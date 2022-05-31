В ПриватБанке рассказали, как пополнить банковскую карту на кассе супермаркета. Услуга станет полезной для тех, у кого возникают трудности с использованием терминала, или же просто хочет сэкономить себе время.

Сервис называется Пополнение на кассе. По заявлениям ПриватБанка, к такой услуге хотят присоединить как можно больше магазинов, чтобы упростить процесс банкинга.

Сейчас банк сотрудничает с сетью магазинов Сім23 — список работающих точек доступен на карте.

Сейчас смотрят

Чтобы пополнить карту ПриватБанка на кассе супермаркета, необходимо предпринять несколько простых действий:

Попросите кассира зачислить деньги на электронный счет, и отдайте кассиру сумму, на которую хотите сделать пополнение.

Приложите карточку к терминалу или введите номер, если вы не являетесь владельцем счета.

В услуге есть ограничения — пополнить карточку можно на сумму от 20 до 4 999 грн. Стоит быть готовым к комиссии — она составляет 0,5% от суммы пополнения.

На сайте ПриватБанка сообщается, что услуга доступна пользователям и других украинских банков. Правда, будет ли от этого меняться размер комиссии — неизвестно.

Также с помощью Приват24 можно принимать платежи через систему Western Union. Это поможет управлять банковским счетом и отправлять либо получать средства на международном уровне, а не только в пределах Украины. Получить денежный перевод можно даже в отделении банка или в терминале.