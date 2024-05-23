Кожна рослина потребує догляду, що вже й казати про вибагливі троянди, які можуть вражати різні хвороби. Що таке тля, чому вона з’являється на цих прекрасних квітах, як її позбутися та чим обробити троянди від попелиці – у матеріалі Фактів ICTV.

Що таке тля на трояндах і чому вона зʼявляється

Попелиці, тлі або тлеві – це досить маленькі комахи чорного, помаранчевого або сірого кольору, які харчуються рослинами, висмоктуючи з них сік. Вони вражають не лише троянди, а й інші зелені культури.

– Попелиці – дрібні комахи, які живляться соком рослин. Їх можна знайти на багатьох різних видах рослин, і троянди не є винятком, – розповідає наш постійний експерт з рослин Олексій Колесник.

Розмір шкідників всього лише декілька міліметрів – від 1 до 10 мм. Тож побачити попелиці неозброєним оком досить важко, хоча й можливо.

Зараз дивляться

Також про їхню появу на трояндах красномовно свідчитимуть ознаки ураження культури, наприклад, липка речовина на нижньому боці листя і стебел квітів, скручення та пожовтіння зелених частин рослин, а також деформація й висихання бутонів королеви саду.

Також на появу попелиці на трояндах вказують і бутони. Якщо вони довго не розкриваються, отже, квіти вразила попелиця.

Найпоширенішою причиною появи попелиці на трояндах є мурахи, які й розводять тлю, щоби ласувати продуктами її виділеннями – медяною росою.

– Найчастіше причиною появи попелиць є мурахи, вони розводять тлю, щоб харчуватися її виділеннями, – пояснює Олексій Колесник.

До речі, Факти ICTV писали про мурахи на півоніях, а саме про причини, ознаки та методи боротьби з ними.

Також розмноженню попелиці може посприяти теплий, вологий клімат – у таких сприятливих для шкідника умовах тля розмножується досить швидко.

Причиною появи тлі на трояндах може бути й загальна слабкість рослини – попелиця частіше вражає ослаблені або хворі рослини.

Чим небезпечна поява тлі на трояндах

Тля харчується соками рослин, а це, у разі масової популяції комах (а попелиці досить швидко розмножуються, самка відкладає до 140 личинок), неминуче призводить до загибелі зелених культур.

– Попелиці висмоктують сік із рослин, що призводить до пожовтіння, скручування та в’янення листя. У разі масового розмноження тля може призвести і до повної загибелі рослин, – застерігає наш постійний експерт з рослин Олексій Колесник.

До того ж, попелиці під час паразитування на садових культурах виділяють у повітря отруйні речовини, які є токсичними для зелених культур.

Чим обробити тлю на трояндах

Позбутися тлі на троянах допомагають і народні методи – настоянки часнику чи тютюну. Також гарним засобом боротьби з попелицею є мильний розчин.

– З народних методів проти тлі можна використовувати настоянки часнику чи тютюну, а за невеликої кількості шкідників їх можна видаляти просто власноруч, – говорить наш постійний експерт з рослин Олексій Колесник.

Настій часнику

Позбутися тлі на трояндах у домашніх умовах можна, потрібно лише правильно приготувати настій часнику. Для цього вам знадобиться 200 г часнику. Замочіть його у десяти літрах води на 24 годин, потім процідіть. Далі можете обприскуйте цією сумішшю рослини від тлі.

Мильний розчин

Розведіть одну столову ложку рідкого мила в одному літрі води й обприскуйте рослини цим розчином від попелиці.

Водночас контролювати популяцію тлі може допомогти й комаха сонечко, оскільки вона є природним ворогом попелиці.

Однак, на думку нашого постійного експерта з рослин, найефективнішими будуть усе ж таки сертифіковані препарати.

– Набагато ефективніше спрацюють під час обробки тлі на трояндах сертифіковані препарати: біологічний Актоверм, створенийі з речовин, виділених з бактерій, або хімічний Актеллік, який слід застосовувати з обережністю, щоб не зашкодити корисним комахам і довкіллю, – говорить Олексій Колесник.

Однак хімічні інсектициди бажано використовувати у крайньому випадку, коли тля досить швидко розмножується на трояндах, через що квіти можуть загинути.

Догляд за трояндами, щоб на них не з’являлася тля

Передусім, щоби попелиця не з’явилась на трояндах, варто обирати стійкі до цієї хвороби сорти квітів.

– Для профілактики появи попелиць віддавайте перевагу стійким сортам троянд, – говорить наш постійний експерт з рослин.

Крім того, можна на ділянці з трояндами посадити рослини, які попелиця не любить, наприклад, лаванду, м’яту та петрушку.

Також не варто садити троянди занадто густо, якщо, звісно, не хочете потім боротися із тлею.

Не зайвим буде час від час проводити огляд троянд, щоби вчасно помітити появу попелиці на них. Пам’ятайте, що раннє виявлення тлі може допомогти запобігти її популяції.

Не забувайте й видаляти бур’яни, прибирати опале листя та відмерлі частини рослин, оскільки там можуть зимувати шкідники.

Підтримуйте здоров’я рослин, адже вони краще опираються шкідникам, та заохочуйте природних ворогів попелиці – сонечко, златоочку та дзюрчалки. Це комахи, які живляться тлею.

Одним із методів профілактики появи попелиці на трояндах є огляд ділянки і пошук мурашників, оскільки, як вже зазначали вище, вони стимулюють розвиток тлі.

– Перевіряйте вашу ділянку щодо мурашників і вживайте заходів для запобігання їхнього розповсюдження, – говорить наш постійний експерт із рослин Олексій Колесник.

Боротьба з попелицею на трояндах може бути досить важким завданням, але, використовуючи зазначені вище поради, ви точно впораєтеся з ворогом своїх зелених красунь на ділянці.

До речі, раніше Факти ICTV писали про ознаки тлі на калині, про причини її появи та методах боротьби зі шкідником.