Куртка – удобная и теплая вещь, которая спасает в холодную погоду. Однако при ношении верхней одежды следует постоянно беспокоиться о ее чистоте и чистоплотности.

Если стирать куртку нельзя, ее следует попытаться почистить в домашних условиях. Как почистить куртку без стирки – читайте в материале.

Как почистить куртку: основные правила

Если вы не уверены, как подействует выбранное вами средство на ткань, сначала нужно протестировать его на небольшом участке на внутренней стороне одежды, чтобы не испортить материал. После этого необходимо определить наиболее проблемные зоны куртки. Обычно это воротник, рукава, карманы. Также важно не тереть материал руками или грубыми щетками, чтобы не повредить ее. Для очистки наносите выбранное средство на пятна и загрязненные места с помощью ватного диска или губки. Остатки можно убрать мягкой тряпкой из микрофибра, смоченной в воде. Также для уборки остатков подойдут влажные салфетки.

Как почистить куртку без стирки: быстрые методы

Нашатырный спирт вместе со средством для мытья посуды. Чтобы почистить куртку, в 100 мл воды разведите 1 чайную ложку нашатырного спирта и 1 чайную ложку геля для мытья посуды. Места перед чисткой немного отпарьте, чтобы загрязнения лучше сошли. Затем нанесите губкой раствор и легкими движениями протрите. Если после первого раза пятна не вымылись, нужно повторить эту процедуру снова, а затем нанести раствор и оставить на пятнах на 30 минут. После этого уберите остатки средства салфетками, а очищающие места промокните влажной салфеткой. Хозяйственное мыло. Натрите влажное мыло на загрязненные места и оставьте на 30-40 минут. После этого остатки уберите влажной салфеткой или влажной тряпкой. Пятновыводитель. Нанесите его на пятно, сначала ознакомившись с инструкцией. Подождите столько времени, сколько предусмотрено в инструкции, а затем уберите из куртки остатки влажной салфеткой. Перекись водорода. На засаленные места налейте 3 чайные ложки перекиси водорода, разведенные в стакане теплой воды. После этого потрите пятна старой зубной щеткой, ватными дисками. Затем загрязненные места смочите лимонным соком и оставьте на 20 минут. Протрите влажными салфетками. Важно, что средства с перекисью водорода подходят не для всех материалов. Поэтому прежде чем наносить, обязательно проверьте средство на небольшом участке с внутренней стороны куртки. Средство для стирки или мытья посуды. Прицепите куртку на вешалке над ванной. Тем временем разведите в воде немного жидкого средства для стирки или мытья посуды и этим раствором почистите куртку с помощью мягкой щетки или губки. Остатки моющего средства осторожно смойте. Далее куртку аккуратно встряхните и повесьте сушиться.