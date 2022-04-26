Перш ніж скласти пуховик на зберігання після закінчення зимового сезону, його необхідно випрати і привести до ладу. Найкраще здати його в хімчистку, де це зроблять професійно, але така послуга коштує чималих грошей. Тому багато хто воліє прати пуховик у домашніх умовах. Ми розповімо вам, як це зробити вручну.

Перш ніж перейти до прання пуховика руками, вивчіть всі дані на етикетці від виробника. Там має бути зазначено, з чого виготовлено куртку, а також з якого матеріалу зроблено верхнє покриття.

Для прання пуховика навіть вручну необхідно використовувати рідкий засіб. Він не залишить розводів на куртці після висихання.

Перед початком прання необхідно зняти з пуховика всі деталі (хутро, капюшон і т.д.). Хутро найкраще прати окремо, а якщо воно натуральне, зверніться в хімчистку. Сам пуховик треба вивернути навиворіт.

Як прати пуховик у пральній машині

Переходимо до прання пуховика руками:

У великий таз або ванну наберіть ледве теплу воду (тут краще орієнтуйтеся на те, що написано на етикетці виробу). У воді розчиніть мийний засіб. Необхідну кількість прочитайте на упаковці. Замочіть у мильній воді пуховик і залиште на 30 хвилин. Потім за допомогою м’якої губки протріть його. Терти пуховик ним же не варто, тому що може не тільки збитися пух, але і пошкодитися тканина. Легко відіжміть його та спустіть з ванни або вилийте з тазу мильну воду. Наберіть чисту воду та прополощіть пуховик. Пі час полоскання можна додати трохи кондиціонера для білизни. Після цього не скручуючи, відіжміть воду з пуховика і повісьте на вішалці над ванною, щоб стекла вода. Перевісьте його в приміщення, що добре провітрюється, і залиште до повного висихання. Для того, щоб пух не звалявся, не забувайте його періодично збивати руками.

Читайте: Як прати куртку на синтепоні