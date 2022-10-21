Як користуватися правильно туристичним газовим пальником в умовах квартири

Нещодавно в Україні розпочалися віялові відключення електроенергії. Оскільки зима буде непростою, час подумати про компактну альтернативу плити для дому.
Саме на газових пальниках можна готувати їжу та гріти воду у найважчі часи. Але у цьому питанні особливу увагу слід приділити не лише вибору, а й правилам безпеки.
Є багато випадків, коли люди обгоріли під час вибуху газового пальника.
Якими бувають газові пальники: види
Залежно від виду палива, пальники бувають газові, гасові, бензинові, спиртові та на сухому паливі (загоряння від парафіну, тирси тощо).
Існують і мультипаливні пальники. Найчастіше вони працюють і на газі, і на гасі. Найпопулярніші в Україні газові пальники.
Сучасні пальники поділяють на дві категорії: пальники, що накручуються на газовий балон, та пальники (газові) з виносним шлангом.
Пальники, які встановлюються безпосередньо на газовий балон, мають невелику вагу. Вони дуже компактні, надійні та недорогі. Але є й мінуси таких пальників.
Через те, що вони досить маленькі, їх легко перевернути. На них не помістяться великі каструлі чи сковорідки. Максимум – каструлі об’ємом до 2 л.
Газові пальники зі шлангом досить великі, на них можна розміщувати об’ємні казанки, сковорідки тощо. Їх не так просто перевернути, адже газовий пальник зі шлангом дуже стійкий.
З мінусів – досить велика вага, через неправильне використання шланга може відбутися витік газу, висока ціна.
Такі пальники використовують з туристичною метою, і останнім часом дуже часто – в житлових будинках. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути витяжка.
Адже продукти згоряння газу будуть накопичуватись у приміщенні. У приміщеннях менше 15 кв. м використання газових пальників вважається небезпечним.
Для вибуху газового пальника достатньо трьох умов:
- Концентрація газу у вибухонебезпечних межах.
- Замкнене приміщення, де немає витяжки.
- Джерело займання.
Потрібно пам’ятати про правила безпеки, адже газові пальники розраховані на використання на відкритому повітрі. Найкраще користуватися ними на балконі без скла або лоджії, чи на веранді, якщо у вас приватний будинок.
В інших випадках користуватися таким пальником небезпечно.
Якщо у квартирі немає витяжки, при використанні пальника може виникнути пожежа. Тоді постраждає квартира, майно та люди. При покупці пальника обов’язково візьміть порошковий вогнегасник.
Як користуватися правильно туристичним газовим пальником в умовах квартири
- Перед тим як запускати пальник, його потрібно прогріти. Для цього візьміть найпростіший у підключенні тип балонів – різьбовий.
- На нього треба нагвинтити пристрій та почати ним користуватися.
- Інші різновиди балончиків приєднаються до пальника за допомогою шланга та різьбового адаптера.
- Основою для підключення туристичних пальників до балончиків із газом є редуктор. Саме він послаблює тиск, після чого пристрій нормально працює.
- Для того щоб легко підключати пальник, беріть його з низькою витратою газу.
- На цілий день одній людині для приготування їжі необхідний один 500-грамовий балончик;
- Не використовуйте максимальний режим вогню. У такому разі велика кількість енергії витрачається марно.
- Перед тим як утилізувати балон, переконайтеся, що у ньому не залишилося газу. Для цього потрібно ним потрусити, притуливши до вуха.
- Обов’язково звертайте увагу, яку суміш газів ви купуєте. У літню погоду потрібно використовувати балон із літньою сумішшю газів, узимку, відповідно, з зимовою.
- Пам’ятайте, що всі газові туристичні балони – одноразові.
- Якщо загориться будь-яка деталь на туристичному газовому пальнику, загасіть її за допомогою порошкового вогнегасника.
- При використанні пальника із виносним шлангом на вулиці потрібно обов’язково купити вітрозахист. Так ваша їжа приготується швидко і зменшаться витрати газу.
- Для покращення стійкості пальника використовуйте підставку під балон.
- Ніколи не залишайте балон на відкритому сонці.
- Знімайте балон з газового пальника подалі від відкритого вогню.
- Тримайте пальник і балони подалі від легкозаймистих предметів.
Настільна газова плита для балонного газу
Ще один спосіб, який допоможе вам приготувати їжу чи закип’ятити воду – настільна газова плита. Вона дуже популярна у селах, адже для її встановлення не потрібно мати дозвіл від газовиків.
У висотки, в яких багато поверхів (10 і більше), за нормами, газ підводити не можна.
Така плита для заміського будинку є справжнім рятівником, якщо до будинку не підведено газ.
Вона проста у своїй установці та використанні. Її потрібно ставити на підлогу, на якій немає нерівностей, або стіл.
Існують різноманітні види газових плит для балона. Найкраща та компактна з них – газова мініплита. Вона йде з однією конфоркою та газовим балончиком, який встановлений у корпусі виробу.
Використовуючи настільну газову плиту для балонного газу, слід знати базові правила:
- Не можна залишати без нагляду ввімкнені газові прилади.
- Газову плиту не можна встановлювати у місці, де спите.
- Потрібно встановлювати її тільки тоді, коли у вас є вентиляція, яка працює.
- Несправними приладами також користуватися не можна.
- Не підпускати до них дітей.
- Постійно перевіряйте плиту на витік газу.