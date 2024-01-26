Дополнительное стекло на экран помогает уберечь его от агрессивного механического воздействия. Но если треснуло и само стекло, придется его менять. Как правильно снять защитное стекло с телефона, читайте в материале Фактов ICTV.

Виды защитных стекол для смартфонов

Существуют разные защитные стекла, для каждого из них есть свои особенности демонтажа, в частности:

2.5D-стекла – подходят для закругленных экранов. Главная сложность состоит в создании щели между экраном и стеклом для рабочего инструмента из-за очень плотного прилегания к дисплею.

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Стекло на весь экран – устанавливается по всей передней части смартфона, а не только на его дисплей. Обычно с отслаиванием такой защиты проблем не возникает.

Как снять защитное стекло с телефона: что понадобится

Если пришло время снять защитное стекло на смартфоне, то вам понадобятся:

салфетки;

две пластиковые карты;

средство для очистки экрана.

Важно: чтобы случайно не поцарапать экран под стеклом, пользоваться ножом или другим металлическим инструментом категорически нельзя.

Как снять защитное стекло с телефона – инструкция

Положите гаджет на мягкую поверхность, например на салфетку.