Куртка – удобная и теплая вещь, которая спасает в холодную погоду. Однако при ношении верхней одежды следует постоянно беспокоиться о ее чистоте и чистоплотности.
Если стирать куртку нельзя, ее следует попытаться почистить в домашних условиях. Как почистить куртку без стирки – читайте в материале.
Как почистить куртку: основные правила
- Если вы не уверены, как подействует выбранное вами средство на ткань, сначала нужно протестировать его на небольшом участке на внутренней стороне одежды, чтобы не испортить материал.
- После этого необходимо определить наиболее проблемные зоны куртки. Обычно это воротник, рукава, карманы.
- Также важно не тереть материал руками или грубыми щетками, чтобы не повредить ее. Для очистки наносите выбранное средство на пятна и загрязненные места с помощью ватного диска или губки. Остатки можно убрать мягкой тряпкой из микрофибра, смоченной в воде. Также для уборки остатков подойдут влажные салфетки.
Как почистить куртку без стирки: быстрые методы
- Нашатырный спирт вместе со средством для мытья посуды. Чтобы почистить куртку, в 100 мл воды разведите 1 чайную ложку нашатырного спирта и 1 чайную ложку геля для мытья посуды. Места перед чисткой немного отпарьте, чтобы загрязнения лучше сошли. Затем нанесите губкой раствор и легкими движениями протрите. Если после первого раза пятна не вымылись, нужно повторить эту процедуру снова, а затем нанести раствор и оставить на пятнах на 30 минут. После этого уберите остатки средства салфетками, а очищающие места промокните влажной салфеткой.
- Хозяйственное мыло. Натрите влажное мыло на загрязненные места и оставьте на 30-40 минут. После этого остатки уберите влажной салфеткой или влажной тряпкой.
- Пятновыводитель. Нанесите его на пятно, сначала ознакомившись с инструкцией. Подождите столько времени, сколько предусмотрено в инструкции, а затем уберите из куртки остатки влажной салфеткой.
- Перекись водорода. На засаленные места налейте 3 чайные ложки перекиси водорода, разведенные в стакане теплой воды. После этого потрите пятна старой зубной щеткой, ватными дисками. Затем загрязненные места смочите лимонным соком и оставьте на 20 минут. Протрите влажными салфетками. Важно, что средства с перекисью водорода подходят не для всех материалов. Поэтому прежде чем наносить, обязательно проверьте средство на небольшом участке с внутренней стороны куртки.
- Средство для стирки или мытья посуды. Прицепите куртку на вешалке над ванной. Тем временем разведите в воде немного жидкого средства для стирки или мытья посуды и этим раствором почистите куртку с помощью мягкой щетки или губки. Остатки моющего средства осторожно смойте. Далее куртку аккуратно встряхните и повесьте сушиться.
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