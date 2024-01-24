Как выбрать односпальную кровать

Советов по выбору комфортного спального места есть тысячи. В них легко потеряться и запутаться. Одни рассказывают об особенностях размеров, другие – о стилевых деталях, третьи – о конструктивных нюансах и механизмах. В этом материале собрана самая полезная информация по выбору кровати для одного человека: от преимуществ и недостатков материалов до многообразия дизайнерских решений.

Односпальная мебель отличается размерами

Звучит странно, но так оно и есть. Несмотря на то, что такие кровати предназначены для отдыха только одного человека, они могут иметь разную ширину: от 85 до 105 см. Потому что у каждого свои вес и тип фигуры. Чтобы найти оптимально удобный размер, рекомендуется лечь на матрас и заложить руки за голову, разведя в стороны локти. Они не должны провисать или задевать предметы рядом. В таком случае кровать будет комфортной. Другие варианты – это о тесноте и некачественном отдыхе.

Еще одна характеристика – высота. Самый простой способ понять, какой вариант выбрать, – сесть на матрас. В идеале ступнями вы должны упираться в пол, а ноги при этом сгибать в коленях под прямым углом. Универсальной считается высота кровати 50 см.

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Важно помнить, что мебель должна быть удобной конкретному человеку, который на ней будет спать. Поэтому, если это высокий мужчина, она тоже может быть приподнятой. Когда речь идет о человеке в солидном возрасте, ему должно быть удобно вставать и ложиться без лишней нагрузки на ноги или позвоночник.

Особенности каркаса и основания

Нюансы конструкции – это об устойчивости и надежности. Вариантов есть несколько, основные из них:

Две опорные стенки и царги между ними. Прочная и надежная конструкция благодаря большей площади основания. Но здесь ниже показатели воздухопроницаемости, и такие кровати имеют более массивный вид.

Четыре царги и ножки плюс или минус спинки. Деликатные модели, которые будут устойчивыми и прочными при условии правильной сборки и использования надежных материалов.

Особого внимания заслуживает основание. Когда-то это были пружины. Ложился на кровать – и как будто тонул в перинах и матрасах. Сегодня такие модели – редкость. Зато выпускают мебель с такими основаниями:

Сплошная плита. Бюджетное решение, которое имеет ключевой недостаток – не хватает вентилирования матраса.

Бюджетное решение, которое имеет ключевой недостаток – не хватает вентилирования матраса. Металлические рейки. Один из самых прочных вариантов, имеющий самый длительный срок использования. Из минусов – не хватает амортизации.

Один из самых прочных вариантов, имеющий самый длительный срок использования. Из минусов – не хватает амортизации. Ламели. Современная основа, которая отличается упругостью и долговечностью. Важно только убедиться, что количество таких планок является достаточным для конкретных параметров. В случае с односпальной моделью речь идет о минимум 15 ламелях. Также рекомендуется брать мебель с планками из дерева: бука, березы. Пластиковые менее износостойкие и имеют более короткий срок службы.

Особенностью конструкции является также наличие или отсутствие изголовья. Это преимущество, если есть место для более габаритной кровати. Такие изголовья добавляют особого стиля мебели. Они могут быть выполнены из текстиля, вырезанными из дерева или коваными из металла. Недостаток лишь в том, что тканевые или кожаные спинки требуют определенного ухода и со временем могут терять свою привлекательность. Но это произойдет не через год или два. А пока у вас будет стоять такая кровать односпальная с гарантией от производителя, вы сможете опираться на нее, читая книгу или просматривая кино. А еще высокие текстильные спинки служат неплохим тепло- и шумоизолятором, если за стеной беспокойные соседи или, например, детская комната.

Подъемный механизм: аргументы за и против

Еще одна деталь, которую нужно понимать перед покупкой кровати – нужна ли вам ниша под ней. Многая современная мебель имеет такие коробы, размещаемые под матрасами, доступ к которым есть через обустройство специального подъемного механизма. Под основанием кровати можно прятать одежду, игрушки, книги или постельное белье. В конце концов что угодно, для чего не нашлось оптимального места в других тумбах или ящиках. Это практичное и эргономичное решение. Единственный нюанс – проверяйте прочность дна такой ниши, чтобы она могла выдержать ту нагрузку, которую вы для нее готовите.

Если вы намерены купить односпальную кровать со сводным дном, обратите внимание на особенности работы таких систем:

Ручной механизм. Недорогой и долговечный. Но требует физической силы, чтобы поднять спальное основание. Обустраивается с помощью петель.

