Як користуватися правильно туристичним газовим пальником в умовах квартири

Нещодавно в Україні розпочалися віялові відключення електроенергії. Оскільки зима буде непростою, час подумати про компактну альтернативу плити для дому.

Саме на газових пальниках можна готувати їжу та гріти воду у найважчі часи. Але у цьому питанні особливу увагу слід приділити не лише вибору, а й правилам безпеки.

Є багато випадків, коли люди обгоріли під час вибуху газового пальника.

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Якими бувають газові пальники: види

Залежно від виду палива, пальники бувають газові, гасові, бензинові, спиртові та на сухому паливі (загоряння від парафіну, тирси тощо).

Існують і мультипаливні пальники. Найчастіше вони працюють і на газі, і на гасі. Найпопулярніші в Україні газові пальники.

Сучасні пальники поділяють на дві категорії: пальники, що накручуються на газовий балон, та пальники (газові) з виносним шлангом.

Пальники, які встановлюються безпосередньо на газовий балон, мають невелику вагу. Вони дуже компактні, надійні та недорогі. Але є й мінуси таких пальників.

Через те, що вони досить маленькі, їх легко перевернути. На них не помістяться великі каструлі чи сковорідки. Максимум – каструлі об’ємом до 2 л.

Газові пальники зі шлангом досить великі, на них можна розміщувати об’ємні казанки, сковорідки тощо. Їх не так просто перевернути, адже газовий пальник зі шлангом дуже стійкий.

З мінусів – досить велика вага, через неправильне використання шланга може відбутися витік газу, висока ціна.

Такі пальники використовують з туристичною метою, і останнім часом дуже часто – в житлових будинках. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути витяжка.

Адже продукти згоряння газу будуть накопичуватись у приміщенні. У приміщеннях менше 15 кв. м використання газових пальників вважається небезпечним.

Для вибуху газового пальника достатньо трьох умов:

Концентрація газу у вибухонебезпечних межах.

Замкнене приміщення, де немає витяжки.

Джерело займання.

Потрібно пам’ятати про правила безпеки, адже газові пальники розраховані на використання на відкритому повітрі. Найкраще користуватися ними на балконі без скла або лоджії, чи на веранді, якщо у вас приватний будинок.

В інших випадках користуватися таким пальником небезпечно.

Якщо у квартирі немає витяжки, при використанні пальника може виникнути пожежа. Тоді постраждає квартира, майно та люди. При покупці пальника обов’язково візьміть порошковий вогнегасник.

Як користуватися правильно туристичним газовим пальником в умовах квартири

Перед тим як запускати пальник, його потрібно прогріти. Для цього візьміть найпростіший у підключенні тип балонів – різьбовий.

На нього треба нагвинтити пристрій та почати ним користуватися.

Інші різновиди балончиків приєднаються до пальника за допомогою шланга та різьбового адаптера.

Основою для підключення туристичних пальників до балончиків із газом є редуктор. Саме він послаблює тиск, після чого пристрій нормально працює.

Для того щоб легко підключати пальник, беріть його з низькою витратою газу.

На цілий день одній людині для приготування їжі необхідний один 500-грамовий балончик;

Не використовуйте максимальний режим вогню. У такому разі велика кількість енергії витрачається марно.

Перед тим як утилізувати балон, переконайтеся, що у ньому не залишилося газу. Для цього потрібно ним потрусити, притуливши до вуха.

Обов’язково звертайте увагу, яку суміш газів ви купуєте. У літню погоду потрібно використовувати балон із літньою сумішшю газів, узимку, відповідно, з зимовою.

Пам’ятайте, що всі газові туристичні балони – одноразові.

Якщо загориться будь-яка деталь на туристичному газовому пальнику, загасіть її за допомогою порошкового вогнегасника.

При використанні пальника із виносним шлангом на вулиці потрібно обов’язково купити вітрозахист. Так ваша їжа приготується швидко і зменшаться витрати газу.

Для покращення стійкості пальника використовуйте підставку під балон.

Ніколи не залишайте балон на відкритому сонці.

Знімайте балон з газового пальника подалі від відкритого вогню.

Тримайте пальник і балони подалі від легкозаймистих предметів.

Настільна газова плита для балонного газу

Ще один спосіб, який допоможе вам приготувати їжу чи закип’ятити воду – настільна газова плита. Вона дуже популярна у селах, адже для її встановлення не потрібно мати дозвіл від газовиків.

У висотки, в яких багато поверхів (10 і більше), за нормами, газ підводити не можна.

Така плита для заміського будинку є справжнім рятівником, якщо до будинку не підведено газ.

Вона проста у своїй установці та використанні. Її потрібно ставити на підлогу, на якій немає нерівностей, або стіл.

Існують різноманітні види газових плит для балона. Найкраща та компактна з них – газова мініплита. Вона йде з однією конфоркою та газовим балончиком, який встановлений у корпусі виробу.

Використовуючи настільну газову плиту для балонного газу, слід знати базові правила: