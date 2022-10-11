Японська кухня вже давно подобається багатьом українцям. Суші – це та страва, яку ми замовляємо як на свято, так і в будь-який інший будній день.

Вони приваблюють своєю апетитністю та незвичайними смаковими якостями. Однак якщо після важкого робочого дня ви замовили суші та не змогли їх доїсти, робити це наступного дня не варто.

Як довго можна зберігати суші у холодильнику – читайте у нашому матеріалі.

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Скільки можна зберігати суші в холодильнику

Суші та роли – продукти, які швидко псуються. Їх потрібно з’їдати відразу після того, як ви зачинили двері за кур’єром.

У складі цих страв немає консервантів, які дозволяють зберігати свіжість та смак продуктів. 4 години в холодильнику або за кімнатної температури – максимум, який дозволить зберегти всі корисні властивості суші.

Тобто, якщо ви з’їсте суші в той же день, коли замовили, з вами нічого не станеться. Але якщо ви захотіли скуштувати страву японської кухні у вечір суботи, а з’їсти їх наступного ранку, то це – погана ідея.

Особливо це стосується сетів, до складу яких входить сира риба. Саме їх часто замовляють українці. Це стосується ролів філадельфія, суші з лососем тощо.

На завтра такі продукти залишати не можна. Якщо ж ви купили суші з рибою з термічною обробкою, і хочете з’їсти їх зі збереженням усіх смакових якостей, їжте їх упродовж 5-7 годин.

Якщо ви протягом цього часу зберігатимете їх у холодильнику, там із ними нічого не станеться. Максимальний період зберігання суші в холодному приміщенні або у холодильнику – 20 годин (якщо в їхньому складі немає необробленої риби).

Якщо ви придбали суші із додаванням сиру, їх потрібно з’їсти протягом 7-8 годин. Суші із супермаркету перед покупкою слід ретельно оглянути.

Особливо це стосується дати виготовлення та зберігання. Вони мають бути виготовлені того ж дня, коли ви їх купуєте. Найкраще брати найсвіжіші роли, які готували годину-дві тому.

Як зберігати суші у холодильнику

Перекладіть суші на пласку тацю або тарілку і накрийте їх фольгою. Можна накривати продукт харчовою плівкою. Це роблять для того, щоби вони не обвітрилися та не змішалися з іншими запахами в холодильнику.

У морозильній камері зберігати суші та роли досвідчені кулінари не рекомендують. Без знань точних правил заморожування кожної позиції суші є ризик отруєння продуктом.

Саме тому з’їдати суші та роли найкраще свіжими, максимум – протягом 7 годин після доставки.