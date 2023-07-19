Чтобы огурцы быстро росли и давали хороший урожай, их нужно подкармливать. Один из самых популярных и дешевых способов подкормки огурцов — дрожжи.

Факты ICTV узнавали, как подкармливать огурцы дрожжами и как такое удобрение повлияет на растение.

Как дрожжи повлияют на огурцы

Удобрение с дрожжами создаст положительные условия для размножения полезных бактерий и поможет оживить почву. Дело в том, что это органическое удобрение имеет живую структуру, которая активизирует полезные бактерии почвы.

Соответственно, полезные вещества, находящиеся в земле, станут для огурцов более доступными. Стоит обратить внимание, что дрожжи отлично сработают лишь на предварительно подпитанной органикой грядке.

Кроме того, дрожжи усиливают иммунитет растения. Поэтому стоит вносить органическое удобрение перед началом цветения огурцов, чтобы растение могло противостоять различным заболеваниям.

Некоторые огородники также используют дрожжевые подкормки еще на стадии выращивания рассады, однако чаще всего удобрение вносят во время пересадки рассады в грядку.

Также дрожжи выделяют вещества, которые стимулируют рост надземной массы, ускоряют плодородие. Именно поэтому специалисты советуют подкармливать огурцы удобрениями на основе дрожжей для быстрого роста плодов.

Чтобы огурцы быстро плодоносили и давали хорошие плоды, за сезон их подкармливают дрожжами 3-4 раза:

во время пересадки рассады в грядку, или, если вы сеяли огурцы в открытый грунт — через две-три недели после схода растения;

через месяц-два после первой подкормки;

через месяц после второй подкормки.

Как приготовить подкормку из дрожжей для полива огурцов

Вам нужно развести 100 г сырых дрожжей в 1 л воды. Затем добавьте жидкость в 10 л воды и тщательно перемешайте. Через 3-4 ч после приготовления можно подкармливать огурцы.

Некоторые огородники также дополнительно используют молоко. Такая подкормка эффективна для некорневой системы:

В 1 л теплого молока нужно развести 1 пакетик сухих дрожжей.

Добавить 1 ст. л. сахара и тщательно перемешать. Оставить смесь на несколько часов.

Затем молоко с дрожжами добавляют в 10 л теплой воды и поливают огурцы.

Для корневой подкормки огурцов нужно немного изменить состав смеси:

В 2 л воды разведите 20 г сухих дрожжей и 4 ст. л. сахара.

Оставьте раствор настаиваться на 24 ч.

Через день влейте смесь в 10-литровое ведро теплой воды и поливайте огурцы под корень.