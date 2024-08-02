Компресор — справжнє серце холодильника, що відповідає за охолодження. Якщо є підозра на несправність, можна викликати майстра та провести діагностику або спробувати це зробити самостійно.

Як перевірити компресор холодильника в домашніх умовах — читайте на Фактах ICTV.

Які ознаки несправності компресора

Поява характерних ознак може свідчити про несправність холодильника:

Зараз дивляться

температура в холодильній та морозильній камерах занадто висока;

замість звичного звуку роботи чутно тихе гудіння, схоже на шум трансформатора;

з’явилося клацання;

компресор не видає жодного шуму;

холодильник довільно вимикається, тобто перестає працювати вже через декілька хвилин після ввімкнення.

Якщо спостерігається хоча б одна з цих ознак, тоді необхідно провести діагностику, щоб усунути проблему.

Щоби зробити це самостійно, необхідно знати, як перевірити, чи працює компресор у холодильнику.

Як перевірити компресор холодильника: способи

Щоб перевірити працездатність компресора, варто спочатку визначити, чи є на корпусі двигуна ознаки витоку струму. Це можна зробити за допомогою мультиметра. Під час перевірки використовуйте щупи для вимірювання напруги на кожному дроті окремо.

Якщо на мультиметрі відображаються нескінченні показники (знак ∞), все добре і можна переходити до повного оцінювання працездатності компресора. Однак якщо мультиметр показує числові значення, потрібна подальша перевірка обмоток.

Для самостійної перевірки компресора холодильника:

Візьміть термометр та вимірюйте внутрішню температуру в холодильнику протягом кількох годин. Нерівномірне охолодження вказує на проблему в роботі компресора. Вимкніть та увімкніть техніку. Коли компресор знову запуститься, прислухайтеся до шуму, який він видає. Справний компресор зазвичай видає легку вібрацію. Якщо є надмірне струшування, це може вказувати на несправність. Подивіться, чи є залишки мастила або сильний витік холодоагента навколо компресора та приєднаних до нього трубок.

Як перевірити, чи працює компресор у холодильнику, за допомогою тестера

Розгляньмо, як перевірити компресор, використовуючи тестер:

Відключіть від компресора електричне постачання та перекусіть всі трубки.

Вийміть з кожуха компресор та від’єднайте реле.

Далі проведіть діагностику. Для цього: