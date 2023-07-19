Щоб огірки швидко зростали і давали гарний врожай, їх потрібно підживлювати. Один із найпопулярніших та дешевих способів підгодівлі огірків – дріжджі.

Факти ICTV дізнавалися, як підживлювати огірки дріжджами та як таке добриво вплине на рослину.

Як дріжджі вплинуть на огірки

Добриво з дріжджами створить позитивні умови для розмноження корисних бактерій та допоможе оживити ґрунт. Річ у тім, що це органічне добриво має живу структуру, яка активізує корисні бактерії ґрунту.

Відповідно, корисні речовини, що містяться в землі, стануть для огірків більш доступними. Варто звернути увагу, що дріжджі чудово спрацюють лише на попередньо підживленій органікою грядці.

Крім того, дріжджі посилюють імунітет рослини. Тому варто вносити органічне добриво перед початком цвітіння огірків, щоб рослина могла протистояти різним захворюванням.

Деякі городники також використовують дріжджові підгодівлі ще на стадії вирощування розсади, проте найчастіше добриво вносять під час пересадки розсади в грядку.

Також дріжджі виділяють речовини, які стимулюють зростання надземної маси, прискорюють родючість. Саме тому фахівці радять підживлювати огірки добривами на основі дріжджів для швидкого зростання плодів.

Щоб огірки добре родили і давали хороші плоди, за сезон їх підживлюють дріжджами 3-4 рази:

під час пересадки розсади в грядку, або, якщо ви сіяли огірки у відкритий ґрунт – через два-три тижні після сходу рослини;

через місяць-два після першої підгодівлі;

через місяць після другого підживлення.

Як приготувати підгодівлю з дріжджів для поливу огірків

Вам потрібно розвести 100 г сирих дріжджів в 1 л води. Потім додайте рідину в 10 л води та ретельно перемішайте. Через 3-4 год після приготування можна підживлювати огірки.

Деякі городники також додатково використовують молоко. Таке підживлення ефективне для некореневої системи:

У 1 л теплого молока потрібно розвести 1 пакетик сухих дріжджів. Додати 1 ст. л. цукру та ретельно перемішати. Залишити суміш на кілька годин. Потім молоко з дріжджами додають у 10 л теплої води та поливають огірки.

Для кореневого підживлення огірків потрібно трішки змінити склад суміші:

У 2 л води розведіть 20 г сухих дріжджів та 4 ст. л. цукру.

Залиште розчин настоюватись на 24 год.

Через день влийте суміш у 10-літрове відро теплої води та поливайте огірки під корінь.