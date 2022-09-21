Вопрос экономии на коммунальных услугах сегодня как никогда актуален. Со стремительным повышением цен на товары и услуги, за коммуналку все хотят платить меньше. Выход есть — нужно соблюдать определенные правила, которые помогут экономить.

Как экономить воду — смотрите в нашем материале.

Правила, которые помогут платить за воду меньше

Выключайте воду вовремя

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Больше всего воды бежит во время мытья посуды, чистки зубов или мытьем головы. Например, когда вы намылили голову шампунем и растираете его, кран остается включенным. Именно в этот момент вытекает около 3-7 литров.

Или когда вы начищающую посуду тряпкой, вода тоже просто вытекает. Не допуская пустого вытекания воды, вы сможете сэкономить кругленькую сумму.

Купите посудомойку

На самом деле, варианты экономии воды в таком случае зависеть от особенностей семьи. Если она у вас большая, вам стоит задуматься над приобретением посудомоечной машины.

Если использовать посудомойку на полную загрузку, например, собирая грязную посуду в течение дня и запустив ее один раз в сутки, то расходы воды существенно снизятся.

Кроме того, если у вас в квартире установлен двухтарифный счетчик электричества, то поставив таймер мойки на ночное время, вы сможете сэкономить расходы на электроэнергию.

Мойте овощи и посуду правильно

Если не хотите покупать посудомойку, воспользуйтесь таким лайфхаком — закройте раковину на кухне пробкой, наберите воды и сначала помойте овощи или фрукты, а затем — посуду. Споласкивать тарелки и чашки можно в отдельной емкости с чистой водой.

Такое потребление воды по сравнению с проточным использованием, сократит расходы в четыре раза. Кстати, при этом экономится не только вода, но и моющее средство.

Проверьте сантехнику

Дело в том, из-за неисправных кранов или трубы за сутки можно потерять от 20 до 200 л воды, а если протекает унитаз — это почти 72 тыс. литров в год.

При необходимости почините или замените повреждения. Это будет сделать дешевле, чем отдавать крупную сумму по платежка за воду.

Откажитесь от ванной

Речь идет о принятии ванной. Принимая душ в течение 5 мин, вы тратите максимум 100 литров воды. А для того, чтобы наполнить ванну, необходимо в два раза больше.

Также можете купить себе экономные насадки-распылители для душа, которые продаются в любом магазине. Они помогут еще больше сэкономить.

Замените сливной бачок

Современные сливные бачки для унитаза имеют два режима — обычный и экономный.

Вы сможете экономить, регулируя количество воды, смываемой в канализацию. Это позволит сохранить около 20 л в день.

Экономия при стирке

Во-первых, откажитесь от стирки под проточной водой. Ручная стирка оправдана только в случае небольшого количества одежды.

Одежду, которая требует большого количества воды, стирайте в машинке. Кроме того, загружайте ее на разрешенный максимум — это поможет сэкономить не только воду, но и электроэнергию.

Помните, что наименьшее потребление воды в режимах экономный и хлопок. А деликатная, предварительная стирка и дополнительное полоскание — тянут наибольше.

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