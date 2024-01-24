Як обрати односпальне ліжко

Порад щодо вибору комфортного спального місця є тисячі. У них легко загубитися і заплутатися. Одні розповідають про особливості розмірів, інші – про стильові деталі, треті – про конструктивні нюанси та механізми. У цьому матеріалі зібрано найкориснішу інформацію щодо вибору ліжка для однієї людини: від переваг і недоліків матеріалів до різноманіття дизайнерських рішень.

Односпальні меблі відрізняються розмірами

Звучить дивно, але так воно і є. Попри те, що такі ліжка призначені для відпочинку тільки однієї людини, вони можуть мати різну ширину: від 85 до 105 см. Тому що в кожного своя вага і тип фігури. Щоб знайти оптимально зручний розмір, рекомендується лягти на матрац і закласти руки за голову, розвівши в сторони лікті. Вони не повинні провисати або зачіпати предмети поруч. У такому разі ліжко буде комфортним. Інші варіанти – це про тісноту і неякісний відпочинок.

Ще одна характеристика – висота. Найпростіший спосіб зрозуміти, який варіант обрати, – сісти на матрац. В ідеалі ступнями ви повинні впиратися в підлогу, а ноги при цьому згинати в колінах під прямим кутом. Універсальною вважається висота ліжка 50 см.

Зараз дивляться

Важливо пам’ятати, що меблі мають бути зручними конкретній людині, яка на них спатиме. Тому, якщо людина висока, вони теж можуть бути піднятими. Коли йдеться про людину в солідному віці, їй повинно бути зручно вставати та лягати без зайвого навантаження на ноги чи хребет.

Особливості каркаса й основи

Нюанси конструкції – це про стійкість і надійність. Варіантів є кілька, і основні з них:

Дві опорні стінки та царги між ними. Міцна й надійна конструкція завдяки більшій площі основи. Але тут нижчі показники повітропроникності, і такі ліжка мають більш масивний вигляд.

Чотири царги та ніжки плюс або мінус спинки. Делікатні моделі, які будуть стійкими і міцними за умови правильного складання і використання надійних матеріалів.

На особливу увагу заслуговує основа. Колись це були пружини. Лягав на ліжко – і ніби тонув у перинах і матрацах. Сьогодні такі моделі – рідкість. Зате випускають меблі з такими основами:

Суцільна плита. Бюджетне рішення, яке має ключовий недолік – не вистачає вентилювання матраца.

Бюджетне рішення, яке має ключовий недолік – не вистачає вентилювання матраца. Металеві рейки. Один з найміцніших варіантів, що має найтриваліший термін використання. З мінусів – не вистачає амортизації.

Один з найміцніших варіантів, що має найтриваліший термін використання. З мінусів – не вистачає амортизації. Ламелі. Сучасна основа, яка вирізняється пружністю і довговічністю. Важливо лише переконатися, що кількість таких планок є достатньою для конкретних параметрів. У випадку з односпальною моделлю йдеться про мінімум 15 ламелей. Також рекомендується брати меблі з планками з дерева: бука, берези. Пластикові менш зносостійкі та мають коротший термін служби.

Особливістю конструкції є також наявність або відсутність узголів’я. Це перевага, якщо є місце для більш габаритного ліжка. Такі узголів’я додають особливого стилю меблям. Вони можуть бути виконані з текстилю, вирізані з дерева або ковані з металу. Недолік лише в тому, що тканинні або шкіряні спинки потребують певного догляду і з часом можуть втрачати свою привабливість. Але це станеться не через рік чи два. А доки у вас стоятиме таке односпальне ліжко з гарантією від виробника, ви зможете спиратися на нього, читаючи книжку чи переглядаючи кіно. А ще високі текстильні спинки слугують непоганим тепло- і шумоізолятором, якщо за стіною неспокійні сусіди або, наприклад, дитяча кімната.

Підйомний механізм: аргументи за і проти

Ще одна деталь, яку потрібно розуміти перед купівлею ліжка – чи потрібна вам ніша під ним. Багато сучасних меблів мають такі короби, що розміщуються під матрацами, доступ до яких є через облаштування спеціального підйомного механізму. Під основою ліжка можна ховати одяг, іграшки, книжки чи постільну білизну. Зрештою що завгодно, для чого не знайшлося оптимального місця в інших тумбах чи шухлядах. Це практичне й ергономічне рішення. Єдиний нюанс – перевіряйте міцність дна такої ніші, щоб вона могла витримати те навантаження, яке ви для неї готуєте.

Якщо ви маєте намір купити односпальне ліжко зі зведеним дном, зверніть увагу на особливості роботи таких систем:

Ручний механізм. Недорогий і довговічний. Але потребує фізичної сили, щоб підняти спальну основу. Облаштовується за допомогою петелей.

