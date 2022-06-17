Как избавиться от запаха бензина и солярки из одежды и салона авто

Бензин и солярка — незаменимые вещи для автомобиля. Однако их запах не самый приятный, тем более, легко въедается в одежду и салом машины.

Как вывести неприятный запах бензина и солярки из одежды и салона авто — узнавали Факты ICTV.

Способы выведения запаха из одежды

Ручная стирка

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Избавиться от пятен бензина или солярки и их запаха поможет обычная ручная стирка с использованием порошка.

Испачканную бензином одежду нужно стирать руками в отдельном тазу:

налейте в миску воду и добавьте порошок, он должен раствориться;

поместите туда грязную вещь и оставьте на 20 мин;

теперь хорошо постирайте и прополощите одежду;

сушить ее лучше всего на свежем воздухе, чтобы запах бензина ушел окончательно.

Хозяйственное мыло

Прежде чем положить одежду в стиральную машину, натрите обычным хозяйственным мылом, особое внимание уделите загрязненным участкам. Настройте стиральную машинку и постирайте одежду.

Крахмал

Кажется странным, однако смесь из крахмала действительно может помочь избавиться от неприятного бензинного запаха:

смешайте ложку крахмала, несколько капель нашатыря и скипидара (средство, которое помогает очистить сложную грязь);

старой зубной щеткой нанесите смесь на запачканую одежду;

оставьте на пять мин;

постирайте одежду с помощью порошка.

Готово! Ваша одежда чистая и с приятным ароматом.

Сода

Чтобы удалить запах бензина с одежды, нужно сделать содовый раствор: в стакане воды разведите четыре ложки соды.

Смесь равномерно распределяется по одежде с помощью щетки или салфетки и остается на часок. Теперь можно постирать одежду обычным способом с использованием порошка.

Как избавиться от запаха бензина и солярки в салоне авто

Первое, что нужно сделать — найти в салоне источник запаха. Возможно, из канистры случайно вылился бензин или солярка. Загрязненные места нужно тщательно вымыть — влажная чистка багажника и салона подойдет лучше всего.

Кофе

Кофе — это не только вкусный и бодрящий напиток, но и хороший нейтрализатор запаха. Не зря баночки с кофе ставят в магазине духов.

Вам нужно просто засыпать пятно от бензина или солярки молотым кофе. Он впитает все неприятные запахи. По желанию, можете рассыпать кофе в зернах по маленьким мешочком и положить в салон — это тоже поможет.

Моющее средство

Чтобы избавиться от пятна и запаха в салоне можно просто натереть их обычным средством для мытья посуды. Поскольку бензин — маслянистый продукт, а моющее средство расщепляет жиры, он поможет убрать пятна и запах.

Нанесите немного средства на пятно, подождите около 10 мин, затем смойте с помощью губки или тряпки.

Кошачий наполнитель

Он отлично впитывает жидкость и запахи. Нужно засыпать пятно гранулами и оставить их примерно на полтора часа.

После этого соберите наполнитель в герметичный пакет и отправьте на утилизацию. Стоит отметить, что наполнитель, который вобрал в себя бензин, легко загорается, поэтому будьте осторожны.

Сода

Для того, чтобы избавиться от пятен бензина в салоне, необходимо высыпать на них немного соды:

нанесите ее на пятно и оставьте не более чем на 24 ч;

за это время сода впитает неприятный запах, а само пятно можно будет легко удалить специальным шампунем для чистки салона.

Если с первого раза запах не исчез, повторите процедуру.