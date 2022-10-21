Як користуватися правильно туристичним газовим пальником в умовах квартири

Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Як правильно користуватися туристичним газовим пальником в умовах квартири: техніка безпеки

21 Жовтня 2022, 19:26
Анна Голішевська Редакторка сайту
Горілка
Джерело: Unsplash

Нещодавно в Україні розпочалися віялові відключення електроенергії. Оскільки зима буде непростою, час подумати про компактну альтернативу плити для дому.

Саме на газових пальниках можна готувати їжу та гріти воду у найважчі часи. Але у цьому питанні особливу увагу слід приділити не лише вибору, а й правилам безпеки.

Є багато випадків, коли люди обгоріли під час вибуху газового пальника.

Зараз дивляться

Якими бувають газові пальники: види

Залежно від виду палива, пальники бувають газові, гасові, бензинові, спиртові та на сухому паливі (загоряння від парафіну, тирси тощо).

Існують і мультипаливні пальники. Найчастіше вони працюють і на газі, і на гасі. Найпопулярніші в Україні газові пальники.

Сучасні пальники поділяють на дві категорії: пальники, що накручуються на газовий балон, та пальники (газові) з виносним шлангом.

Пальники, які встановлюються безпосередньо на газовий балон, мають невелику вагу. Вони дуже компактні, надійні та недорогі. Але є й мінуси таких пальників.

Через те, що вони досить маленькі, їх легко перевернути. На них не помістяться великі каструлі чи сковорідки. Максимум – каструлі об’ємом до 2 л.

Газові пальники зі шлангом досить великі, на них можна розміщувати об’ємні казанки, сковорідки тощо. Їх не так просто перевернути, адже газовий пальник зі шлангом дуже стійкий.

З мінусів – досить велика вага, через неправильне використання шланга може відбутися витік газу, висока ціна.

Такі пальники використовують з туристичною метою, і останнім часом дуже часто – в житлових будинках. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути витяжка.

Адже продукти згоряння газу будуть накопичуватись у приміщенні. У приміщеннях менше 15 кв. м використання газових пальників вважається небезпечним.

Для вибуху газового пальника достатньо трьох умов:

  • Концентрація газу у вибухонебезпечних межах.
  • Замкнене приміщення, де немає витяжки.
  • Джерело займання.

Потрібно пам’ятати про правила безпеки, адже газові пальники розраховані на використання на відкритому повітрі. Найкраще користуватися ними на балконі без скла або лоджії, чи на веранді, якщо у вас приватний будинок.

В інших випадках користуватися таким пальником небезпечно.

Якщо у квартирі немає витяжки, при використанні пальника може виникнути пожежа. Тоді постраждає квартира, майно та люди. При покупці пальника обов’язково візьміть порошковий вогнегасник.

Як користуватися правильно туристичним газовим пальником в умовах квартири

Горілка

Фото – Unsplash

  • Перед тим як запускати пальник, його потрібно прогріти. Для цього візьміть найпростіший у підключенні тип балонів – різьбовий.
  • На нього треба нагвинтити пристрій та почати ним користуватися.
  • Інші різновиди балончиків приєднаються до пальника за допомогою шланга та різьбового адаптера.
  • Основою для підключення туристичних пальників до балончиків із газом є редуктор. Саме він послаблює тиск, після чого пристрій нормально працює.
  • Для того щоб легко підключати пальник, беріть його з низькою витратою газу.
  • На цілий день одній людині для приготування їжі необхідний один 500-грамовий балончик;
  • Не використовуйте максимальний режим вогню. У такому разі велика кількість енергії витрачається марно.
  • Перед тим як утилізувати балон, переконайтеся, що у ньому не залишилося газу. Для цього потрібно ним потрусити, притуливши до вуха.
  • Обов’язково звертайте увагу, яку суміш газів ви купуєте. У літню погоду потрібно використовувати балон із літньою сумішшю газів, узимку, відповідно, з зимовою.
  • Пам’ятайте, що всі газові туристичні балони – одноразові.
  • Якщо загориться будь-яка деталь на туристичному газовому пальнику, загасіть її за допомогою порошкового вогнегасника.
  • При використанні пальника із виносним шлангом на вулиці потрібно обов’язково купити вітрозахист. Так ваша їжа приготується швидко і зменшаться витрати газу.
  • Для покращення стійкості пальника використовуйте підставку під балон.
  • Ніколи не залишайте балон на відкритому сонці.
  • Знімайте балон з газового пальника подалі від відкритого вогню.
  • Тримайте пальник і балони подалі від легкозаймистих предметів.

Настільна газова плита для балонного газу

Ще один спосіб, який допоможе вам приготувати їжу чи закип’ятити воду – настільна газова плита. Вона дуже популярна у селах, адже для її встановлення не потрібно мати дозвіл від газовиків.

У висотки, в яких багато поверхів (10 і більше), за нормами, газ підводити не можна.

Така плита для заміського будинку є справжнім рятівником, якщо до будинку не підведено газ.

Вона проста у своїй установці та використанні. Її потрібно ставити на підлогу, на якій немає нерівностей, або стіл.

Існують різноманітні види газових плит для балона. Найкраща та компактна з них – газова мініплита. Вона йде з однією конфоркою та газовим балончиком, який встановлений у корпусі виробу.

Використовуючи настільну газову плиту для балонного газу, слід знати базові правила:

  • Не можна залишати без нагляду ввімкнені газові прилади.
  • Газову плиту не можна встановлювати у місці, де спите.
  • Потрібно встановлювати її тільки тоді, коли у вас є вентиляція, яка працює.
  • Несправними приладами також користуватися не можна.
  • Не підпускати до них дітей.
  • Постійно перевіряйте плиту на витік газу.
Читайте також:
Як правильно користуватися туристичним газовим пальником в умовах квартири: техніка безпекиЯк підвищити тепловіддачу батарей опалення – шість дієвих способів

Теги
Газ зима
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь