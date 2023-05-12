Встретить паука в доме или квартире — обычное дело. Они попадают в наши дома через щели в дверях и полу, отверстия вентиляции и открытые окна.

Один-два паука не представляют никакой угрозы, но когда насекомых становится все больше — это уже проблема, с которой нужно бороться срочно.

Факты ICTV подготовили для вас эффективные способы, которые помогут выгнать пауков из дома раз и навсегда.

Как избавиться от пауков дома — действенные советы

Несмотря на то, что большинство пауков, которых мы видим в частных домах и квартирах, не ядовиты и не кусаются, они создают немало проблем:

Переносят на своих лапках вредные для людей микроорганизмы.

Плетут паутины на стенах, между мебелью, в углах и на потолках. А это способствует накоплению пыли и имеет не самый лучший вид.

Психологический дискомфорт. Пауки — не самые приятные насекомые, а их вид наводит страх на жителей дома.

Если вы заметили, что в доме развелись пауки, советуем провести генеральную уборку.

Пропылесосьте все углы, плинтусы, потолок, стены, труднодоступные места за шкафами и другой мебелью. Паутину нужно собрать веником или палкой с намотанной влажной тряпкой.

Во время уборки поищите паучьи кладки и уберите их, также выбросьте все старые вещи, которые накапливают пыль. А все щели в плинтусах и углах закройте герметиком.

Если у вас частный дом, не забудьте почистить чердак, веранду и подвал, убрать мусор и старые листья с участка и привести в порядок сад, убрав всю паутину и яйца пауков.

В самом доме не забывайте поддерживать порядок и низкий уровень влажности.

После уборки советуем использовать специальные химические средства в виде спреев и аэрозолей. Их можно приобрести в специализированных магазинах. Но обращайте внимание, чтобы химические средства были именно против пауков!

При использовании химикатов соблюдайте правила:

Перед началом процедуры закройте все окна и двери в помещениях, где будете использовать спреи или аэрозоли.

Не забывайте о защитных средствах — перчатках, респираторе и специальной одежде.

Обработайте средством все поверхности и труднодоступные места (щели между полом и плинтусами, вентиляционные решетки, пространство за мебелью). Также опрыскайте все места, где была паутина.

После завершения процедуры, не заходите в помещение около 4-5 ч и выбросьте защитную одежду и вещи, на которые мог попасть яд.

По истечению времени, откройте в доме все окна и проведите влажную уборку.

Также можно использовать различные отпугиватели пауков. Они бывают электромагнитные или ультразвуковые.

Их преимущество в том, что они не вредят здоровью обитателей и эффективно отпугивают пауков и других насекомых. Но будьте с этим очень осторожны, особенно, если имеете домашних любимцев!

Как вывести пауков из дома — народные способы

Раствор уксуса

Пауки не переносят едкий аромат уксуса, поэтому можете приготовить народный отпугиватель. Вам необходимо:

Смешать уксус с водой в пропорции 1:1. Тщательно перемешать смесь и перелить ее в разбрызгиватель. Обработать раствором пол, стены, плинтуса, поверхности за мебелью и тому подобное.

Каштаны и орехи

Пауки не терпят запаха плодов конских каштанов или грецких орехов, поэтому вам необходимо разрезать их на несколько частей и разложить по комнатам дома, у дверей и отверстий вентиляции.

Плоды имеют специфический запах, который будет отпугивать паукообразных насекомых.

Эфирные масла

Как и большинство насекомых, пауки не любят резких запахов. Особенно им неприятны ароматы мяты, лаванды и чайного дерева.

Все, что вам необходимо сделать: развести 20 капель эфирного масла с 0,5 л воды и опрыскать раствором все углы, щели и труднодоступные места, где обычно образуется паутина.

Также можно приготовить мятные шарики: