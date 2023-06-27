Покрасить плитку в ванной комнате собственноручно не трудно. Однако гораздо труднее сделать это хорошо и качественно. Важно, чтобы краска не пошла трещинами и не слезла с поверхности через некоторое время.

Поэтому особое внимание в этом деле нужно уделять водостойкости материала, гладкости поверхности и уходу после окрашивания. Как покрасить плитку в ванной самостоятельно – читайте в материале.

Какую краску можно брать для плитки в ванной комнате

Масличную. Дешевая краска, которая во время работы будет отвлекать вас от дела своим резким запахом. Однако после высыхания неприятного запаха не остается, а поверхность будет в хорошем состоянии достаточно долго. Латексную. Такое средство водонепроницаемо, легко моется после нанесения и скрывает трещины. Однако на такой поверхности после нескольких месяцев использования может появиться грибок и плесень. Эпоксидную. Один из самых лучших и долговечных вариантов. Однако эпоксидный состав довольно трудно наносить новичкам. Поэтому работу с таким средством лучше доверить профессионалу.

Что нужно для того, чтобы покрасить плитку в ванной

краска;

защитная пленка;

малярный скотч;

кисть и валик;

кювета по размеру валика;

затирка;

лак;

защитные перчатки;

респиратор.

Как покрасить плитку в ванной: пошаговая инструкция

Очистите грязь, плесень, грибок, отмойте плитку. Вычистите швы щеткой. Сделайте свежую затирку и обновите промежутки между плитками, дайте высохнуть. Заклейте скотчем все стыки. Обезжирьте поверхность. Распределите тонкий грунтовочный слой по всей поверхности. Дайте высохнуть. Возьмите валик и начните окрашивать с углов и стыков. Небольшой кисточкой окрашивайте все углы и труднодоступные места, а после этого валиком закатайте основную площадь. Красят всегда сверху, постепенно спускаясь в самую низкую точку. Дайте поверхности просохнуть и нанесите защитный лак, уберите малярный скотч.