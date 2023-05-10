У народі вважають, що Місяць неабияк впливає на людину, її здоровʼя і навіть волосся. Щоб експерименти із зачіскою були вдалими, для її оновлення варто обрати сприятливу дату.

Факти ICTV розповідають про всі благополучні дні для стрижки у 2023 році.

Благополучні дні для стрижки 2023

Січень

Сприятливі дні для стрижки: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12-13, 22-23, 26, 28, 31;

Несприятливі дні для стрижки: 6, 7, 8, 11, 14 17, 18, 24, 27 – в ці дні варто втриматися від експериментів із волоссям. Приділіть увагу здоровʼю шкіри голови.

Крім того, що це несприятлива фаза Місяця, 6-7 січня віряни святкують Різдво Христове. А 14 числа вшановують Обрізання Господнє. Відвідувати перукарні або тримати в руках ножиці в ці свята категорично заборонено.

Лютий

Сприятливі дні для стрижки: 1-4, 2, 8, 11, 17, 19, 20-28;

Несприятливі дні для стрижки: 7, 9, 13-16, 20, 23 – в ці дні варто втриматися від змін зачіски. Волосся може стати слабким і неслухняним.

7 лютого віряни відзначають день ікони Божої Матері, 15 – Стрітення Господнє. В ці дні церква забороняє стригти волосся.

Березень

Сприятливі дні для стрижки: 2-6, 8-14, 21-31;

Несприятливі дні для стрижки: 7, 15-20 – не рекомендується стригти волосся, адже в результаті воно може стати ламким. За астропрогнозом зміна зачіски в ці дні не принесе користі.

Квітень

Сприятливі дні для стрижки: 1-5, 8, 10, 14, 15, 17, 21-26, 29;

Несприятливі дні для стрижки: 6, 7, 9, 13, 16, 19, 20, 27 – в ці дні похід до перукаря може сповільнити ріст волосся. Не бажано також робити складні термічні укладки і використовувати гарячий стайлінг, адже в цей період волосся ослаблене.

За церковним календарем, категорично заборонено стригти волосся в такі дні:

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;

9 – Вербна Неділя;

14 квітня – Велика пʼятниця;

16 квітня – Великдень;

25 квітня – Радониця.

Травень

Сприятливі дні для стрижки: 1-4, 6, 8, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 23-25, 28, 30, 31;

Несприятливі дні для стрижки: 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 26, 27, 29 – в ці дні краще приділити увагу здоровʼю волосся. Використовуйте живильні маски, оздоровчі процедури, також якомога частіше розчісуйтеся.

5 травня, окрім несприятливої фази Місяця, стригтися не варто через релігійні заборони, адже в цей день відзначають Вознесіння Господнє.

Червень

Сприятливі дні для стрижки: 1, 5, 6, 8-10, 12, 15, 17, 19-24, 27, 29, 30;

Несприятливі дні для стрижки: 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 16, 18, 25, 26, 28 – в ці дні варто віддати перевагу оздоровчим і живильним процедурам. Також, якщо хочете змін, можна пофарбуватися в інший колір.

4 червня – День Святої Трійці, в це свято церква категорично забороняє стригти волосся і тримати ножиці в руках.

Липень

Сприятливі дні для стрижки: 1, 4, 5, 8, 9-11, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 27-30;

Несприятливі дні для стрижки: 2, 3, 5, 7, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 31 – варто приділити увагу здоровʼю волосся. Стрижка в ці дні може спричинити ламкість і сповільнити ріст.

Церква забороняє стригти волосся 12 липня, адже в цей день віряни вшановують апостолів Петра й Павла.

Серпень

Сприятливі дні для стрижки: 4-6, 10-17, 19, 20, 25-27, 29, 30;

Несприятливі дні для стрижки: 1-3, 7, 8, 9, 18, 21-24, 28, 31 – краще утриматися від маніпуляцій з волоссям.

Не можна стригтися в такі дні:

19 серпня – Преображення Господнє;

20 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.

Вересень

Сприятливі дні для стрижки: 1, 3, 4, 6, 8-10, 15-18, 20, 22-24, 27, 28, 30;

Несприятливі дні для стрижки: 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 25 – невдалі дні для зміни зачіски. Краще приділити увагу живильним та оздоровчим процедурам.

Вірянам не можна стригтися 21 вересня, адже тоді вони відзначають Різдво Пресвятої Богородиці.

Жовтень

Сприятливі дні для стрижки: 1, 3-5, 7, 15, 27, 28, 30, 31;

Несприятливі дні для стрижки: 2, 4, 6, 8, 9-14, 16-26, 29 – в ці дні краще утриматися від стрижки, проте можна фарбувати волосся.

14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці. В цей день церква не рекомендує працювати ножицями.

Листопад

Сприятливі дні для стрижки: 13-20, 21-27;

Несприятливі дні для стрижки: 1-12 (спадний Місяць), 28 (повня), 29, 30 (спадний Місяць) – в ці дні варто утриматися від змін зачіски, адже волосся може ослабнути.

Грудень

Сприятливі дні для стрижки: 7-19, 22-26, 29, 30, 31;

Несприятливі дні для стрижки: 1-5, 20, 21, 27, 28 – краще приділити увагу зміцненню волосся. Для цього можна використовувати різні живильні маски і вітаміни.

4 грудня (Введення в храм Пресвятої Богородиці) і 19 (День святого Миколая) церква забороняє стригти волосся.