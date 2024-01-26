Додаткове скло на екран допомагає вберегти його від агресивного механічного впливу. Але якщо тріснуло і саме скло, доведеться його міняти. Як правильно зняти захисне скло з телефона, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Види захисного скла для смартфонів
Існує різне захисне скло, для кожного з них є свої особливості демонтажу, зокрема:
2.5D-скло – підходить для заокруглених екранів. Головна складність полягає у створенні щілини між екраном і склом для робочого інструмента через дуже щільне прилягання до дисплея.
Скло на весь екран – встановлюється по всій передній частині смартфона, а не тільки на його дисплей. Зазвичай з відшаровуванням такого захисту проблем не виникає.
Як зняти захисне скло з телефона: що знадобиться
Якщо прийшов час зняти захисне скло на смартфоні, то вам знадобляться:
- серветки;
- дві пластикові картки;
- засіб для очищення екрана.
Важливо: щоб випадково не подряпати екран під склом, користуватися ножем або іншим металевим інструментом категорично не можна.
Як зняти захисне скло з телефона – інструкція
- Покладіть гаджет на м’яку поверхню, наприклад, на серветку.
- Підтягніть куточок захисного скла за допомогою пластикової картки. Для початку операції виберіть таку точку, де захисне скло відстає від екрана найбільше.
- Відокремте край скла по всьому периметру екрана за допомогою другої карти, залишивши першу під піднятим куточком, щоб скло не приклеїлося назад.
- Відокремте центр скла від екрана. Робіть це дуже обережно, щоб скло не тріснуло – це суттєво ускладнить процес.
- Очистіть екран від можливих забруднень або залишків захисного скла за допомогою серветки та спеціального засобу для екранів.