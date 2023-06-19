Лето в самом разгаре, поэтому большинство украинцев выбирают активный отдых на природе, у реки или озера. Уикенд на природе трудно представить без надувного матраса, ведь он понадобится и во время купания, и для ночевки в палатке.

Если на своем надувном матрасе вы нашли дырку, не спешите покупать новый, ведь все можно исправить. Как самостоятельно заклеить надувной матрас — читайте в нашем материале.

Ремонтируем надувной матрас — пошаговая инструкция

Шаг 1. Ищем дыру

Сперва нужно найти отверстие через которое выходит воздух из матраса. Чаще всего дырки появляются:

Возле клапана.

На дне — это наиболее уязвимая часть матраса, которую могут пробить камешки, галька, палка и тому подобное.

На швах, особенно, если вы любите сильно надувать матрас.

На сгибах — здесь повреждения появляются из-за длительного хранения, ведь материал теряет эластичность.

Также советуем проверить верхнюю часть и места стыковки перегородок на матрасе.

Если дырку найти так и не удалось, вот лайфхак, который поможет исправить ситуацию:

В большой миске разведите мыло или средство для мытья посуды. Тщательно перемешайте, чтобы образовался мыльный раствор. Намочить в растворе губку для мытья посуды и пожмакайте ее, чтобы появилась пена. Проведите влажной губкой по поверхности матраса. В местах проколов появятся большие мыльные пузыри.

Шаг 2. Выбираем материал для заклеивания

Чтобы заклеить надувной матрас, вам необходимо купить специальный клей для резиновых лодок. Он идеально подходит для плавучих средств.

Также его можно заменить клеем для резины и обуви. Но не советуем использовать суперклей, ведь он не слишком надежен для плавучих средств.

Чтобы заклеить надувной матрас, вам также понадобится латка. Ее можно вырезать из старых надувных кругов, резиновой шапочки для бассейна или из старой шины.

Вам нужно вырезать латку круглой или овальной формы, но по размеру она должна быть намного больше отверстия. Ведь латка должна полностью перекрыть отверстие и выйти за его пределы на 3-5 см с каждой стороны.

Шаг 3. Готовим надувной матрас

Матрас должен быть сухой. Если вы его уже намочили, оставьте изделие на солнце, чтобы оно полностью высохло. Далее нужно подготовить поверхность. Здесь все зависит от стороны матраса:

Если дырка образовалась на гладкой стороне изделия — протрите место прокола спиртом, ацетоном или жидкостью для снятия лака. Когда жидкость высохнет, обработайте место с отверстием наждачной бумагой (очень осторожно, чтобы не образовывались новые отверстия).

Если отверстие появилось на ворсистой поверхности — протрите необходимый участок спиртом или ацетоном. Подождите пока жидкость высохнет. Тупой стороной ножа начинайте осторожно удалять ворс, но делайте это очень медленно и аккуратно, чтобы не повредить матрас. Когда ворс исчезнет, снова протрите место спиртом.

Шаг 4. Заклеиваем матрас

С помощью наждачной бумаги обработайте вырезанную латку (это поможет надежнее склеить матрас). Теперь нанесите клей на поверхность матраса и подождите, пока он немного подсохнет. А затем начинайте вдавливать подсохший клей в отверстие.

Остатки средства размажьте по участку, на который будет крепиться латка. Смажьте ее клеем и плотно прижмите к дырке.

Возьмите фен, направьте поток воздуха на латку и высушите. Это поможет ей лучше приклеиться. Оставьте матрас на несколько часов, чтобы все хорошо высохло. Для надежности можно установить на латку какой-то груз.