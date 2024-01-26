Додаткове скло на екран допомагає вберегти його від агресивного механічного впливу. Але якщо тріснуло і саме скло, доведеться його міняти. Як правильно зняти захисне скло з телефона, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Види захисного скла для смартфонів

Існує різне захисне скло, для кожного з них є свої особливості демонтажу, зокрема:

2.5D-скло – підходить для заокруглених екранів. Головна складність полягає у створенні щілини між екраном і склом для робочого інструмента через дуже щільне прилягання до дисплея.

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Скло на весь екран – встановлюється по всій передній частині смартфона, а не тільки на його дисплей. Зазвичай з відшаровуванням такого захисту проблем не виникає.

Як зняти захисне скло з телефона: що знадобиться

Якщо прийшов час зняти захисне скло на смартфоні, то вам знадобляться:

серветки;

дві пластикові картки;

засіб для очищення екрана.

Важливо: щоб випадково не подряпати екран під склом, користуватися ножем або іншим металевим інструментом категорично не можна.

Як зняти захисне скло з телефона – інструкція