Літо у самому розпалі, тому більшість українців обирають активний відпочинок на природі, біля річки чи озера. Вікенд на природі важко уявити без надувного матраца, адже він знадобиться і під час купання, і для ночівлі у наметі.

Якщо на своєму надувному матраці ви знайшли дірку, не поспішайте купувати новий, адже усе можна виправити. Як самостійно заклеїти надувний матрац – читайте в нашому матеріалі.

Ремонтуємо надувний матрац – покрокова інструкція

Крок 1. Шукаємо дірку

Спершу потрібно знайти отвір через який виходить повітря з матраца. Найчастіше дірки зʼявляються:

Біля клапана.

На дні – це найбільш вразлива частина матраца, яку можуть пробити камінці, галька, палиця тощо.

На швах, особливо, якщо ви полюбляєте сильно надувати матрац.

На згинах – тут пошкодження з’являються через тривале зберігання, адже матеріал втрачає еластичність.

Також радимо перевірити верхню частину та місця стикування перегородок на матраці.

Якщо дірку знайти так і не вдалося, ось лайфхак, який допоможе виправити ситуацію:

У великій мисці розведіть мило чи засіб для миття посуду. Ретельно перемішайте, аби утворився мильний розчин. Намочіть в розчині губку для миття посуду та пожмакайте її, аби зʼявилася піна. Проведіть вологою губкою по поверхні матраца. У місцях проколів зʼявляться великі мильні бульбашки.

Крок 2. Обираємо матеріал для заклеювання

Щоб заклеїти надувний матрац, вам необхідно купити спеціальний клей для гумових човнів. Він ідеально підходить для плавучих засобів.

Також його можна замінити клеєм для гуми та взуття. Але не радимо використовувати суперклей, адже він не надто надійний для плавзасобів.

Щоб заклеїти надувний матрац, вам також знадобиться латочка. Її можна вирізати зі старих надувних кругів, гумової шапочки для басейну чи зі старої шини.

Вам потрібно вирізати латку круглої чи овальної форми, але за розміром вона має бути набагато більшою за дірку. Адже латка повинна повністю перекрити отвір та вийти за його межі на 3-5 см з кожного боку.

Крок 3. Готуємо надувний матрац

Матрац має бути сухий. Якщо ви його вже намочили, залиште виріб на сонці, аби він повністю висохнув. Далі потрібно підготувати поверхню. Тут усе залежить від сторони матраца:

Якщо дірка утворилася на гладкій стороні виробу – протріть місце проколу спиртом, ацетоном або рідиною для зняття лаку. Коли рідина висохне, обробіть місце з отвором наждачним папером (дуже обережно, щоб не зробити нових дірок).

Якщо отвір зʼявився на ворсистій поверхні – протріть необхідну ділянку спиртом або ацетоном. Почекайте поки рідина висохне. Тупим боком ножа починайте обережно видаляти ворс, але робіть це дуже повільно та акуратно, аби не пошкодити матрац. Коли ворс зникне, знову протріть місце спиртом.

Крок 4. Заклеюємо матрац

За допомогою наждачного папера обробіть вирізану латочку (це допоможе надійніше склеїти матрац). Тепер нанесіть клей на поверхню матраца та почекайте, поки він трохи підсохне. А потім починайте втискати його в отвір.

Залишки засобу розмажте по ділянці, на яку буде кріпитися латка. Змастіть клеєм латку та міцно притисніть до дірки.

Візьміть фен, направте потік повітря на латку та висушіть. Це допоможе латці краще приклеїтися. Залиште матрац на кілька годин, щоб усе добре висохло. Для надійності можна встановити на латку якийсь вантаж.