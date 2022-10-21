Как пользоваться правильно туристической газовой горелкой в условиях квартиры

Недавно в Украине начались веерные отключения электроэнергии. Так как зима будет непростой, пора подумать о компактной альтернативе плиты для дома.
Именно на газовых горелках можно готовить еду и греть воду в самые тяжелые времена. Но в этом вопросе особое внимание надо уделить не только выбору, но и правилам безопасности.
Есть много случаев, когда люди обгорали после взрывов газовой горелки.
Какими бывают газовые горелки: виды
В зависимости от вида топлива, горелки бывают газовые, керосиновые, бензиновые, спиртовые и на сухом топливе (когда загорание происходит от парафина, древесных опилок и т.д.).
Существуют также мультитопливные горелки. Чаще всего они работают и на газу, и на керосине. Самые популярные в Украине — газовые горелки.
Современные горелки разделяют на две категории: горелки, которые накручиваются на газовый баллон, и горелки (газовые) с выносным шлангом.
Горелки, которые устанавливаются непосредственно на газовый баллон, имеют небольшой вес.
Они весьма компактные, надежные и недорогие. Но есть и минусы таких горелок. Ввиду того, что они достаточно маленькие, их легко перевернуть.
На них не поместятся большие кастрюли или сковородки. Максимум – кастрюли объемом до 2 л.
Газовые горелки со шлангом довольно большие, на них можно помещать объемные котелки, сковородки и т.д. Их не так просто перевернуть, ведь газовая горелка со шлангом очень устойчивая.
Из минусов – достаточно большой вес, из-за неправильного использования шланга может быть утечка газа, высокая цена.
Такие горелки используют в туристических целях, и в последнее время очень часто – в жилых домах. Если горелка используется в помещении, где живут люди, там обязательно должна быть вытяжка.
Ведь продукты сгорания газа будут скапливаться в помещении. В помещениях меньше 15 кв. м использование газовых горелок считается опасным.
Для взрыва газовой горелки достаточно трех условий:
- Концентрация газа во взрывоопасных пределах.
- Замкнутое помещение, где нет вытяжки.
- Источник воспламенения.
Нужно помнить о правилах безопасности, ведь газовые горелки рассчитаны на использование на открытом воздухе. Лучше всего пользоваться ею на незастекленном балконе или лоджии, или на веранде, если у вас частный дом.
В других случаях пользоваться такой горелкой опасно.
Если в квартире нет вытяжки, при использовании горелки может легко возникнуть пожар. Тогда пострадает квартира, имущество и люди. При покупке горелки обязательно возьмите порошковый огнетушитель.
Как пользоваться правильно туристической газовой горелкой в условиях квартиры
- Перед тем как запускать горелку, ее нужно прогреть. Для этого возьмите самый простой в подключении тип баллонов – резьбовой.
- На них нужно просто навинтить устройство и начать им пользоваться.
- Другие разновидности баллончиков присоединятся к горелке при помощи шланга и резьбового адаптера.
- Основой для подключения туристических горелок к баллончикам с газом является редуктор. Именно он ослабляет давление, после чего устройство нормально работает.
- Для того чтобы легко подключать горелку, берите ее с низким расходом газа.
- На целый день одному человеку для приготовления еды необходим один 500-граммовый баллончик;
- Не используйте максимальный режим огня. В таком случае большое количество энергии будет затрачиваться впустую.
- Перед тем как утилизировать баллон, убедитесь, что в нем не осталось газа. Для этого нужно им поболтать, прислонив к уху.
- Обязательно обращайте внимание на то, какую смесь газов вы покупаете. В летнюю погоду нужно использовать баллон с летней смесью газов, зимой, соответственно, с зимней.
- Помните о том, что все газовые туристические баллоны – одноразовые.
- Если загорится любая деталь на туристической газовой горелке, потушите ее с помощью порошкового огнетушителя.
- При использовании горелки с выносным шлангом на улице нужно обязательно купить ветрозащиту. Так ваша пища приготовится быстро и уменьшится расход газа.
- Для того чтобы улучшить устойчивость горелки, используйте подставку под баллон.
- Никогда не оставляйте баллон на открытом солнце.
- Снимайте баллон с газовой горелки вдали от открытого огня.
- Держите горелку и баллоны подальше от легковоспламеняющихся предметов.
Настольная газовая плита для баллонного газа
Еще один способ, который поможет вам приготовить еду или вскипятить воду – это настольная газовая плита. Они очень популярны в селах, ведь для их установки не нужно иметь разрешение от газовщиков.
В высотки, в которых много этажей (10 и больше), по нормам, газ подводить нельзя.
Такая плита для загородного дома является настоящим спасителем, если к дому не подведен газ. Она проста в своей установке и использовании. Ее нужно ставить на пол, на котором нет неровностей, или на стол.
Существуют различные виды газовых плит для баллона.
Самая лучшая и компактная из них – газовая мини-плита.
Она идет с одной конфоркой и газовым баллончиком, который установлен в корпусе изделия.
Используя настольную газовую плиту для баллонного газа, нужно знать базовые правила:
- Нельзя оставлять без присмотра включенные газовые приборы.
- Газовую плиту нельзя устанавливать в месте, где вы спите.
- Нужно устанавливать ее только тогда, когда у вас есть работающая вентиляция.
- Неисправными приборами пользоваться тоже нельзя.
- Не подпускать к ним детей.
- Постоянно проверяйте плиту на предмет утечки газа.