Куртка – зручна та тепла річ, яка рятує у холодну погоду. Однак при носінні верхнього одягу варто постійно турбуватися про його чистоту й охайність.

Якщо прати куртку не можна, її варто спробувати почистити у домашніх умовах. Як почистити куртку без прання – читайте в матеріалі.

Як почистити куртку: основні правила

Якщо ви не впевнені, як подіє обраний вами засіб на тканину, спершу потрібно протестувати його на невеликій ділянці на внутрішній стороні одягу, аби не зіпсувати матеріал. Після цього необхідно визначити найбільш проблемні зони куртки. Зазвичай, це комір, рукави, кишені. Також важливо не терти матеріал руками або грубими щітками, аби не пошкодити її. Для очищення наносьте обраний засіб на плями та забруднені місця за допомогою ватного диска або губки. Залишки можна прибрати м’якою ганчіркою з мікрофібри, змоченою у воді. Також для прибирання залишків підійдуть вологі серветки.

Як почистити куртку без прання: швидкі методи

Нашатирний спирт разом із засобом для миття посуду. Для того, аби почистити куртку, у 100 мл води розведіть 1 чайну ложку нашатирного спирту та 1 чайну ложку гелю для миття посуду. Місця перед чищенням трішки відпарте, щоб забруднення краще зійшли. Потім губкою нанесіть розчин і легкими рухами протріть. Якщо після першого разу плями не зійшли, потрібно повторити цю процедуру ще раз, а потім нанести розчин і залишити на плямах на 30 хвилин. Після цього приберіть залишки засобу серветками, а місця, які очищали, промокаємо вологою серветкою. Господарське мило. Натріть вологе мило на забруднені місця і залиште на 30-40 хвилин. Після цього залишки заберіть вологою серветкою чи вологою ганчіркою. Плямовивідник. Нанесіть його на пляму, спершу ознайомившись з інструкцією. Зачекайте стільки часу, скільки передбачено в інструкції, а потім заберіть з куртки залишки вологою серветкою. Перекис водню. На засмальцовані місця налийте 3 чайні ложки перекису водню, розведені у склянці теплої води. Після цього потріть плями старою зубною щіткою, ватними дисками. Потім забруднені місця змочіть лимонним соком і залиште на 20 хвилин. Протріть вологими серветками. Важливо, що засоби з перекисом водню підходять не для усіх матеріалів. Тому перш ніж його наносити, обов’язково перевірте засіб на невеликій ділянці з внутрішньої сторони куртки. Засіб для прання або миття посуду. Причепіть куртку на вішалці над ванною. Тим часом розведіть у воді трішки рідкого засобу для прання або миття посуду і цим розчином почистьте куртку за допомогою м’якої щітки або губки. Залишки мийного засобу обережно змийте. Далі куртку акуратно струсіть і почепіть сушитися.