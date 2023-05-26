Черви в черешне — результат труда вишневой мухи, которая откладывает личинки в созревших плодах. Хотя эти создания не опасны, однако употреблять их вместе с ягодами неприятно.

Факты ICTV рассказывают, как проверить черешню на червей.

Как проверить черешню на червей

Проверить черешню на червей можно еще в магазине или на рынке. Для этого нужно взять несколько самых крупных спелых, а лучше – перезрелых ягод. Вскройте их и посмотрите, что внутри. Если в них нет личинок, скорее всего, и остальная черешня не червивая.

Если вы купили черешню и не проверили перед этим, узнайте, есть ли личинки, в домашних условиях. Наберите в глубокую емкость холодную воду, добавьте 2 ст. л. соды и перемешайте. В раствор положите ягоды и оставьте на 30 минут. Если черви есть — они выползут.

Если дома отсутствует сода, попробуйте смешать воду и соль. Такой способ тоже поможет узнать, есть ли черви в вашей черешне.

Кроме того, ягода, в которой есть червяк, темнее и мягче. Поэтому стоит обращать внимание на внешний вид черешни.

Однако не забывайте, что наличие личинок является признаком натуральности и отсутствия химикатов. Если же вы все же съели ягоду с червячком — не волнуйтесь, ведь это вполне безопасно.