Японская кухня уже давно полюбилась многим украинцам. Суши – это то блюдо, которое мы заказываем как на праздник, так и в любой другой будний день.

Они привлекают своей аппетитностью, питательностью и необычными вкусовыми качествами.

Однако если после тяжелого рабочего дня вы заказали суши и не смогли их доесть, делать это на следующий день не стоит.

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Как долго можно хранить суши в холодильнике – читайте в нашем материале.

Сколько можно хранить суши в холодильнике

Суши и роллы – продукты скоропортящиеся. Их необходимо съедать сразу после того, как вы закрыли дверь за курьером. В составе этих блюд нет консервантов, которые позволяют хранить свежесть и вкус продуктов.

4 часа в холодильнике или при комнатной температуре – максимум, который позволит сохранить все полезные свойства суши.

То есть, если вы съедите суши в тот же день, когда заказали, с вами ничего не случится. Но если вы захотели отведать блюдо японской кухни в вечер субботы, а съесть их на следующее утро, это – плохая идея.

Особенно это касается тех сетов, в состав которых входит сырая рыба. Именно их очень часто заказывают украинцы. Это касается роллов филадельфия, суши с лососем и т.д.

На завтра такие продукты оставлять нельзя. Если же вы купили суши с рыбой с термической обработкой, и хотите съесть их с сохранением всех вкусовых качеств, ешьте их на протяжении 5-7 часов.

Если вы на протяжении этого времени будете хранить их в холодильнике, там с ними ничего не случится. Максимальный период хранения суши в холодном помещении или холодильнике – 20 часов (если в их составе нет необработанной рыбы).

Если вы приобрели суши с добавлениям сыра, их нужно съесть в течение 7-8 часов. Суши из супермаркета перед покупкой следует тщательно осмотреть. Особенно это касается даты изготовления и хранения. Они должны быть изготовлены в тот же день, когда вы их покупаете. Лучше всего брать самые свежие роллы, которые готовили час-два назад.

Как хранить суши в холодильнике

Переложите суши на плоский поднос или тарелку и накройте их фольгой. Можно накрывать продукт пищевой пленкой. Это делают для того, чтобы они не обветрились и не смешались с другими запахами в холодильнике.

В морозильной камере хранить суши и роллы опытные кулинары не рекомендуют. Без знаний точных правил заморозки каждой позиции суши существует риск отравления продуктом.

Именно поэтому съедать суши и роллы лучше всего свежими, максимум – на протяжении 7 часов после доставки.