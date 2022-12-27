Грибок на стенах — неприятный сосед, который становится причиной аллергий, источником болезнетворных бактерий и опасных инфекций.
Причин появления грибка на стенах может быть множество — повышенная влажность в квартире, некачественный строительный материал, слабая вентиляция или регулярное промерзание стен.
В такой среде грибковые споры чувствуют себя комфортно, поэтому продолжают развиваться и разрастаться по стенам.
Как навсегда вывести грибок на стенах в домашних условиях — узнавали Факты ICTV.
Как самостоятельно избавиться от грибка на стенах
Навсегда искоренить грибок из своего жилища можно с помощью химических или народных средств.
В первом случае вам необходимо лишь посетить специализированный магазин и купить необходимое средство. Следуя инструкции нанесите средство на стены и ждите результат.
Если же использовать химические средства вам не по душе, воспользуйтесь проверенными бабушкиными методами.
Действенных способов много, но мы расскажем, как вывести грибок на стенах с помощью пищевой соды.
Этот ингредиент есть в каждом доме, поэтому прогонять грибок со своих стен можно уже сегодня!
Как сода влияет на грибок
Пищевая сода достаточно эффективно убирает грибок со стен. Дело в том, что грибковые споры не могут существовать и размножаться в щелочной среде.
Сделать щелочную среду нам поможет обычная пищевая сода. Сперва нужно приготовить щелочной раствор, а затем обрабатывать им грибковые участки.
Как избавиться от грибка на стенах с помощью соды: шаг 1
Для раствора вам понадобится:
- теплая вода - 500 мл;
- сода - 2 ст. л. (с горкой).
Шаг 2
Налейте в миску 500 мл теплой воды и добавьте соды.
Все тщательно перемешайте. Сода должна полностью раствориться в воде.
Шаг 3
- Наденьте перчатки, возьмите обычную губку для мытья посуды и обмакните ее в содовый раствор.
- С помощью губки обработайте грибковые участки на стенах.
Или
- Перелейте раствор в бутылку с распылителем.
- Осторожно опрыскайте участки, пораженные грибком.
Шаг 4
Оставьте раствор на стенах на 1 час. По истечению времени, можете стереть остатки соды со стен (но это по желанию).
Дело в том, что после обработки грибка содой, стену можно не промывать чистой проточной водой. Остатки соды будут служить отличным профилактическим средством против дальнейшего появления такого опасного грибка.
Кстати, не стоит ограничиваться одним нанесением раствора. Процедуру можно повторить через несколько дней.
Если грибок не будет исчезать, попробуйте другие, не менее действенные народные методы.
Другие способы
В борьбе с грибком вам также помогут:
- Столовый уксус - смоченной тряпкой нужно протереть грибковые участки.
- Пероксид водорода - необходимо просто протереть перекисью пораженные стены, а затем снять остатки грибка скребком.
- Нашатырь - разведите его с водой в пропорции 1:1 и обработайте полученным раствором стены, потолка, кафель и другие поверхности, пораженные плесенью. Оставьте на 1 час, а затем смойте нашатырь и проветрите комнату.