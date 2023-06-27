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Как покрасить плитку в ванной: крутые лайфхаки для новичков

27 июня 2023, 13:21
Анна Голишевская редактор ленты
Ванна
Источник: Unsplash

Покрасить плитку в ванной комнате собственноручно не трудно. Однако гораздо труднее сделать это хорошо и качественно. Важно, чтобы краска не пошла трещинами и не слезла с поверхности через некоторое время.

Поэтому особое внимание в этом деле нужно уделять водостойкости материала, гладкости поверхности и уходу после окрашивания. Как покрасить плитку в ванной самостоятельно – читайте в материале.

Какую краску можно брать для плитки в ванной комнате

  1. Масличную. Дешевая краска, которая во время работы будет отвлекать вас от дела своим резким запахом. Однако после высыхания неприятного запаха не остается, а поверхность будет в хорошем состоянии достаточно долго.
  2. Латексную. Такое средство водонепроницаемо, легко моется после нанесения и скрывает трещины. Однако на такой поверхности после нескольких месяцев использования может появиться грибок и плесень.
  3. Эпоксидную. Один из самых лучших и долговечных вариантов. Однако эпоксидный состав довольно трудно наносить новичкам. Поэтому работу с таким средством лучше доверить профессионалу.

Что нужно для того, чтобы покрасить плитку в ванной

  • краска;
  • защитная пленка;
  • малярный скотч;
  • кисть и валик;
  • кювета по размеру валика;
  • затирка;
  • лак;
  • защитные перчатки;
  • респиратор.

Как покрасить плитку в ванной: пошаговая инструкция

  1. Очистите грязь, плесень, грибок, отмойте плитку.
  2. Вычистите швы щеткой. Сделайте свежую затирку и обновите промежутки между плитками, дайте высохнуть.
  3. Заклейте скотчем все стыки. Обезжирьте поверхность.
  4. Распределите тонкий грунтовочный слой по всей поверхности. Дайте высохнуть.
  5. Возьмите валик и начните окрашивать с углов и стыков. Небольшой кисточкой окрашивайте все углы и труднодоступные места, а после этого валиком закатайте основную площадь.
  6. Красят всегда сверху, постепенно спускаясь в самую низкую точку.
  7. Дайте поверхности просохнуть и нанесите защитный лак, уберите малярный скотч.
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