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Як перевірити компресор холодильника в домашніх умовах

2 Серпня 2024, 12:53
Юлія Гайдук редакторка стрічки
Як перевірити компресор холодильника
Джерело: Pixabay

Компресор — справжнє серце холодильника, що відповідає за охолодження. Якщо є підозра на несправність, можна викликати майстра та провести діагностику або спробувати це зробити самостійно.

Як перевірити компресор холодильника в домашніх умовах — читайте на Фактах ICTV.

Які ознаки несправності компресора

Поява характерних ознак може свідчити про несправність холодильника:

Зараз дивляться
  • температура в холодильній та морозильній камерах занадто висока;
  • замість звичного звуку роботи чутно тихе гудіння, схоже на шум трансформатора;
  • з’явилося клацання;
  • компресор не видає жодного шуму;
  • холодильник довільно вимикається, тобто перестає працювати вже через декілька хвилин після ввімкнення.

Якщо спостерігається хоча б одна з цих ознак, тоді необхідно провести діагностику, щоб усунути проблему.

Щоби зробити це самостійно, необхідно знати, як перевірити, чи працює компресор у холодильнику.

Як перевірити компресор холодильника: способи

Щоб перевірити працездатність компресора, варто спочатку визначити, чи є на корпусі двигуна ознаки витоку струму. Це можна зробити за допомогою мультиметра. Під час перевірки використовуйте щупи для вимірювання напруги на кожному дроті окремо.

Якщо на мультиметрі відображаються нескінченні показники (знак ∞), все добре і можна переходити до повного оцінювання працездатності компресора. Однак якщо мультиметр показує числові значення, потрібна подальша перевірка обмоток.

Для самостійної перевірки компресора холодильника:

  1. Візьміть термометр та вимірюйте внутрішню температуру в холодильнику протягом кількох годин. Нерівномірне охолодження вказує на проблему в роботі компресора.
  2. Вимкніть та увімкніть техніку. Коли компресор знову запуститься, прислухайтеся до шуму, який він видає. Справний компресор зазвичай видає легку вібрацію. Якщо є надмірне струшування, це може вказувати на несправність.
  3. Подивіться, чи є залишки мастила або сильний витік холодоагента навколо компресора та приєднаних до нього трубок.

Як перевірити, чи працює компресор у холодильнику, за допомогою тестера

Розгляньмо, як перевірити компресор, використовуючи тестер:

  • Відключіть від компресора електричне постачання та перекусіть всі трубки.
  • Вийміть з кожуха компресор та від’єднайте реле.
  • Далі проведіть діагностику. Для цього:
  1. Беремо тестер та ставимо режим Ом.
  2. Підключаємо його до обмотки. В першу чергу необхідно перевірити верхній вихід та нижній правий. При цьому показники повинні бути близько 15 Ом.
  3. Далі треба приєднати тестер до верхнього виходу обмотки, зокрема до лівого нижнього виходу. При цьому показники повинні бути в межах 20 Ом.
  4. Після цього щупи тестера необхідно приєднати до 2 нижніх виходів обмотки. Прилад має показати суму двох попередніх показань. У справному компресорі різниця не даватиме похибку понад 5 Ом.
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