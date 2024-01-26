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Как безопасно и правильно снять защитное стекло с телефона

27 января 2024, 01:09
Ирина Игнатова редакторка ленты
Смартфон
Источник: Unsplash

Дополнительное стекло на экран помогает уберечь его от агрессивного механического воздействия. Но если треснуло и само стекло, придется его менять. Как правильно снять защитное стекло с телефона, читайте в материале Фактов ICTV.

Виды защитных стекол для смартфонов

Существуют разные защитные стекла, для каждого из них есть свои особенности демонтажа, в частности: 

2.5D-стекла – подходят для закругленных экранов. Главная сложность состоит в создании щели между экраном и стеклом для рабочего инструмента из-за очень плотного прилегания к дисплею.

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Стекло на весь экран – устанавливается по всей передней части смартфона, а не только на его дисплей. Обычно с отслаиванием такой защиты проблем не возникает.

Как снять защитное стекло с телефона: что понадобится

Если пришло время снять защитное стекло на смартфоне, то вам понадобятся:

  • салфетки;
  • две пластиковые карты;
  • средство для очистки экрана.

Важно: чтобы случайно не поцарапать экран под стеклом, пользоваться ножом или другим металлическим инструментом категорически нельзя.

Как снять защитное стекло с телефона – инструкция

Положите гаджет на мягкую поверхность, например на салфетку.

  1. Подденьте уголок защитного стекла с помощью пластиковой карты. Для начала операции выберите такую точку, где защитное стекло отстает от экрана большего всего.
  2. Отделите край стекла по всему периметру экрана с помощью второй карты, оставив первую под приподнятым уголком, чтобы стекло не приклеилось обратно. 
  3. Отделите центр стекла от экрана. Делайте это очень осторожно, чтобы стекло не треснуло – это существенно затруднит процесс.
  4. Очистите экран от возможных загрязнений или остатков защитного стекла с помощью салфетки и специального средства для экранов.
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