Недорогий і довговічний. Але потребує фізичної сили, щоб підняти спальну основу. Облаштовується за допомогою петелей. Пружинна система. Комфортніша, тому що піднімати вагу матраца допомагають спіральні металеві механізми. Але у них досить короткий термін служби – приблизно 5 років. Тому з часом систему частково або повністю доведеться замінити.

Комфортніша, тому що піднімати вагу матраца допомагають спіральні металеві механізми. Але у них досить короткий термін служби – приблизно 5 років. Тому з часом систему частково або повністю доведеться замінити. Газові амортизатори. Найзручніший варіант, що дає змогу без зайвих зусиль піднімати, фіксувати, а потім опускати основу ліжка для легкого доступу до ніші під ним. Така конструкція дорожча, але з нею зможе впоратися навіть дитина. Також газліфт – надійний і довговічний механізм.

Ще важливо перед купівлею ліжка з коробом врахувати вагу матраца – від цього залежатиме вантажопідйомність механізму, а отже – і остаточний вибір моделі меблів. В іншому разі пізніше доведеться підбирати вже ортопедичну основу до здатності наявної системи.

ДСП, МДФ та інші матеріали

Останній базовий параметр – матеріал каркаса. Чим міцнішим він буде, тим довше ви зможете спати на улюбленому ліжку без скрипу та інших незручностей. Серед популярних сьогодні ліжок можна виділити:

Дерев’яні

Це універсальні моделі, які пасують до будь-якого інтер’єру і відрізняються екологічністю, довговічністю. Міцність конструкції та термін служби залежатиме від породи деревини, але виробники обіцяють “життя” таких меблів до 50 років мінімум. Вільхові та соснові ліжка будуть дешевшими, тоді як дубові або букові – дорогі, але вічні.

Металеві

Дуже міцні та стійкі до будь-яких пошкоджень меблі. Відмінність від дерев’яних насамперед у температурі. Тут ідеться про холодний метал, не завжди приємний на дотик. З іншого боку навіть громіздкі елементи в цих моделях мають делікатний і легкий вигляд, а ковані візерунки додають особливого шарму. Такого типу ліжка добре пасують до більшості стилів і до того ж вони довговічні. Брати чи ні – питання індивідуальних уподобань.

Моделі з МДФ

Це сучасний матеріал, який отримують за допомогою змішування натуральної стружки деревини, парафіну і лігніну. МДФ-плити міцні, вологостійкі і досить гнучкі, щоб з ними було комфортно працювати. У виробництві такі панелі покривають фарбою, плівкою або пластиком, щоб надати потрібний відтінок і привабливості поверхні.

Меблі з ДСП

Відмінність від МДФ полягає в розмірах стружки для виготовлення плит. Тут вона більша. У меблях найчастіше використовують ламіновану ДСП. Це один із найбюджетніших матеріалів для ліжок, який, однак, має великий термін служби і є надійним.

Обираючи односпальне ліжко, відштовхуйтеся від своїх особистих уподобань, а також від доступної вам вартості. Бо в асортименті є достатньо пропозицій, щоб задовольнити попит.

Дизайнерські особливості односпальних ліжок

Залежно від матеріалів і фантазій виробника сьогодні можна знайти найдивовижніші зразки меблів для спальні. Хтось поєднує в одній моделі метал і дерево. Інший надає корпусу незвичайного відтінку. Третій дотримується класичного погляду і виготовляє розкішні ліжка з дуба з різьбленими спинками.

Сучасний ринок пропонує комфортні м’які моделі з оббивкою або строгі лаконічні каркаси в стилі лофт. Є варіанти з додатковими перекладинами для дітей, щоб уникнути падіння. Або строгі геометричні, або з плавними деталями в дизайні. Є білі, коричневі, чорні, бежеві та кольору слонової кістки. Пропозицій достатньо, щоб задовольнити будь-який попит.

Серед найпопулярніших виробників односпальних ліжок – торгові марки Münger, Carpatis, Camelia, Estella, Метал-Дизайн тощо. Продукцію цих брендів можна переглянути й купити в магазині “Світ Матраців”, який працює тільки з надійними компаніями. Тому всі товари тут мають офіційну гарантію та необхідні сертифікати якості. У каталозі сайту https://svit-matrasiv.com.ua/ua/ зазначено всі актуальні ціни та ключові параметри кожного ліжка, тож можна швидко зробити вибір і оформити замовлення. Тут представлені моделі в стилі авангард, класика, лофт, мінімалізм, модерн, прованс. Є пропозиції з дуба, бука, вільхи, клена, сосни. Доступні кілька варіантів розмірів для спального місця однієї людини. Фахівці пропонують консультацію.

Є зручна форма замовлення онлайн із можливістю безготівкової оплати. Також пропонують узяти товар із доставкою та оплатити його під час отримання.