Недорогой и долговечный. Но требует физической силы, чтобы поднять спальное основание. Обустраивается с помощью петель. Пружинная система. Комфортнее, потому что поднимать вес матраса помогают спиральные металлические механизмы. Но у них достаточно короткий срок службы – примерно 5 лет. Поэтому со временем систему частично или полностью придется заменить.

Комфортнее, потому что поднимать вес матраса помогают спиральные металлические механизмы. Но у них достаточно короткий срок службы – примерно 5 лет. Поэтому со временем систему частично или полностью придется заменить. Газовые амортизаторы. Наиболее удобный вариант, позволяющий без лишних усилий поднимать, фиксировать, а затем опускать основание кровати для легкого доступа к нише под ней. Такая конструкция дороже, но с ней сможет справиться даже ребенок. Также газлифт – надежный и долговечный механизм.

Еще важно перед покупкой кровати с коробом учесть вес матраса – от этого будет зависеть грузоподъемность механизма, а значит — и окончательный выбор модели мебели. В противном случае позже придется подбирать уже ортопедическое основание к возможностям имеющейся системы.

ДСП, МДФ и другие материалы

Последний базовый параметр – материал каркаса. Чем прочнее он будет, тем дольше вы сможете спать на любимой кровати без скрипа и других неудобств. Среди популярных сегодня кроватей, можно выделить:

Деревянные

Это универсальные модели, которые подходят к любому интерьеру и отличаются экологичностью, долговечностью. Прочность конструкции и срок службы будет зависеть от породы древесины, но производители обещают “жизнь” такой мебели до 50 лет минимум. Ольховые и сосновые кровати будут дешевле, тогда как дубовые или буковые – дорогие, но вечные.

Металлические

Очень прочная и устойчивая к любым повреждениям мебель. Отличие от деревянной прежде всего в температуре. Здесь речь идет о холодном металле, не всегда приятном на ощупь. С другой стороны, даже громоздкие элементы в этих моделях имеют деликатный и легкий вид, а кованые узоры добавляют особого шарма. Такого типа кровати хорошо подходят к большинству стилей и сопровождаются долговечностью. Брать или нет – вопрос индивидуальных предпочтений.

Модели из МДФ

Это современный материал, который получают с помощью смешивания натуральной стружки древесины, парафина и лигнина. МДФ-плиты прочные, влагостойкие и достаточно гибкие, чтобы с ними было комфортно работать. В производстве такие панели покрывают краской, пленкой или пластиком, чтобы придать нужный оттенок и привлекательность поверхности.

Мебель из ДСП

Отличие от МДФ заключается в размерах стружки для изготовления плит. Здесь она более крупная. В мебели чаще всего используют ламинированную ДСП. Это один из самых бюджетных материалов для кроватей, который, однако, имеет хороший срок службы и является надежным.

Выбирая односпальную кровать, отталкивайтесь от своих личных предпочтений, а также от доступной вам стоимости. Потому что в ассортименте есть достаточно предложений, чтобы удовлетворить спрос.

Дизайнерские особенности односпальных кроватей

В зависимости от материалов и фантазий производителя сегодня можно найти самые удивительные образцы мебели для спальни. Кто-то сочетает в одной модели металл и дерево. Другой придает корпусу необычный оттенок. Третий придерживается классического взгляда и изготавливает роскошные кровати из дуба с резными спинками.

Современный рынок предлагает комфортные мягкие модели с обивкой или строгие лаконичные каркасы в стиле лофт. Есть варианты с дополнительными перекладинами для детей, чтобы предотвратить падение. Или строгие геометрические, или с плавными деталями в дизайне. Есть белые, коричневые, черные, бежевые и цвета слоновой кости. Предложений достаточно, чтобы удовлетворить любой спрос.

Среди самых популярных производителей односпальных кроватей – торговые марки Münger, Carpatis, Camelia, Estella, Металл-Дизайн и др. Продукцию этих брендов можно посмотреть и купить в магазине “Світ Матраців”, который работает только с надежными компаниями, поэтому все товары имеют официальную гарантию и необходимые сертификаты качества. В каталоге сайта https://svit-matrasiv.com.ua/ua/ указаны все актуальные цены и ключевые параметры каждой кровати, поэтому можно быстро сделать выбор и оформить заказ. Здесь представлены модели в стиле авангард, классика, лофт, минимализм, модерн, прованс. Есть предложения из дуба, бука, ольхи, клена, сосны. Доступны несколько вариантов размеров для спального места одного человека. Специалисты предлагают консультацию.

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