Как избавиться от запаха алкоголя и перегара

После хорошего празднования часто возникает проблема – неприятный запах изо рта. Как с ним бороться? Именно для этого Факты ICTV подготовили подборку лайфхаков.

Как избавиться от запаха алкоголя?

Почистите зубы

Используйте мятную зубную пасту. Она поможет вам не только очистить рот, но и перебить запах из желудка.

Тщательно прополощите ротовую полость. Можно пользоваться обычной водой. Но если у вас есть возможность, используйте для этого гигиеническое средство. Оно также имеет свой запах, который перебьет алкоголь.

Лучше вообще сначала прополоскать рот водой, а затем специальным средством.

Используйте резинку

Если у вас нет возможности почистить зубы, воспользуйтесь обычной жевательной резинкой. Возьмите со вкусом мяты или ментола.

Если вы уже почистили зубы, резинка не будет лишней.

Выпейте кофе

Натуральный кофе содержит много ароматических масел, которые на время помогут избавиться запаха алкоголя.

Главное! Вам нужен обычный кофе без добавления сахара и молока!

Используйте средства для борьбы с запахом, которые можно приобрести в аптеке

Следует помнить, что такие вещества помогут вам избавиться от запаха лишь на время. Действуют они так же, как кофе или резинка. Это могут быть Лимонтар, Зорекс, Р-ИКС 1 и другие.

Что же делать со стойким перегаром?

Для полного эффекта следует ускорить распад алкоголя в организме.

Пейте много жидкости

Это может быть не только вода, подойдет кофе, черный или зеленый чай. Эти напитки имеют в составе кофеин и обладают мочегонным эффектом, поэтому алкоголь из организма будет выводиться быстрее.

Примите теплую ванну или душ

Теплая вода хорошо влияет на поры. Она расширяет и очищает их, что ускорит выход токсинов.

Не рекомендуется принимать контрастный душ, если у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой. Но если с вашим здоровьем все хорошо, можете использовать и этот способ.

Воспользуйтесь аптечными средствами

Линейка антипохмельных средств сейчас очень расширена, поэтому можно смело воспользоваться этим методом. Специальные вещества, содержащиеся в этих “помощниках”, ускорят выведение алкоголя из организма. К примеру, Энтеросгель, Медихронал и другие.

Правильно позавтракайте

Ваша пища должна содержать большое количество аминокислот и белков. Например, это может быть яичница или стейк из нежирного мяса.

Сделайте зарядку

Утренняя зарядка никогда не будет лишней, особенно после того, как вы выпили. Откройте окно, чтобы свежий воздух наполнил комнату. Дышите полной грудью, так вы стимулируете очищение легких от неприятного запаха.

Мы не рекомендуем употреблять алкогольные напитки. Но если вы решите выпить на празднике, делайте это ответственно!

Помните! В большом количестве алкоголь пагубно влияет на здоровье человека.