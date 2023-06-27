Покрасить плитку в ванной комнате собственноручно не трудно. Однако гораздо труднее сделать это хорошо и качественно. Важно, чтобы краска не пошла трещинами и не слезла с поверхности через некоторое время.
Поэтому особое внимание в этом деле нужно уделять водостойкости материала, гладкости поверхности и уходу после окрашивания. Как покрасить плитку в ванной самостоятельно – читайте в материале.
Какую краску можно брать для плитки в ванной комнате
- Масличную. Дешевая краска, которая во время работы будет отвлекать вас от дела своим резким запахом. Однако после высыхания неприятного запаха не остается, а поверхность будет в хорошем состоянии достаточно долго.
- Латексную. Такое средство водонепроницаемо, легко моется после нанесения и скрывает трещины. Однако на такой поверхности после нескольких месяцев использования может появиться грибок и плесень.
- Эпоксидную. Один из самых лучших и долговечных вариантов. Однако эпоксидный состав довольно трудно наносить новичкам. Поэтому работу с таким средством лучше доверить профессионалу.
Что нужно для того, чтобы покрасить плитку в ванной
- краска;
- защитная пленка;
- малярный скотч;
- кисть и валик;
- кювета по размеру валика;
- затирка;
- лак;
- защитные перчатки;
- респиратор.
Как покрасить плитку в ванной: пошаговая инструкция
- Очистите грязь, плесень, грибок, отмойте плитку.
- Вычистите швы щеткой. Сделайте свежую затирку и обновите промежутки между плитками, дайте высохнуть.
- Заклейте скотчем все стыки. Обезжирьте поверхность.
- Распределите тонкий грунтовочный слой по всей поверхности. Дайте высохнуть.
- Возьмите валик и начните окрашивать с углов и стыков. Небольшой кисточкой окрашивайте все углы и труднодоступные места, а после этого валиком закатайте основную площадь.
- Красят всегда сверху, постепенно спускаясь в самую низкую точку.
- Дайте поверхности просохнуть и нанесите защитный лак, уберите малярный скотч.
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