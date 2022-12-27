Грибок на стінах – неприємний сусід, який стає причиною алергій, джерелом хвороботворних бактерій і небезпечних інфекцій.
Причин появи грибка на стінах може бути безліч – підвищена вологість у квартирі, неякісний будівельний матеріал, слабка вентиляція чи регулярне промерзання стін.
У такому середовищі грибкові спори відчувають себе комфортно, тому продовжують розвиватися та розростатися по стінах.
Як назавжди вивести грибок на стінах в домашніх умовах – дізнавалися Факти ICTV.
Як самостійно позбутися грибка на стінах
Назавжди викорінити грибок зі своєї оселі можна за допомогою хімічних або народних засобів.
У першому випадку вам необхідно лише відвідати спеціалізований магазин та купити необхідний засіб. Дотримуючись інструкції нанесіть засіб на стіни та чекайте на результат.
Якщо ж використовувати хімічні засоби вам не до душі, скористайтесь перевіреними бабусиними методами.
Дієвих способів багато, проте ми розкажемо, як вивести грибок на стінах за допомогою харчової соди.
Цей інгредієнт є в кожному домі, тому проганяти грибок зі своїх стін можна вже сьогодні!
Як сода впливає на грибок
Харчова сода доволі ефективно прибирає грибок зі стін. Річ у тім, що грибкові спори не можуть існувати та розмножуватися в лужному середовищі.
Зробити лужне середовище нам допоможе звичайна харчова сода. Спершу потрібно приготувати лужний розчин, а потім обробляти ним грибкові ділянки.
Виводимо грибок за допомогою соди: крок 1
Для розчину вам знадобиться:
- тепла вода - 500 мл;
- сода - 2 ст. л. (з гіркою).
Крок 2
Налийте у миску 500 мл теплої води та додайте соди.
Усе ретельно перемішайте. Сода має повністю розчинитися у воді.
Крок 3
- Одягніть рукавички, візьміть звичайну губку для миття посуду та вмочіть її у содовий розчин.
- За допомогою губки обробіть грибкові ділянки на стінах.
Або
- Перелийте розчин у пляшку з розпилювачем.
- Обережно обприскайте ділянки, уражені грибком.
Крок 4
Залиште розчин на стінах на 1 годину. По закінченню часу, можете стерти залишки соди зі стін (але це за бажанням).
Річ у тім, що після обробки грибка содою, стіну можна не промивати чистою проточною водою. Залишки соди будуть слугувати відмінним профілактичним засобом проти подальшої появи такого небезпечного грибка.
До речі, не варто обмежуватися одним нанесенням розчину. Процедуру можна повторити через кілька днів.
Якщо грибок не зникатиме, спробуйте інші, не менш дієві народні методи.
Інші способи
У боротьбі з грибком вам також допоможуть:
- Столовий оцет - змоченою ганчіркою потрібно протерти грибкові ділянки.
- Пероксид водню - необхідно просто протерти перекисом уражені стіни, а потім зняти залишки грибка скребком.
- Нашатир - розведіть його з водою в пропорції 1:1 і обробіть отриманим розчином стіни, стелі, кахель та інші поверхні, уражені цвіллю. Залиште на 1 годину, а потім змийте нашатир і провітріть кімнату.