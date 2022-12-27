Как самостоятельно избавиться от грибка на стенах

Навсегда искоренить грибок из своего жилища можно с помощью химических или народных средств.

В первом случае вам необходимо лишь посетить специализированный магазин и купить необходимое средство. Следуя инструкции нанесите средство на стены и ждите результат.

Если же использовать химические средства вам не по душе, воспользуйтесь проверенными бабушкиными методами.

Действенных способов много, но мы расскажем, как вывести грибок на стенах с помощью пищевой соды.

Этот ингредиент есть в каждом доме, поэтому прогонять грибок со своих стен можно уже сегодня!