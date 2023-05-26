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Як дізнатися, чи є в черешні черв’яки: три способи перевірити ягоду

26 Травня 2023, 18:15
Асоян Каріна редакторка стрічки
как проверить черешню на червей
Джерело: Unsplash

Червʼяки в черешні – результат праці вишневої мухи, яка відкладає личинки у дозрілих плодах. Хоч ці створіння не шкідливі, проте вживати їх разом із ягодами неприємно.

Факти ICTV розповідають, як перевірити черешню на черв’яків.

Як перевірити черешню на черв’яків

Перевірити черешню на червʼяків можна ще в магазині або на ринку. Для цього потрібно взяти кілька найбільших стиглих, а краще перестиглих ягід. Розкрийте їх і подивіться, що всередині. Якщо в них немає личинок, швидше за все, й інша черешня не червива.

Якщо ви купили черешню і не перевірили перед цим, дізнайтеся, чи є личинки, в домашніх умовах. Наберіть в глибоку ємність холодну воду, додайте 2 ст. л. соди і перемішайте. В розчин покладіть ягоди та залиште на 30 хвилин. Якщо червʼяки є – вони виповзуть.

Коли вдома відсутня сода, спробуйте змішати воду та сіль. Такий спосіб також допоможе дізнатися, чи є червʼяки у вашій черешні.

Крім того, ягода, що має червʼяка, темніша і мʼякіша. Тому варто звертати увагу на зовнішній вигляд черешні.

Проте не забувайте, що наявність личинок є ознакою натуральності й відсутності хімікатів. Якщо ж ви все таки зʼїли ягоду із червʼяком – не хвилюйтеся, адже це цілком безпечно.

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