Здоровʼя волосся залежить не лише від якості живильних засобів, а й від правильно підібраних інструментів. ПЕредусім це стосується гребінця, який має прямий контакт із шкірою голови.

Щоб волосся мало чудовий вигляд, слід не забувати, що за гребінцем теж потрібен догляд.

Як помити гребінець і навіщо це робити, розповідають Факти ICTV.

Навіщо мити гребінець для волосся

Регулярне очищення гребінця необхідне для здоровʼя вашого волосся. Адже після кожного розчісування на ньому залишаються:

частини шкіри;

лупа;

шкірне сало;

залишки стайлінгових засобів;

бруд тощо.

Через скупчення забруднення на гребінці розмножуються бактерії, які можуть викликати шкірні захворювання і лупу.

Як помити гребінець

Перед тим, як мити гребінець, потрібно врахувати особливості його матеріалу, форми та призначення загалом. Він може бути з дерева, металу або пластику.

Деревʼяний гребінець потрібно чистити обережно, адже натуральні матеріали легко можуть зіпсуватися. Тому важливо не тримати такий інструмент довго у воді. Спершу необхідно видалити волосся. Далі скористайтеся будь-яким спиртовим засобом і ватним диском. Обовʼязково протирайте кожен зубчик. Після цього слід використати суху серветку, щоби прибрати залишки бруду.

Пластик – практичний матеріал, тому догляд за ним не має особливих критеріїв. Очистити пластиковий гребінець можна кількома способами:

Змішайте 1 л теплої води, 1 ст. л. шампуню або гелю і 1 ст. л. нашатирного спирту. Покладіть у розчин гребінець на 30 хвилин. Після цього обовʼязково промийте інструмент під водою. Змішайте 1 ст. л. оцту і 2 ст. л. теплої води. Залиште гребінець у розчині на 30 хвилин. Після цього промийте інструмент під водою. Також із брудом впорається пінка для гоління. Розподіліть засіб між зубчиками і залиште на 20 хвилин. Промийте під водою і використайте серветку, щоб забрати залишки.

Для гребінця із металу потрібно змочити харчову соду водою і нанести на інструмент. Використовуйте зубну щітку, щоб отримати кращий результат. Важливо після цього добре висушити розчіску, аби уникнути появі іржі.

Гребінці, які мають зубчики з натуральної щетини, слід мити невеликою кількістю шампуню. Нанесіть засіб на інструмент і залиште на 10 хвилин. Після цього промийте під водою і висушіть щетиною догори.

Щоб очистити масажну щітку, змішайте столову ложку соди, оцту й води. Залиште у розчині на 15 хвилин.