Железный купорос, который еще имеет химическое название сульфат железа, пользуется популярностью среди садоводов. И все потому, что он имеет достаточно широкое применение, а также невысокую цену. Специалист по защите растений и насекомых Алексей Колесник объяснил, для чего садоводы прибегают к опрыскиванию деревьев железным купоросом осенью, а также как проводить данную процедуру.

Как выглядит железный купорос и применение

На вид железный купорос — это своеобразный кристаллический порошок бледно-зеленого цвета. Это вещество является кристаллогидратом, а все потому, что каждая его молекула соединяется с семью молекулами воды. Он подходит для обработки любых садовых деревьев.

Опрыскивание деревьев железным купоросом осенью необходимо, если вы хотите уберечь растение от болезней и насекомых-вредителей, которые часто зимуют в пористой структуре, например, лишайников.

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— Железный купорос уничтожает лишайники, мхи и мицелий грибков, если они находятся на поверхности дерева. Также купорос может насыщать растение железом, что необходимо для фотосинтеза, — объясняет эксперт.

Кроме того, железный купорос используют для побелки стволов садовых деревьев осенью или весной. Он является хорошим целебным средством, залечивающим ранки на стволах плодовых деревьев. Железным купоросом опрыскивают старые деревья для их укрепления, а также в профилактических целях обрабатывают виноград.

Когда нужно опрыскивать деревья железным купоросом

Однопроцентный раствор железного купороса можно использовать в течение вегетации, то есть во время активного периода жизнедеятельности растений, а также при первых признаках болезней парши, мучнистой росы, гнилей и различных пятнистостей.

Справка. Пятнистости — это заболевания, которые поражают все лиственные растения: от газонной травы до деревьев, возраст растений не имеет значения. Пятна же образуются в местах отмирания пораженных инфекцией тканей.

Пятипроцентный раствор железного купороса нужно использовать, когда растение сбросило все листья, лучше всего это делать в конце листопада.

Для опрыскивания роз можно взять 0,3-процентную смесь, а для обработки ягодных кустарников подойдет четырехпроцентный раствор.

Железный купорос начинает действовать через пару часов после опрыскивания, но максимальный эффект достигается лишь через 24 часа. Так что если на улице дождь, обрабатывать дерево придется несколько раз.

Как правильно опрыскивать деревья железным купоросом

Первое, о чем стоит позаботиться — это безопасность, ведь хоть железный купорос имеет невысокую токсичность, попадание вещества на слизистые оболочки или кожные покровы может вызвать их повреждение. Итак, для того чтобы проводить процедуру, вам понадобятся респиратор, перчатки и, желательно, защитные очки.

— Кроме того, в зависимости от концентрации вашего железного купороса, согласно инструкции, его следует разбавить в чистом опрыскивателе, — говорит эксперт.

После этого можно тщательно обрабатывать дерево, уделяя особое внимание старым ветвям, ведь они имеют большую толщину, чем молодые.

Помните, что неправильная обработка железным купоросом может привести к гибели растения. Поэтому внимательно изучайте приложенную к средству инструкцию.

Обрабатывать стоит только лиственные деревья, пораженные грибковыми болезнями или те, которые хотите подпитать порцией железа.

Может ли навредить опрыскивание железным купоросом

Все зависит от дозировки, уверяет эксперт:

— Высокие концентрации железного купороса могут навредить любому живому организму, именно поэтому им желательно обрабатывать только деревья без листьев, ведь кора — это отмершие клетки, которые никак не пострадают от обработок.

Кроме того, в борьбе с вредными насекомыми железный купорос малоэффективен. Для их полной ликвидации понадобятся дополнительные средства.

Прекрасной альтернативой железному купоросу могут быть препараты системного действия, которые уничтожают патогенные микроорганизмы изнутри.

К слову, ранее эксперт рассказал Фактам ICTV, стоит ли поливать марганцовкой цветы и какие нельзя.