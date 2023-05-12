Зустріти павука в будинку чи квартирі – звична справа. Вони потрапляють в наші оселі через щілини у дверях і підлозі, отвори вентиляції та відкриті вікна.

Один-два павуки не становлять ніякої загрози, проте коли комах стає дедалі більше – це вже проблема, з якою потрібно боротися терміново.

Факти ICTV підготували для вас ефективні способи, які допоможуть вигнати павуків з будинку раз і назавжди.

Як позбутися павуків вдома – дієві поради

Попри те, що більшість павуків, яких ми бачимо у приватних будинках і квартирах, не отруйні та не кусаються, вони створюють чимало проблем:

Переносять на своїх лапках шкідливі для людей мікроорганізми.

Плетуть павутини на стінах, між меблями, в кутах та на стелях. А це сприяє накопиченню пилу та й має не найкращий вигляд.

Психологічний дискомфорт. Павуки – не найприємніші комахи, а їх вигляд наводить страх на мешканців.

Якщо ви помітили, що в будинку розвелися павуки, радимо провести генеральне прибирання.

Пропилососьте усі кути, плінтуси, стелю, стіни, важкодоступні місця за шафами та іншими меблями. Павутину потрібно зібрати віником або палицею з намотаною вологою ганчіркою.

Під час прибирання пошукайте павукові кладки та приберіть їх, також викиньте усі старі речі, які накопичують пил. А усі щілини в плінтусах та кутах закрийте герметиком.

Якщо маєте приватний будинок, не забудьте поприбирати на горищі, веранді і в підвалі, прибрати сміття й старе листя з ділянки та доведіть до ладу сад, прибравши всю павутину і яйця павуків.

У самому будинку не забувайте підтримувати порядок та низький рівень вологості.

Після прибирання радимо використовувати спеціальні хімічні засоби у вигляді спреїв та аерозолів. Їх можна придбати у спеціалізованих магазинах. Але звертайте увагу, аби хімічні засоби були саме проти павуків!

Під час використання хімікатів дотримуйтесь правил:

Перед початком процедури закрийте всі вікна та двері в приміщеннях, де будете використовувати спреї чи аерозолі.

Не забувайте про захисні засоби – рукавички, респіратор та спеціальний одяг.

Обробіть засобом всі поверхні та важкодоступні місця (щілини між підлогою і плінтусами, вентиляційні решітки, простір за меблями). Також обприскайте усі місця, де була павутина.

Після завершення процедури, не заходьте в помешкання близько 4-5 год та викиньте захисний одяг і речі, на які могла потрапити отрута.

По закінченню часу, відкрийте в будинку усі вікна та проведіть вологе прибирання.

Також можна використати різноманітні відлякувачі павуків. Вони бувають електромагнітні чи ультразвукові.

Їх перевага у тому, що вони не шкодять здоровʼю мешканців та ефективно відлякують павуків та інших комах. Але будьте з цим дуже обережні, особливо, якщо маєте домашніх улюбленців!

Як вивести павуків з будинку – народні способи

Розчин оцту

Павуки не переносять їдкий аромат оцту, тому можете приготувати народний відлякувач. Вам необхідно:

Змішати оцет з водою у пропорції 1:1. Ретельно перемішати суміш та перелити її у розприскувач. Обробити розчином підлогу, стіни, плінтуса, поверхні за меблями тощо.

Каштани та горіхи

Павуки не терплять запаху плодів кінських каштанів або волоських горіхів, тому вам необхідно розрізати їх на кілька частин і розкласти по кімнатах будинку, біля дверей та отворів вентиляції.

Плоди мають специфічний запах, який буде відлякувати павукоподібних комах.

Ефірні олії

Як і більшість комах, павуки не люблять різких запахів. Особливо їм неприємні аромати м’яти, лаванди та чайного дерева.

Усе, що вам необхідно зробити: розвести 20 крапель ефірної олії з 0,5 л води та обприскати розчином всі кути, щілини та важкодоступні місця, де зазвичай утворюється павутина.

Також можна приготувати мʼятні кульки: