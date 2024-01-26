Дополнительное стекло на экран помогает уберечь его от агрессивного механического воздействия. Но если треснуло и само стекло, придется его менять. Как правильно снять защитное стекло с телефона, читайте в материале Фактов ICTV.
Виды защитных стекол для смартфонов
Существуют разные защитные стекла, для каждого из них есть свои особенности демонтажа, в частности:
2.5D-стекла – подходят для закругленных экранов. Главная сложность состоит в создании щели между экраном и стеклом для рабочего инструмента из-за очень плотного прилегания к дисплею.
Стекло на весь экран – устанавливается по всей передней части смартфона, а не только на его дисплей. Обычно с отслаиванием такой защиты проблем не возникает.
Как снять защитное стекло с телефона: что понадобится
Если пришло время снять защитное стекло на смартфоне, то вам понадобятся:
- салфетки;
- две пластиковые карты;
- средство для очистки экрана.
Важно: чтобы случайно не поцарапать экран под стеклом, пользоваться ножом или другим металлическим инструментом категорически нельзя.
Как снять защитное стекло с телефона – инструкция
Положите гаджет на мягкую поверхность, например на салфетку.
- Подденьте уголок защитного стекла с помощью пластиковой карты. Для начала операции выберите такую точку, где защитное стекло отстает от экрана большего всего.
- Отделите край стекла по всему периметру экрана с помощью второй карты, оставив первую под приподнятым уголком, чтобы стекло не приклеилось обратно.
- Отделите центр стекла от экрана. Делайте это очень осторожно, чтобы стекло не треснуло – это существенно затруднит процесс.
- Очистите экран от возможных загрязнений или остатков защитного стекла с помощью салфетки и специального средства для экранов.