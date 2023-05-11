Здоровье волос зависит не только от качества питательных средств, но и от правильно подобранных инструментов. В первую очередь это касается расчески, которая имеет прямой контакт с кожей головы.

Чтобы волосы оставались в прекрасном виде, следует не забывать, что за расческой также нужен уход.

Как помыть расческу и зачем это делать, рассказывают Факты ICTV.

Зачем мыть расческу для волос

Регулярное очищение расчески необходимо для здоровья ваших волос. Ведь после каждого расчесывания на ней остаются:

части кожи;

перхоть;

кожное сало;

остатки стайлинговых средств;

грязь и тому подобное.

Из-за скопления загрязнений на расческе размножаются бактерии, которые могут вызвать кожные заболевания и перхоть.

Как помыть расческу

Перед тем, как мыть расческу, нужно учесть особенности ее материала, формы и назначения в целом. Она может быть из дерева, металла или пластика.

Деревянную расческу нужно чистить осторожно, ведь натуральные материалы легко могут испортиться. Поэтому важно не держать такой инструмент долго в воде. Сперва необходимо удалить волосы. Далее воспользуйтесь любым спиртовым средством и ватным диском. Обязательно протирайте каждый зубчик. После этого следует использовать сухую салфетку, чтобы убрать остатки грязи.

Пластик — практичный материал поэтому уход за ним не имеет особых критерий. Очистить пластиковую расческу можно несколькими способами:

Смешайте 1 л теплой воды, 1 ст. л. шампуня или геля и 1 ст. л. нашатырного спирта. Положите в раствор расческу на 30 минут. После этого обязательно промойте инструмент под водой. Смешайте 1 ст. л. уксуса и 2 ст. л. теплой воды. Оставьте расческу в растворе на 30 минут. После этого промойте инструмент под водой. Также с грязью справится пенка для бритья. Распределите средство между зубчиками и оставьте на 20 минут. Промойте под водой и используйте салфетку, чтобы убрать остатки.

Для расчески из металла нужно смочить пищевую соду водой и нанести на инструмент. Используйте зубную щетку, чтобы получить лучший результат. Важно после этого хорошо высушить расческу, чтобы избежать появления ржавчины.

Расчески, имеющие зубчики из натуральной щетины, следует мыть небольшим количеством шампуня. Нанесите средство на инструмент и оставьте на 10 минут. После этого промойте под водой и высушите щетиной вверх.

Чтобы очистить массажную щетку, смешайте столовую ложку соды, уксуса и воды. Оставьте в растворе на 15 минут.