Как пользоваться правильно туристической газовой горелкой в условиях квартиры

Недавно в Украине начались веерные отключения электроэнергии. Так как зима будет непростой, пора подумать о компактной альтернативе плиты для дома.

Именно на газовых горелках можно готовить еду и греть воду в самые тяжелые времена. Но в этом вопросе особое внимание надо уделить не только выбору, но и правилам безопасности.

Есть много случаев, когда люди обгорали после взрывов газовой горелки.

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Какими бывают газовые горелки: виды

В зависимости от вида топлива, горелки бывают газовые, керосиновые, бензиновые, спиртовые и на сухом топливе (когда загорание происходит от парафина, древесных опилок и т.д.).

Существуют также мультитопливные горелки. Чаще всего они работают и на газу, и на керосине. Самые популярные в Украине — газовые горелки.

Современные горелки разделяют на две категории: горелки, которые накручиваются на газовый баллон, и горелки (газовые) с выносным шлангом.

Горелки, которые устанавливаются непосредственно на газовый баллон, имеют небольшой вес.

Они весьма компактные, надежные и недорогие. Но есть и минусы таких горелок. Ввиду того, что они достаточно маленькие, их легко перевернуть.

На них не поместятся большие кастрюли или сковородки. Максимум – кастрюли объемом до 2 л.

Газовые горелки со шлангом довольно большие, на них можно помещать объемные котелки, сковородки и т.д. Их не так просто перевернуть, ведь газовая горелка со шлангом очень устойчивая.

Из минусов – достаточно большой вес, из-за неправильного использования шланга может быть утечка газа, высокая цена.

Такие горелки используют в туристических целях, и в последнее время очень часто – в жилых домах. Если горелка используется в помещении, где живут люди, там обязательно должна быть вытяжка.

Ведь продукты сгорания газа будут скапливаться в помещении. В помещениях меньше 15 кв. м использование газовых горелок считается опасным.

Для взрыва газовой горелки достаточно трех условий:

Концентрация газа во взрывоопасных пределах.

Замкнутое помещение, где нет вытяжки.

Источник воспламенения.

Нужно помнить о правилах безопасности, ведь газовые горелки рассчитаны на использование на открытом воздухе. Лучше всего пользоваться ею на незастекленном балконе или лоджии, или на веранде, если у вас частный дом.

В других случаях пользоваться такой горелкой опасно.

Если в квартире нет вытяжки, при использовании горелки может легко возникнуть пожар. Тогда пострадает квартира, имущество и люди. При покупке горелки обязательно возьмите порошковый огнетушитель.

Как пользоваться правильно туристической газовой горелкой в условиях квартиры

Перед тем как запускать горелку, ее нужно прогреть. Для этого возьмите самый простой в подключении тип баллонов – резьбовой.

На них нужно просто навинтить устройство и начать им пользоваться.

Другие разновидности баллончиков присоединятся к горелке при помощи шланга и резьбового адаптера.

Основой для подключения туристических горелок к баллончикам с газом является редуктор. Именно он ослабляет давление, после чего устройство нормально работает.

Для того чтобы легко подключать горелку, берите ее с низким расходом газа.

На целый день одному человеку для приготовления еды необходим один 500-граммовый баллончик;

Не используйте максимальный режим огня. В таком случае большое количество энергии будет затрачиваться впустую.

Перед тем как утилизировать баллон, убедитесь, что в нем не осталось газа. Для этого нужно им поболтать, прислонив к уху.

Обязательно обращайте внимание на то, какую смесь газов вы покупаете. В летнюю погоду нужно использовать баллон с летней смесью газов, зимой, соответственно, с зимней.

Помните о том, что все газовые туристические баллоны – одноразовые.

Если загорится любая деталь на туристической газовой горелке, потушите ее с помощью порошкового огнетушителя.

При использовании горелки с выносным шлангом на улице нужно обязательно купить ветрозащиту. Так ваша пища приготовится быстро и уменьшится расход газа.

Для того чтобы улучшить устойчивость горелки, используйте подставку под баллон.

Никогда не оставляйте баллон на открытом солнце.

Снимайте баллон с газовой горелки вдали от открытого огня.

Держите горелку и баллоны подальше от легковоспламеняющихся предметов.

Настольная газовая плита для баллонного газа

Еще один способ, который поможет вам приготовить еду или вскипятить воду – это настольная газовая плита. Они очень популярны в селах, ведь для их установки не нужно иметь разрешение от газовщиков.

В высотки, в которых много этажей (10 и больше), по нормам, газ подводить нельзя.

Такая плита для загородного дома является настоящим спасителем, если к дому не подведен газ. Она проста в своей установке и использовании. Ее нужно ставить на пол, на котором нет неровностей, или на стол.

Существуют различные виды газовых плит для баллона.

Самая лучшая и компактная из них – газовая мини-плита.

Она идет с одной конфоркой и газовым баллончиком, который установлен в корпусе изделия.

Используя настольную газовую плиту для баллонного газа, нужно знать базовые правила: