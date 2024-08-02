Компресор — справжнє серце холодильника, що відповідає за охолодження. Якщо є підозра на несправність, можна викликати майстра та провести діагностику або спробувати це зробити самостійно.
Як перевірити компресор холодильника в домашніх умовах — читайте на Фактах ICTV.
Які ознаки несправності компресора
Поява характерних ознак може свідчити про несправність холодильника:
- температура в холодильній та морозильній камерах занадто висока;
- замість звичного звуку роботи чутно тихе гудіння, схоже на шум трансформатора;
- з’явилося клацання;
- компресор не видає жодного шуму;
- холодильник довільно вимикається, тобто перестає працювати вже через декілька хвилин після ввімкнення.
Якщо спостерігається хоча б одна з цих ознак, тоді необхідно провести діагностику, щоб усунути проблему.
Щоби зробити це самостійно, необхідно знати, як перевірити, чи працює компресор у холодильнику.
Як перевірити компресор холодильника: способи
Щоб перевірити працездатність компресора, варто спочатку визначити, чи є на корпусі двигуна ознаки витоку струму. Це можна зробити за допомогою мультиметра. Під час перевірки використовуйте щупи для вимірювання напруги на кожному дроті окремо.
Якщо на мультиметрі відображаються нескінченні показники (знак ∞), все добре і можна переходити до повного оцінювання працездатності компресора. Однак якщо мультиметр показує числові значення, потрібна подальша перевірка обмоток.
Для самостійної перевірки компресора холодильника:
- Візьміть термометр та вимірюйте внутрішню температуру в холодильнику протягом кількох годин. Нерівномірне охолодження вказує на проблему в роботі компресора.
- Вимкніть та увімкніть техніку. Коли компресор знову запуститься, прислухайтеся до шуму, який він видає. Справний компресор зазвичай видає легку вібрацію. Якщо є надмірне струшування, це може вказувати на несправність.
- Подивіться, чи є залишки мастила або сильний витік холодоагента навколо компресора та приєднаних до нього трубок.
Як перевірити, чи працює компресор у холодильнику, за допомогою тестера
Розгляньмо, як перевірити компресор, використовуючи тестер:
- Відключіть від компресора електричне постачання та перекусіть всі трубки.
- Вийміть з кожуха компресор та від’єднайте реле.
- Далі проведіть діагностику. Для цього:
- Беремо тестер та ставимо режим Ом.
- Підключаємо його до обмотки. В першу чергу необхідно перевірити верхній вихід та нижній правий. При цьому показники повинні бути близько 15 Ом.
- Далі треба приєднати тестер до верхнього виходу обмотки, зокрема до лівого нижнього виходу. При цьому показники повинні бути в межах 20 Ом.
- Після цього щупи тестера необхідно приєднати до 2 нижніх виходів обмотки. Прилад має показати суму двох попередніх показань. У справному компресорі різниця не даватиме похибку понад 5 Ом.