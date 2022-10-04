Яйця – продукт, який постійно використовують у кулінарії.

Багато людей п’ють їх на сніданок, більшість споживає у вареному чи смаженому вигляді.

Крім того, яйця додають у різні соуси, тісто та страви.

Зараз дивляться

Про те, як правильно зберігати яйця та скільки часу їх можна тримати у холодильнику – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Скільки можна зберігати яйце в холодильнику

Фото – Unsplash

Яйця можна зберігати в приміщенні або в холодильнику за температури +2-20°C. У холодильнику їх можна зберігати приблизно тиждень. У цій справі все залежить від місця та режиму температури.

Люди, які вживають яйця у сирому вигляді, теж мають зберігати продукт у холодильнику не більше тижня. Якщо ви хочете дізнатися, чи зіпсувалося яйце, уважно його огляньте.

Рідина всередині буде сірою і в’язкою. Якщо ви з’їсте таке яйце, можете отруїтися чи отримати інші шлункові хвороби. Найкраще вживати яйця після термічної обробки. Зваріть їх, посмажте чи зробіть омлет. Це зупинить псування яєць. Яйця, які лежали в холодильнику більше чотирьох тижнів, їсти не можна. Навіть якщо ви їх добре посмажите.

Тільки якщо ви їх зварите вкруту, то можна використати такі яйця для приготування тіста. Однак їсти їх як окремий продукт все ж не можна.

Як потрібно зберігати перепелині та курячі яйця