Маленькие мошки в квартире — проблема, которая на первый взгляд требует проведения целого комплекса мероприятий. Однако избавиться от мелких насекомых можно самостоятельно простыми средствами.

Факты ICTV рассказывают, как избавиться от маленьких мошек народными средствами.

Маленькие мошки в квартире — как избавиться народными средствами

Генеральная уборка

Чтобы вывести мошек из квартиры, необходимо провести генеральную уборку. Особенно это касается кухни.

Проверьте место, где находится мусорное ведро. Возможно, что-то из продуктов упало мимо него и начало гнить.

Проверьте все продукты, в частности овощи и фрукты. Все, что гниет, нужно выбросить.

Перемойте всю посуду с моющим средством. Особенно ту, из которой вы употребляете вино, овощи, мед.

Все бутылки с вином нужно плотно закупорить.

Помойте холодильник и раковину моющими средствами.

Ловушка из фруктов

Пробейте в пустой бутылке много маленьких отверстий. После этого в нее нужно поместить нарезанные яблоки или банан. Оставьте на несколько дней.

Бутылка будет наполнена мелкими мошками, которые не смогут выбраться.

Запах гвоздики

Гвоздика имеет сильный аромат, который отпугивает насекомых. Заварите бутоны и опрыскайте комнаты. Также можно поставить свежие цветы.

Запах чеснока

Нарежьте чеснок пластинами. Разложите его в местах, где живут мошки или там, где вы их видели. Обычно это возле мусорного ведра.

Запах пива и вина

Маленькие мошки любят запах вина и пива. Налейте в бутылку несколько капель алкоголя и моющего средства. Оставьте ее открытой на несколько дней.

Избавиться от мошек можно также с помощью винного уксуса. Налейте в глубокую емкость и оставьте в местах, где, вероятно, живут насекомые.

Уксус и мыло

В стеклянную банку налейте 1/4 воды. Добавьте 1 столовую ложку яблочного уксуса и чайную ложку моющего средства. Взбейте до появления пены и оставьте на несколько дней.

Настойка из розмарина, мяты и базилика

Смешайте травы с кипятком и дайте настояться. После того, как жидкость остынет, ее нужно процедить через марлю. Добавьте 1 ст. л. спирта и опрыскайте поверхности.