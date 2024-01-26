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Як безпечно і правильно зняти захисне скло з телефона

27 Січня 2024, 01:09
Ірина Ігнатова редакторка стрічки
Смартфон
Джерело: Unsplash

Додаткове скло на екран допомагає вберегти його від агресивного механічного впливу. Але якщо тріснуло і саме скло, доведеться його міняти. Як правильно зняти захисне скло з телефона, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Види захисного скла для смартфонів

Існує різне захисне скло, для кожного з них є свої особливості демонтажу, зокрема: 

2.5D-скло – підходить для заокруглених екранів. Головна складність полягає у створенні щілини між екраном і склом для робочого інструмента через дуже щільне прилягання до дисплея.

Зараз дивляться

Скло на весь екран – встановлюється по всій передній частині смартфона, а не тільки на його дисплей. Зазвичай з відшаровуванням такого захисту проблем не виникає.

Як зняти захисне скло з телефона: що знадобиться

Якщо прийшов час зняти захисне скло на смартфоні, то вам знадобляться:

  • серветки;
  • дві пластикові картки;
  • засіб для очищення екрана.

Важливо: щоб випадково не подряпати екран під склом, користуватися ножем або іншим металевим інструментом категорично не можна.

Як зняти захисне скло з телефона – інструкція

  1. Покладіть гаджет на м’яку поверхню, наприклад, на серветку.
  2. Підтягніть куточок захисного скла за допомогою пластикової картки. Для початку операції виберіть таку точку, де захисне скло відстає від екрана найбільше.
  3. Відокремте край скла по всьому периметру екрана за допомогою другої карти, залишивши першу під піднятим куточком, щоб скло не приклеїлося назад. 
  4. Відокремте центр скла від екрана. Робіть це дуже обережно, щоб скло не тріснуло – це суттєво ускладнить процес.
  5. Очистіть екран від можливих забруднень або залишків захисного скла за допомогою серветки та спеціального засобу для екранів.
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