 мин. По истечению времени вся грязь и насекомые окажутся в миске, и вы сможете безопасно лакомиться ягодами!