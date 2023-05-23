Огірки – популярна культура, яку висаджують весною. Її плоди вживають у свіжому, консервованому і навіть в засоленому вигляді. Щоби отримати вдалий врожай, огірки потрібно не лише правильно посадити, а й не забувати про догляд в процесі вирощування.

Трапляються ситуації, коли огірки починають жовтіти. Тоді потрібно оперативно з’ясувати причину і позбутися її.

Факти ICTV розповідають, чому жовтіє листя на огірках і що з цим робити.

Чому жовтіє листя на огірках

Найпоширенішою причиною жовтого листя є грибкове захворювання, відоме як несправжня борошниста роса або пероноспороз. Його розвиток може призвести до загибелі рослини і відсутності плодів.

Перноспороз – це грибок, який поширюється по рослині. Найсильніше хвороба вражає листя, через що воно всихає, а завʼязі засихають і осипаються.

Зазвичай несправжня борошниста роса зʼявляється при неправильному поливі – коли води занадто багато або, навпаки, недостатньо. Також пероноспороз можна зустріти після рясних дощів. Адже підвищена вологість повітря сприяє розвитку грибка.

Передусім садівники радять обрізати все уражене листя, а також те, яке торкається землі. Це зменшить ризик повторного захворювання. Для цього скористайтеся спеціальними садовими ножицями або звичайними канцелярськими.

Після того як обрізали листя, потрібно обробити рослини розчином із перекису.

Перекис водню в медицині використовується як антисептик, а в сільському господарстві – для знищення будь-якого виду грибка.

Дві столові ложки перекису потрібно розчинити у літрі теплої води. Важливо, щоб вода не була холодною, адже тоді вона може збільшити захворювання на огірках.

Розчин залийте в обприскувач і нанесіть на огірки вранці або ввечері, щоб пряме сонячне проміння не обпалило оброблене листя рослин.